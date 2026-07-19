สาวเจอเศษแก้วในเจลาโต้ร้านดัง ลิ้นบาดเลือดไหล ร้านคืนเงินขอโทษผ่านแชต
ลูกค้าโพสต์เจอเศษแก้วปนในเจลาโต้อัลตร้าสมูทของร้านชื่อดัง ต้องฉีดยาบาดทะยัก ก่อนร้านคืนเงินและขอโทษผ่านแชต
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 69 ลูกค้ารายหนึ่งโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก พวกเราคือผู้บริโภค เผยว่าพบเศษแก้วปนอยู่ในเจลาโต้อัลตร้าสมูทของร้านเจลาโต้ชื่อดังที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ จนลิ้นเป็นแผลและมีเลือดไหล
ผู้โพสต์ระบุว่าซื้อเจลาโต้ถ้วยที่สองในวันที่ 14 มิ.ย. 69 ก่อนห้างปิดเวลาประมาณ 22.00 น. และเลือกรสที่มีถั่วเป็นส่วนผสม ระหว่างกินรู้สึกว่าเนื้อถั่วแข็งผิดปกติ จนคนที่มาด้วยสังเกตเห็นเลือดไหลออกจากปาก เมื่อคายออกมาจึงพบเป็นเศษแก้วขนาดเท่าเม็ดถั่ว บางส่วนถูกกลืนลงไปแล้วเพราะเคี้ยวจนละเอียด
ทางร้านนำถ้วยและเศษแก้วกลับไปตรวจสอบ ทำให้ลูกค้าไม่ทันถ่ายภาพเก็บหลักฐาน จากนั้นแนะนำให้ไปพบแพทย์ แพทย์ตรวจพบแผลเล็กที่ลิ้นและกระพุ้งแก้ม ไม่มีบาดแผลในลำคอ แต่แนะนำฉีดยาป้องกันบาดทะยักเนื่องจากไม่ทราบความสะอาดของเศษแก้ว
ตามหลักฐานสลิปโอนเงินที่แนบในโพสต์ ลูกค้ารายนี้โอนเงินซื้อเจลาโต้ 2 รายการ รายการละ 259 บาท ให้ร้านดังกล่าวในคืนเกิดเหตุ สอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่ระบุว่าซื้อเจลาโต้ถ้วยที่สองก่อนห้างปิด ส่วนการคืนเงินค่าเจลาโต้ ทางร้านคืนเป็นเงินสดหน้าร้าน พร้อมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จ และขอโทษผ่านข้อความแชท พร้อมแจ้งว่าจะปรับปรุงมาตรการป้องกัน
ลูกค้ารายนี้ยอมรับว่าการคืนเงินและจ่ายค่ารักษาเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้ว แต่มองว่าเหตุการณ์ร้ายแรงพอที่เจ้าของร้านหรือผู้บริหารควรติดต่อขอโทษด้วยตัวเอง พร้อมชี้แจงสาเหตุและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ มากกว่าสื่อสารผ่านแชทเพียงอย่างเดียว
ผู้โพสต์ระบุชัดว่าไม่ได้ต้องการโจมตีร้านหรือเรียกร้องค่าเสียหาย เพียงต้องการให้ผู้ประกอบการนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าคนอื่นในอนาคต
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