คณะวิศวะฯ ม.ขอนแก่น อัปเดตความคืบหน้า นักศึกษาสาว ถูกเพื่อนร่วมสาขารุมบูลลี่
คณะวิศวะฯ ม.ขอนแก่น อัปเดตความคืบหน้า นักศึกษาสาว ถูกเพื่อนร่วมสาขารุมบูลลี่ เรียกสอบนักศึกษา-อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เตรียมสรุปผลสัปดาห์หน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่ข้อความกล่าวถึงการถูกกลั่นแกล้งภายในสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์นั้น โดยลำดับการดำเนินงานดังนี้
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2569
- เวลา 04.00 น. ผู้บริหารคณะพบข้อความที่นักศึกษาเผยแพร่ใน KKU Group จึงได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นทันที และคณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเชิญนักศึกษาเข้าพูดคุยเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง
- ช่วงเช้า นักจิตวิทยาประจำคณะได้พูดคุยกับนักศึกษาเป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นการพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหา ประเมินสภาพจิตใจ และให้การดูแลเบื้องต้น โดยนักจิตวิทยาประจำคณะได้เคยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษารายนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว
- ช่วงบ่าย นักศึกษาได้เข้าพบผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนักจิตวิทยาประจำคณะ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการเผยแพร่ข้อความผ่าน KKU Group
- ช่วงเย็น คณะได้เผยแพร่แถลงการณ์ผ่าน Facebook ของคณะ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และคณบดีได้เผยแพร่สารถึงประชาคมผ่าน Facebook ส่วนตัว เพื่อยืนยันว่าคณะจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569
- คณบดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลนักศึกษาและด้านจิตวิทยา ร่วมเป็นกรรมการ
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ติดต่อพูดคุยและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะให้บิดาของนักศึกษารับทราบผ่านทางโทรศัพท์
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้พูดคุยกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบุคคลที่นักศึกษาอ้างถึง และนักศึกษาคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับการนำชื่อนักศึกษาออกจากกลุ่มไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569
- เวลา 11.00 น. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ประชุมผ่าน Google Meet กับบิดาของนักศึกษา โดยได้รับความยินยอมในการบันทึกเสียงการสนทนา
- เวลา 14.00 น. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ เชิญนักศึกษาเข้าให้ข้อมูลโดยได้รับความยินยอมในการบันทึกเสียง
- เวลา 16.00 น. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ถูกกล่าวถึงเข้าให้ข้อมูล โดยได้รับความยินยอมในการบันทึกเสียง
- เวลา 17.00 น. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เชิญนักศึกษาคู่กรณีที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น เข้าให้ข้อมูล จำนวน 4 ราย โดยได้รับความยินยอมในการบันทึกเสียง
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569
- รองคณบดีฝ่ายบริหารได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้คณบดีทราบเป็นการเบื้องต้น
- ประสานงานเพื่อขอสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาคู่กรณีซึ่งสำเร็จการศึกษาไปแล้วเพิ่มเติม จำนวน 5 ราย เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วน
- ผู้บริหารคณะได้เชิญอาจารย์ผู้ที่ถูกอ้างถึงในการเผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook เข้าพบ โดยได้มีการตักเตือนเกี่ยวกับความเหมาะสมในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569
- คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้สอบถามนักศึกษาคู่กรณีซึ่งสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 5 ราย ผ่านระบบ Google Meet
- คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เห็นชอบให้ติดต่อนัดหมายผู้ที่ถูกอ้างถึงในการเผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีก 2-3 คน
- คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาการดำเนินการแล้วคาดว่าจะสามารถจัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายในสัปดาห์ถัดไป เพื่อนำเสนอคณบดีพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป
สถานะปัจจุบัน
ปัจจุบัน คณะกรรมการอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานและข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จ คณะจะดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงกำหนดมาตรการในการป้องกันและพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
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