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นักร้องสาว ถูกชายอ้างเป็นตำรวจ บีบหน้าอกกลางร้าน ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 19 ก.ค. 2569 11:25 น.
นักร้องสาว ถูกชายอ้างเป็นตำรวจ บีบหน้าอกกลางร้าน ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

นักร้องสาว ถูกชายอ้างเป็นตำรวจ สภ.หาดใหญ่ บีบหน้าอกกลางร้าน หลังเพิ่งทำศัลกรรมได้เพียง 2 เดือน ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

เพจเฟซบุ๊ก อีป้า 5.0 V2 โพสต์เรื่องราวของสาวนักร้องรายหนึ่ง หลังถูกชายแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแสดงตัวว่าเป็นตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ลวนลามภายในร้าน ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ โดยยืนยันว่าจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีจนถึงที่สุด

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 22.40 น. ระหว่างช่วงพักเบรกของการทำงานภายในร้าน มีชายแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาใช้บริการ พร้อมอ้างว่าตนเป็นตำรวจจาก สภ.หาดใหญ่

ต่อมาชายคนดังกล่าวได้เรียกเธอให้เข้าไปชนแก้วที่โต๊ะ ซึ่งเธอก็เดินเข้าไปตามมารยาท แต่เมื่อไปถึงกลับถูกกระชากแขนให้นั่งลงบนตัก ก่อนจะใช้มือจับและบีบหน้าอกอย่างแรง ทั้งที่เธอเพิ่งเข้ารับการศัลยกรรมหน้าอกมาได้เพียง 2 เดือน ทำให้รู้สึกเจ็บอย่างมาก

หลังตั้งสติได้เธอรีบลุกขึ้นสะบัดตัวออก พร้อมแสดงความไม่พอใจและต่อว่าชายคนดังกล่าว แต่กลับไม่ได้ทำให้เขาหยุดพฤติกรรม ซ้ำยังใช้มืออีกข้างบีบก้นของเธอต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก จนรู้สึกอับอายและเสียศักดิ์ศรี จึงรีบเดินหนีไปนั่งกับลูกค้าผู้ใหญ่ที่รู้จักภายในร้านเพื่อความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม นักร้องสาวระบุว่า ชายคนดังกล่าวยังเดินตามมาพยายามกอด คลอเคลีย และชักชวนให้ออกไปที่อื่น แม้จะอยู่ต่อหน้าลูกค้าผู้ใหญ่ เธอพยายามไล่ให้ออกไปหลายครั้ง แต่ชายคนดังกล่าวยังคงพยายามคุกคามต่อ ทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวและอับอายเป็นอย่างมาก

ภายหลังเธอสอบถามข้อมูลจากผู้ที่รู้จักชายคนดังกล่าว ทราบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าว ไม่ใช่ตำรวจตามที่กล่าวอ้าง แต่เป็นอาสาสมัครตำรวจ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนของ สภ.หาดใหญ่

นอกจากนี้ เธอยังอ้างว่า ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมแอบอ้างตัวเป็นตำรวจในตำแหน่งสารวัตร และมักขอรับบริการหรือรับประทานอาหารฟรี อีกทั้งเคยมีข่าวหรือถูกร้องเรียนในลักษณะคล้ายกันมาแล้วหลายครั้ง ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าว

นักร้องสาวยืนยันว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพยานบุคคล เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดี และตั้งใจจะดำเนินเรื่องจนถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันกับผู้อื่นอีก

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 19 ก.ค. 2569 11:25 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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