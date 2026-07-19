เผาแล้ว ผู้ช่วยพยาบาลสาว เหยื่อโรงเบียร์มรณะ สามีโอดไร้คำขอโทษ ลั่นภรรยาต้องไม่ตายฟรี
เผาแล้ว ผู้ช่วยพยาบาลสาว เหยื่อโรงเบียร์มรณะ สามีโอดไร้คำขอโทษ ไร้พวงหรีดแม้แต่พวงเดียว ลั่นภรรยาต้องไม่ตายฟรี
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” บริเวณใกล้ห้าแยกลาดพร้าว เมื่อคืนของวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 34 รายและผู้บาดเจ็บอีกหลายราย
เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์แจ้งข่าวบุรีรัมย์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2569 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานฌาปนกิจ น.ส.มณีรัตน์ บ่มกลาง (จิ๊บ) วัย 38 ปี ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ ที่กรุงเทพฯ ณ เมรุวัดจตุคามมัชฌิมาราม บ้านโคกกลาง หมู่ 1 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และชาวบ้านกว่า 300 คน เดินทางมาร่วมพิธี เพื่อร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนม์เป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยและความรักที่ทุกคนมีต่อผู้จากไป
ด้านสามีของ น.ส.มณีรัตน์ เผยว่า ยังไม่มีเจ้าของโรงเบียร์หรือตัวแทนมาพูดคุยหรือขอโทษ ไม่มีแม้พวงหรีดแม้แต่พวงเดียว พร้อมเผยว่าหลังจากเสร็จงานนี้ เดินหน้าทวงคืนความยุติธรรม “ไม่ให้ภรรยาต้องตายฟรี”
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