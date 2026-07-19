ด่วน! รพ.ซานคามิลโล ออกแถลงการณ์ ไล่หมอปฏิเสธรักษา สามีครูทราย มีผลทันที
ด่วน! รพ.ซานคามิลโล ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 ไล่หมอปฏิเสธรักษา สามีครูทราย หลังมีอาการแน่นหน้าอก มีผลทันที
19 ก.ค. 2569 โรงพยาบาลซานคามิลโล ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรื่อง ขอแสดงความเสียใจและชี้แจงการดำเนินการของโรงพยาบาล ระบุว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยรายหนึ่ง ซึ่งต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากแก่ครอบครัวและญาติ ตลอดจนประชาชนในวงกว้างนั้น
ซึ่งต่อมาทางโรงพยาบาลได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 โดยได้มีคำสั่งให้แพทย์คนดังกล่าวพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของโรงพยาบาลและผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายนอก เช่น แพทยสภาจะเสร็จสิ้นนั้น จากกรณีดังกล่าวทางโรงพยาบาลมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งพบว่า นายแพทย์ได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยในลักษณะคำพูดที่ไม่สุภาพจริง
ทางโรงพยาบาลได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการกระทำผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลที่ระบุไว้ว่า “ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ปฏิบัติตนไปในทางที่เสียหายแก่ส่วนรวมและโรงพยาบาล ละเว้นการกระทำที่ไม่สุภาพ” และปฏิบัติผิดต่อข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมที่ระบุว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพ”
ทางโรงพยาบาลจึงมีมติให้นายแพทย์คนดังกล่าวให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลซานคามิลโลในทันที โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และขอน้อมรับข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์ด้วยความเคารพ
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