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เพจดังแฉ ร้านส่งสินค้าพร้อมใบปลิว บังคับลูกค้ารีวิว 5 ดาว เจอฟ้องถ้าให้ดาวน้อย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.ค. 2569 15:18 น.| อัปเดต: 19 ก.ค. 2569 15:18 น.
เพจดังแฉ ร้านส่งสินค้าพร้อมใบปลิว บังคับลูกค้ารีวิว 5 ดาว เจอฟ้องถ้าให้ดาวน้อย

เพจดังแฉ ร้านส่งสินค้าพร้อมใบปลิว บังคับลูกค้ารีวิว 5 ดาว เจอฟ้องถ้าให้ดาวน้อย 1-3 ดาว ฐานทำให้ร้านเสียหาย ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ภาพใบปลิวของสินค้าแบรนด์หนึ่ง ที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ โดยระบุข้อความว่า “หากลูกค้าได้รับสินค้าและรัวิวให้เรา 1-3 ดาว ทางเราขอดำเนินคดีตามกฎหมาย ที่ทำให้ร้านเสียหาย รบกวนรีวิว 5 ดาวค่ะ”

นอกจากนี้เพจยังได้ระบุว่า “แบบนี้ไม่ใช่แล้ว ใช่ ! ร้านมีสิทธิ์ฟ้องได้ แต่ไม่ได้แปลว่าจะชนะ หากลูกค้ารีวิวตามข้อเท็จจริง ด้วยความสุจริต และเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าลูกค้าใส่ร้าย ให้ข้อมูลเท็จ อย่างนี้ก็ว่าไป สมมุติซื้อครีมมาใช้แล้วหน้าแหก หน้าเxยกว่าเดิมเพราะใช้ครีมของคุณ ใช้แล้วหน้าพังจะให้เค้าชมว่ามันดี มันเริ่ดหรอ”

โพสต์ใบปลิวร้านให้ลูกค้ารีวิว 5 ดาว
FB/ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็น อาทิ “เราเคยได้แบบนี้ สรุปเราไม่พอใจ เราก็ไม่ให้ดาวไม่กดสักดาวให้มันค้างอยู่แบบนั้น” , “ผู้บริโภคสามารถรีวิวตามการใช้จริงได้ครับ มีหลายเคสที่ใช้จริง รีวิวจากประสบการณ์จริง มีหลักฐานจริง ก็เอาผิดผู้บริโภคไม่ได้นะครับ”

“เราผู้เป็นสายรีวิว ถ้าของดีเราใช้ดี เรารีวิว 5 ดาว พร้อมภาพและข้อความจัดเต็ม แต่ถ้าร้านไหนใช้ไม่ดีเราจะไม่รีวิวอะไร เราปล่อยผ่าน เหลือพื้นที่ให้ร้านทำมาหากินต่อไป แต่ถ้าแนบข้อความมาแบบนี้ และถ้าใช้ไม่ดี เราจะกด 3 ดาวเลย พร้อมอธิบายตามความเป็นจริง ในการใช้งานว่าทำไมเราถึงให้ 3 ดาวค่ะ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.ค. 2569 15:18 น.| อัปเดต: 19 ก.ค. 2569 15:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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