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“โทน บางแค” เซียนพระคนดัง ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ซี่โครงหัก
โทน บางแค เซียนพระคนดัง ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ สภาพรถพังยับ เบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว รู้สึกตัว มีอาการแน่นหน้าอก ซี่โครงหัก
นายโทนทอง สุขแก่น หรือ โทน บางแค เซียนพระชื่อดังประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ที่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เมื่อช่วงเวลาประมาณ 23.50 น. ของวันที่ 19 ก.ค. 69 สภาพรถพังเสียหายทั้งคัน
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่ง โรงพยาบาลบางปลาม้า ก่อนที่ทางโรงพยาบาลจะนำตัวส่ง รักษาต่อที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อาการล่าสุดรู้สึกตัว แต่จุกแน่นหน้าอก และซี่โครงหัก นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีผู้ประสบเหตุติดอยู่ในรถอีกหนึ่งราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังเข้าช่วยเหลือ
ทั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป
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