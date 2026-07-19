ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ไทย VS เวียดนาม วอลเลย์บอลชาย ซี วี คัพ 2026 รอบชิงอันดับ 3

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 19 ก.ค. 2569 14:12 น.
ถ่ายทอดสด ไทย VS เวียดนาม วอลเลย์บอลชาย ซี วี คัพ 2026 รอบชิงอันดับ 3

ถ่ายทอดสด ไทย VS เวียดนาม วอลเลย์บอลชาย ซี วี คัพ 2026 สนามแรก รอบชิงอันดับ 3 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น.

ทีมชาติไทยวอลเลย์บอลชาย เตรียมลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนาม ในศึกวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีก SEA V Cup 2026 ครั้งที่ 6 รอบชิงอันดับ 3 สนามแรก เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ สนามแคนดอนซิตี้อารีน่า เมืองอีโลกอสซูร์ แคนดอนซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์

ทีมชาติไทยต้องมาชิงอันดับ 3 หลังพ่ายแพ้ทีมชาติกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์ 1-3 เซต (25-21, 16-25, 25-23, 25-17) ส่งผลให้ทีมชาติไทยพลาดโอกาสลุ้นแชมป์ในสนามแรก

สำหรับอันดับโลกของทั้งสองทีมก่อนลงแข่งขัน ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่ 67 ของโลก มีคะแนนสะสม 62.09 คะแนน ขณะที่ทีมชาติเวียดนามอยู่อันดับที่ 63 ของโลก มีคะแนนสะสม 64.18 คะแนน

สถิติการแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนต์

  • 15 กรกฎาคม 2569: ทีมชาติไทย ชนะ เวียดนาม 3-1 เซต (3-31, 18-25, 25-19, 25-16)
  • 16 กรกฎาคม 2569: ทีมชาติไทย ชนะ เมียนมา 3-0 เซต (25-15, 25-16, 25-19)
  • 18 กรกฎาคม 2569: ทีมชาติไทย แพ้ กัมพูชา 1-3 เซต (25-21, 16-25, 25-23, 25-17)

แฟน ๆ วอลเลย์บอลที่ต้องการติดตามชมการแข่งขันและเชียร์ทีมชาติไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง GMM25

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
ถ่ายทอดสด ไทย VS เวียดนาม วอลเลย์บอลชาย ซี วี คัพ 2026 รอบชิงอันดับ 3 วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ไทย VS เวียดนาม วอลเลย์บอลชาย ซี วี คัพ 2026 รอบชิงอันดับ 3

29 วินาที ที่แล้ว
คณะวิศวะฯ ม.ขอนแก่น อัปเดตความคืบหน้า นักศึกษาสาว ถูกเพื่อนร่วมสาขารุมบูลลี่ ข่าว

คณะวิศวะฯ ม.ขอนแก่น อัปเดตความคืบหน้า นักศึกษาสาว ถูกเพื่อนร่วมสาขารุมบูลลี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องสาว ถูกชายอ้างเป็นตำรวจ บีบหน้าอกกลางร้าน ยันเอาเรื่องถึงที่สุด ข่าว

นักร้องสาว ถูกชายอ้างเป็นตำรวจ บีบหน้าอกกลางร้าน ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักร้อง &quot;สมิทธิ์ บัณฑิตย์&quot; ป่วยสโตรกซ้ำครั้งที่ 4 เตรียมระดมทุนค่ารักษา บันเทิง

อดีตนักร้อง “สมิทธิ์ บัณฑิตย์” ป่วยสโตรกซ้ำครั้งที่ 4 เตรียมระดมทุนค่ารักษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า! อาจารย์อนุชิต สุนทรากิติ ปรมาจารย์ช่างภาพ เสียชีวิตพร้อมภรรยา ในบ้านพัก ข่าว

สุดเศร้า! อาจารย์อนุชิต สุนทรากิติ ปรมาจารย์ช่างภาพชื่อดัง เสียชีวิตพร้อมภรรยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ.รพ.ซานคามิลโล น้อมรับผิด ปมหมอปฏิเสธรักษา สามีครูทราย เผยเป็นหมอพาร์ทไทม์ ข่าว

ผอ.รพ.ซานคามิลโล น้อมรับผิด ปมหมอปฏิเสธรักษา สามีครูทราย เผยเป็นหมอพาร์ทไทม์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาเหตุ ค่ายมวยดัง สั่งแบน “ซัยดาเนีย” ห้ามขึ้นสังเวียนทุกรายการทั้งไทยและตปท.

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สปส. สั่งสอบรพ.ด่วน หลังหมอเมินรักษา ทำหนุ่ม 31 ดับ พร้อมจ่ายเยียวยา-ช่วยค่าทำศพ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออย แสงศิลป์ ยังคาใจแม่เด็ก 11 ขอโทษผ่านวิดีโอคอล ไม่มางานศพ ทั้งที่บ้านอยู่ใกล้ บันเทิง

ออย แสงศิลป์ ยังคาใจแม่เด็ก 11 ขอโทษผ่านวิดีโอคอล ไม่มางานศพ ทั้งที่บ้านอยู่ใกล้

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

GMMTV ยุติสัญญา “จัสติน มอยร์” เซ่นดรามาโพสต์เหยียดเพศ-ล้อความรุนแรง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครูสาว เคลื่อนไหวทันที หลังเห็นจดหมายแถลงของรพ. สั่งพักงานแพทย์สะเพร่า ทำคนไข้สิ้นใจ

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.แถลงขอโทษ หลังครูสาว แฉหมอไล่คนไข้แน่นหน้าอกกลับบ้าน ล่าสุดสั่งพักงาน-ตั้งกรรมการสอบ ข่าว

รพ.แถลงขอโทษ ปมหมอไล่คนไข้แน่นหน้าอกกลับบ้าน จนช็อกดับ ล่าสุดสั่งพักงาน-ตั้งกรรมการสอบ

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกสาวโอด พ่อป่วยติดเตียงถูกตัดสิทธิ์ “บัตรคนจน” เหตุปรากฎชื่อในกรมธรรม์ประกันชีวิตของญาติ

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

สกาย ลูกชาย ลูกเกด เมทินี คว้าเหรียญเงินเดี่ยวผสม 200 ม.ชาย ล้มสถิติเดิมในรอบ 32 ปี

1 วัน ที่แล้ว
สถาบันโรคทรวงอก เตือนภัย แน่นหน้าอก-เหงื่อแตก สัญญาณอันตรายไม่ควรมองข้าม ข่าว

สถาบันโรคทรวงอก เตือนภัย แน่นหน้าอก-เหงื่อแตก สัญญาณอันตรายไม่ควรมองข้าม

1 วัน ที่แล้ว
ครูสาวร่ำไห้ทวงความยุติธรรม หมอเมินคนไข้-ไล่กลับบ้าน อ้างแพนิค สุดท้ายช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย ข่าว

ครูสาวร่ำไห้ หมอเมินคนไข้แน่นหน้าอก ไล่กลับบ้าน อ้างแพนิค-เมียประสาทแXก สุดท้ายสามีช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย

1 วัน ที่แล้ว
ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ต้องแก้ข้อมูลที่หน่วยงานไหน เช็กตามสาเหตุที่ไม่ผ่าน เศรษฐกิจ

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ต้องแก้ข้อมูลที่ไหน? เช็กตามสาเหตุที่ไม่ผ่าน

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด ฝรั่งเศส พบ อังกฤษ เอ็มบัปเป้ดวลเคน พรีวิวชิงอันดับ 3 บอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ฝรั่งเศส พบ อังกฤษ เอ็มบัปเป้ดวลเคน พรีวิวชิงอันดับ 3 บอลโลก 2026

2 วัน ที่แล้ว
ย้อนสถิติหวยงวด วันเสาร์ 1 ส.ค. รวม 5 ปีย้อนหลัง เลขท้าย 92 ออกซ้ำถึง 2 ครั้ง เลขเด็ด

ย้อนสถิติหวยงวด วันเสาร์ 1 ส.ค. รวม 5 ปีย้อนหลัง เลขท้าย 92 ออกซ้ำถึง 2 ครั้ง

2 วัน ที่แล้ว
ดินถล่มทับบ้านเรือนเขตเผิงสุ่ย เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ข่าวต่างประเทศ

ภาพน่ากลัว! ดินถล่มทับหมู่บ้าน คนติดใต้ซากตึกทั้งเป็น ไม่รู้ชะตากรรม เร่งหาผู้สูญหาย

2 วัน ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์เลขเด่น 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เปิดเลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์เลขเด่น 2 ตัว 3 ตัว

2 วัน ที่แล้ว
หวยลาว งวด 17 ก.ค. 69 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 17 กรกฎาคม 2569 เลข 6 ตัวออกอะไร ย้อนสถิติวันศุกร์

2 วัน ที่แล้ว
สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน บันเทิง

สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน

2 วัน ที่แล้ว
การเงิน

จิตอาสามีรายได้ไหม? เปิดที่มาเงินองค์กรการกุศลและกู้ภัย

2 วัน ที่แล้ว
ข่าว

บาร์โฮสต์โคราชงานเข้า ใส่ชุดครุยทนาย รับดริ๊งก์ ล่าสุดร้านโพสต์ขอโทษ หลังทัวร์ลงหนัก

2 วัน ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 19 ก.ค. 2569 14:12 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

รายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS ตุรกี ดวลศึก VNL 2026 สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2569
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย VS ตุรกี สัปดาห์ที่ 3 นัดสุดท้าย

เผยแพร่: 12 กรกฎาคม 2569
เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ญี่ปุ่น ก่อนดวลศึก VNL 2026 นัดที่ 2

เปิดสถิติ วอลเลย์บอลหญิง ไทย VS ญี่ปุ่น ก่อนดวลศึก VNL 2026 นัดที่ 2

เผยแพร่: 8 กรกฎาคม 2569
เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS สหรัฐฯ ดวลศึก VNL 2026 นัดประเดิมสนาม

เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS สหรัฐฯ ดวลศึก VNL 2026 นัดประเดิมสนาม

เผยแพร่: 8 กรกฎาคม 2569
Back to top button