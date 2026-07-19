ถ่ายทอดสด ไทย VS เวียดนาม วอลเลย์บอลชาย ซี วี คัพ 2026 รอบชิงอันดับ 3
ถ่ายทอดสด ไทย VS เวียดนาม วอลเลย์บอลชาย ซี วี คัพ 2026 สนามแรก รอบชิงอันดับ 3 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น.
ทีมชาติไทยวอลเลย์บอลชาย เตรียมลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนาม ในศึกวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีก SEA V Cup 2026 ครั้งที่ 6 รอบชิงอันดับ 3 สนามแรก เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ สนามแคนดอนซิตี้อารีน่า เมืองอีโลกอสซูร์ แคนดอนซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์
ทีมชาติไทยต้องมาชิงอันดับ 3 หลังพ่ายแพ้ทีมชาติกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์ 1-3 เซต (25-21, 16-25, 25-23, 25-17) ส่งผลให้ทีมชาติไทยพลาดโอกาสลุ้นแชมป์ในสนามแรก
สำหรับอันดับโลกของทั้งสองทีมก่อนลงแข่งขัน ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่ 67 ของโลก มีคะแนนสะสม 62.09 คะแนน ขณะที่ทีมชาติเวียดนามอยู่อันดับที่ 63 ของโลก มีคะแนนสะสม 64.18 คะแนน
สถิติการแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนต์
- 15 กรกฎาคม 2569: ทีมชาติไทย ชนะ เวียดนาม 3-1 เซต (3-31, 18-25, 25-19, 25-16)
- 16 กรกฎาคม 2569: ทีมชาติไทย ชนะ เมียนมา 3-0 เซต (25-15, 25-16, 25-19)
- 18 กรกฎาคม 2569: ทีมชาติไทย แพ้ กัมพูชา 1-3 เซต (25-21, 16-25, 25-23, 25-17)
แฟน ๆ วอลเลย์บอลที่ต้องการติดตามชมการแข่งขันและเชียร์ทีมชาติไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง GMM25
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