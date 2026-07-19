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ด่วน! เว็บไซต์ “เฟซบุ๊ก” ล่ม ไม่สามารถใช้งานได้ ชาวเน็ตแห่บ่นเต็มโซเชียล
ด่วน! เว็บไซต์ “เฟซบุ๊ก” ล่ม ไม่สามารถใช้งานได้ ชาวเน็ตบ่นติดแฮชแท็ก #เฟสล่ม เต็มโซเชียล
19 ก.ค. 2569 เกิดปัญหาขึ้นสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เมื่อเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (www.facebook.com) เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ โดยระบุข้อความว่า “บัญชีไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับไซต์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด กรุณาลองอีกครั้งในอีกสักครู่”
ส่วนสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถระบุได้ ทั้งนี้ แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กบนโทรศัพท์มือถือ ขณะนี้ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ด้านชาวเน็ตได้มีการติดแฮชแท็ก #เฟสล่ม พร้อมกับเผยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
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