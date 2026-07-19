อดีตนักร้อง “สมิทธิ์ บัณฑิตย์” ป่วยสโตรกซ้ำครั้งที่ 4 เตรียมระดมทุนค่ารักษา
ส่งกำลังใจ! อดีตนักร้อง “สมิทธิ์ บัณฑิตย์” ป่วยสโตรกซ้ำครั้งที่ 4 ล่าสุดออกจาก ICU แล้ว ครอบครัวเตรียมเปิดระดมทุนค่ารักษา
เพจเฟซบุ๊ก Pongprom Snitwong’s Fan Page ของ “ปุ้ม-พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” นักร้อง นักแต่งเพลง และนักดนตรี อดีตสมาชิกวงแมคอินทอชและวงตาวัน โพสต์แจ้งข่าวว่า
“วันนี้คุณพ่อของพี่สมิทธิ์ บัณฑิต ได้แจ้งข่าวว่า พี่สมิทธ์มีอาการสโตรก และขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว นับเป็นครั้งที่ 4 นับตั้งแต่พี่สมิธประสบภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อ 10 ปีก่อน ขณะนี้พี่สมิทธ์ออกจากห้อง ICU แล้ว และย้ายมาพักฟื้นเพื่อเฝ้าดูอาการ
ขอความเมตตาจากทุกท่านร่วมส่งกำลังใจ และอธิษฐานให้พี่สมิธผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย และมีอาการดีขึ้นในเร็ววัน แอดมินจะคอยอัปเดตความคืบหน้าจากคุณพ่อของพี่สมิทธ์ให้ทุกท่านทราบเป็นระยะ
ทั้งนี้ ในเร็ว ๆ นี้ อาจจะมาขอเปิดระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและการดูแลพี่สมิทธ์ต่อไป ขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจและทุกความเมตตาที่มอบให้มาโดยตลอด”
สมิทธิ์ บัณฑิตย์ เริ่มฝึกดนตรีตั้งแต่วัยเด็ก และมีผลงานในวงการดนตรีที่โดดเด่นมาก ก่อนจะมาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผลงานสำคัญในช่วงวัยเยาว์ได้แก่
- เคยเป็นแชมป์อิเล็กโทนของประเทศไทยจากการประกวดหลายรายการ
- เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน South East Asian Electone Festival
- เป็น 1 ใน 3 ตัวแทนภูมิภาคเอเชียในการแข่งขันระดับโลก International Electone Festival
ต่อมาสมิทธิ์ได้รวมตัวกับ “เชน เมืองครุธ” ในชื่อ “สมิธแอนด์เชน” เปิดตัวครั้งแรกในปี 2539 กับอีพีอัลบั้ม Music’s Chair สังกัดนีโอ มิวสิก เน็ตเวิร์ก มีเพลงดังเป็นที่รู้จักมากมาย อาทิ เก็บไว้ในใจ, เพราะผูกพัน, ขอเพียงเท่านี้ และเพราะรัก โดยทั้งคู่มีผลงานรวมกัน 3 อัลบั้ม ได้แก่
- Music Room (พ.ศ. 2540)
- Book of Love (พ.ศ. 2541)
- Colors of Love (พ.ศ. 2549) สังกัด บัตเตอร์ฟลาย เรคคอร์ดส
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2557 สมิทธิ์ บัณฑิตย์ ถูกนำส่งโรงพยาบาลด่วนหลังมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบ ส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายไม่สามารถขยับได้ กลายเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้าย การรักษาในช่วงแรกไปได้ดีจนสมิทธิ์เริ่มกลับมาเดินและเล่นดนตรีได้อีกครั้ง
ทว่าในระยะหลัง การขาดรายได้ทำให้การรักษาขาดความต่อเนื่อง จนอาการแย่ลงและเกิดภาวะเส้นเลือดแตกซ้ำ ปัจจุบันสมิทธิ์กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีอาการหลงลืม อาศัยอยู่กับบิดา โดยมีพี่น้องและแฟนเพลงบางส่วนคอยช่วยเหลือและบริจาคเงินสนับสนุนค่ารักษาตามกำลัง
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