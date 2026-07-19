[LIVE] สเปน พบ อาร์เจนตินา ฟุตบอลโลก 2026 ดูบอลสด รอบชิงชนะเลิศ MONO 29

ศึกชิงจ้าวลูกหนังโลก! “กระทิงดุ” ดวล “ฟ้าขาว” ชี้ชะตาแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ตี 2
- ดูบอลสด สเปน พบ อาร์เจนตินา
- ช่อง MONO29 แอป MonoMax
- เช้าวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 02:00 น.
- รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026
การรอคอยตลอด 39 วันเดินทางมาถึงบทสรุป เมื่อฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศจะเปิดฉากดวลแข้งกันระหว่าง “กระทิงดุ” สเปน กับ “ฟ้าขาว” อาร์เจนตินา แชมป์เก่า ที่สนามเมตไลฟ์ สเตเดียม รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา คิกออฟเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับตี 2 คืนวันอาทิตย์เข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทย
นัดนี้ถือเป็นคู่ชิงในฝันของแฟนบอลทั่วโลกอย่างแท้จริง เพราะเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ยุโรปชุดปัจจุบันกับแชมป์โลกชุดปัจจุบัน โดยอาร์เจนตินาลุ้นเป็นชาติแรกที่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จนับตั้งแต่บราซิลทำได้เมื่อปี 1962 ขณะที่สเปนหวังคว้าแชมป์สมัยที่ 2 หลังจากเถลิงบัลลังก์ครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี 2010 นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปีที่แชมป์ทวีปอเมริกาใต้กับแชมป์ยุโรปโคจรมาพบกันในเวทีฟุตบอลโลก
ความพร้อมก่อนเกม สเปน VS อาร์เจน
ทัพกระทิงดุภายใต้การคุมทีมของลุยส์ เด ลา ฟวนเต้ เดินหน้าบดขยี้คู่แข่งมาตลอดทัวร์นาเมนต์ ไร้พ่ายต่อเนื่องมาแล้ว 37 นัด และยังไม่เคยเป็นฝ่ายตามหลังแม้แต่นาทีเดียวในบอลโลกหนนี้ ล่าสุดเปิดหัวรอบตัดเชือกด้วยการเชือดฝรั่งเศส 2-0 ตอกย้ำสถานะทีมเต็งแชมป์ ส่วนขุนพลฟ้าขาวของลิโอเนล สกาโลนี่ ผ่านเข้ามาแบบหืดจับสมกับฉายาทีมหัวใจสิงห์ ต้องต่อเวลาพิเศษกว่าจะผ่านเคปเวิร์ดและสวิตเซอร์แลนด์ แถมยังโชว์คัมแบ็กสุดระทึกเขี่ยอียิปต์และอังกฤษตกรอบ โดยนัดรองชนะเลิศไล่แซงเอาชนะทัพสิงโตคำราม 2-1 จากประตูของเลาตาโร่ มาร์ติเนซ กับเอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ ที่มาจากการจ่ายของเมสซี่ทั้งสองลูก
สถิติของทั้งสองทีม
เป็นการปะทะกันระหว่างแนวรุกที่ดีที่สุดกับแนวรับที่เหนียวแน่นที่สุดของทัวร์นาเมนต์ อาร์เจนตินายิงมากที่สุด 19 ประตู ขณะที่สเปนเสียน้อยที่สุดเพียงประตูเดียว
ไฮไลต์สำคัญที่ทั่วโลกจับตาคือการดวลกันระหว่างสองยอดแข้งต่างวัย ลิโอเนล เมสซี่ วัย 39 ปี กับลามีน ยามาล ที่เพิ่งฉลองวันเกิดครบ 19 ปีเมื่อสัปดาห์ก่อน ทั้งคู่ต่างเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีลา มาเซีย ของบาร์เซโลน่า และยามาลยังรับช่วงเสื้อเบอร์ 10 ของบาร์ซ่าต่อจากเมสซี่ โดยนัดนี้จะเป็นการเจอกันในสนามครั้งแรกของทั้งคู่ ที่เคยมีภาพประวัติศาสตร์ตอนยามาลยังเป็นทารกในอ้อมแขนของเมสซี่จากการถ่ายแบบปฏิทินการกุศลของยูนิเซฟ
ฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้ เมสซี่คือหัวใจของฟ้าขาว ซัดไปแล้ว 8 ประตูพร้อม 4 แอสซิสต์ ลุ้นรองเท้าทองคำเต็มตัว โดยมีเลาตาโร่ มาร์ติเนซ 3 ประตู และเอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ 2 ประตู ช่วยแบ่งเบาภาระ ขณะที่ฝั่งสเปน มิเกล โอยาร์ซาบัล ทำไปแล้ว 5 ประตูสำคัญตลอดเส้นทางสู่รอบชิง ส่วนยามาลแม้ยิงไปเพียงประตูเดียวแต่ทุกจังหวะที่ได้บอลล้วนสร้างอันตราย โดยล่าสุดมีข่าวดี เด ลา ฟวนเต้ ยืนยันว่าเจ้าหนูมหัศจรรย์ฟิตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมลงสนามแน่นอน
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
สเปนไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบน คาดว่าจะจัดทัพชุดเดิมในระบบ 4-2-3-1 ประกอบด้วย อูไน ซิมอน ผู้รักษาประตู แผงหลังเรียงจากขวาไปซ้ายคือ เปโดร ปอร์โร ที่หายจากอาการล้ากล้ามเนื้อแล้ว เปา กูบาร์ซี, เอเมริก ลาปอร์กต์ และมาร์ก กูกูเรย่า กลางรับคู่โรดรี กับฟาเบียน รุยซ์ แดนหน้าเป็นลามีน ยามาล ริมเส้นขวา ดานี่ โอลโม่ ตัวรุกตรงกลาง อเล็กซ์ บาเอน่า ริมเส้นซ้ายที่ยึดตำแหน่งแทนนิโก้ วิลเลียมส์ ซึ่งมีปัญหาความฟิต และมิเกล โอยาร์ซาบัล กองหน้าตัวเป้า
ด้านอาร์เจนตินา คาดว่าจะใช้ เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ เฝ้าเสา แนวรับนำโดยคริสเตียน โรเมโร่, นิโกลัส โอตาเมนดี้ และนิโกลัส ตาเญียฟิโก้ ส่วนแบ็กขวายังลุ้นกันระหว่างนาอูเอล โมลิน่า ที่ฟอร์มไม่สู้ดีนักในนัดที่เจออังกฤษ กับกอนซาโล่ มอนติเอล ฮีโร่จุดโทษนัดชิงปี 2022 แดนกลางคาดว่าโรดริโก้ เด ปอล จะกลับมายืนตัวจริงร่วมกับเลอันโดร ปาเรเดส, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ และเอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ แดนหน้าเมสซี่ยืนแน่นอน โดยมีลุ้นว่าสกาโลนี่จะเลือกฆูเลียน อัลบาเรซ หรือเลาตาโร่ มาร์ติเนซ ที่กำลังฟอร์มร้อน
เกมนี้ยังอาจเป็นนัดอำลาทีมชาติของเมสซี่ ซึ่งเมื่อถูกถามเรื่องนี้ สกาโลนี่ตอบพร้อมรอยยิ้มว่าไม่รู้จะบอกอย่างไร เพราะเมสซี่ไม่เคยหยุดสร้างเซอร์ไพรส์
สำหรับสถิติการพบกัน ทั้งคู่ดวลกันมาแล้ว 14 นัด ชนะกันไปฝ่ายละ 6 นัดเท่ากัน โดยนัดล่าสุดสเปนเป็นฝ่ายถล่มยับ 6-1 ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี 2018 ด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ Opta ให้สเปนมีโอกาสคว้าแชมป์ 59.46 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอาร์เจนตินาอยู่ที่ 40.54 เปอร์เซ็นต์
บรรยากาศก่อนเกมร้อนแรงสุดขีด คาดว่าจะมีแฟนบอลเข้าชมในสนามถึง 80,000 คน โดยตั๋วราคาถูกที่สุดในตลาดมือสองพุ่งไปเกือบ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3 แสนบาท
ช่องทาง ลิงก์ดูบอลสด สเปน พบ อาร์เจนตินา
แฟนบอลชาวไทยดูสดนัดชิงชนะเลิศได้ฟรี ช่องฟรีทีวี MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 และสตรีมมิงผ่านแอปพลิเคชัน MONOMAX รวมถึงรับชมผ่านช่อง MONOMAX SPORTS ได้เช่นกัน
อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกตี 2 คืนนี้ แล้วมาลุ้นไปพร้อมกันว่าถ้วยทองใบใหม่จะอยู่ในมือราชันคนเดิม หรือถึงเวลาส่งไม้ต่อให้ดาวดวงใหม่ของวงการลูกหนังโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: