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สุดเศร้า! อาจารย์อนุชิต สุนทรากิติ ปรมาจารย์ช่างภาพชื่อดัง เสียชีวิตพร้อมภรรยา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 19 ก.ค. 2569 09:53 น.
สุดเศร้า! อาจารย์อนุชิต สุนทรากิติ ปรมาจารย์ช่างภาพ เสียชีวิตพร้อมภรรยา ในบ้านพัก

สุดเศร้า! อาจารย์อนุชิต สุนทรากิติ ปรมาจารย์ช่างภาพชื่อดัง เสียชีวิตพร้อมภรรยา พร้อมกับแมวกว่า 50 ตัว หลังเกิดเหตุไฟไหม้ภายในบ้านพัก

เพจเฟซบุ๊ก เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น รายงานว่า อาจารย์อนุชิต สุนทรากิติ ปรมาจารย์ช่างภาพแนวศิลปะภาพถ่ายบริสุทธิ์ (Fine Art Photography) เสียชีวิตพร้อมภรรยาและแมวกว่า 50 ตัว จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านพัก ในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อเช้ามืดวันที่ 18 กรกฎาคม 2569

สาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยพบร่องรอยการเผาไหม้อย่างรุนแรงบริเวณเบรกเกอร์ไฟฟ้าชั้นล่างของบ้าน นอกจากอาจารย์และภรรยาแล้ว ยังมีแมวที่ทั้งสองเลี้ยงไว้ด้วยความเมตตาเสียชีวิตกว่า 50 ตัว ส่วนสุนัข 1 ตัวรอดชีวิต และแสดงพฤติกรรมสะเทือนใจด้วยการพยายามวิ่งเข้าไปหาเจ้าของ

อาจารย์อนุชิต สุนทรากิติ ปรมาจารย์ช่างภาพแนวศิลปะภาพถ่ายบริสุทธิ์
FB/ Anuchit Sundarakiti

เพจยังได้ระบุว่า อาจารย์อนุชิต สุนทรากิติ ปรมาจารย์ช่างภาพแนวศิลปะภาพถ่ายบริสุทธิ์ (Fine Art Photography) ผู้มีชื่อเสียงของไทย ท่านเป็นศิลปินผู้มีมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ โดยนิยามตนเองเสมอว่า “ไม่ใช่ช่างภาพ ไม่ใช่อาร์ตทิสต์ แต่เป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่ง ที่เฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงของโลก” ทั้งนี้ท่าน และภรรยาเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ดูแลแมวจรจัด ที่ชาวบ้านนำมาปล่อยหน้าบ้านมาเป็นเวลานับสิบปี

สำหรับ อาจารย์อนุชิต สุนทรากิติ เป็นศิลปินภาพถ่าย นักออกแบบ และนักการศึกษาที่มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม (ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม) ซึ่งส่งอิทธิพลอย่างสูงต่อมุมมองการถ่ายภาพของเขาที่เน้นเรื่องแสง พื้นที่ และอารมณ์ของมนุษย์ เขาเริ่มถ่ายภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 และเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2551 โดยพัฒนาแนวทาง “Dynamic in the City” ที่บันทึกความเคลื่อนไหวและเรื่องราวชีวิตในเมือง

อาจารย์อนุชิต ก่อตั้งกลุ่ม Thailand Creative Art Photography (TCAP) ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ยกระดับมาตรฐานภาพถ่ายเชิงศิลปะ และสนับสนุนช่างภาพรุ่นใหม่

FB/ Anuchit Sundarakiti

ภาพถ่ายของเขาได้รับการเผยแพร่ในสื่อชั้นนำ อาทิ National Geographic Traveler, Fotoblur, 500px และแพลตฟอร์มศิลปะระหว่างประเทศ การบันทึกประวัติศาสตร์ หนึ่งในผลงานที่สำคัญคือภาพเหตุการณ์หลังการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน “9 ภาพแห่งความจงรักภักดี” จากภาพกว่า 50,000 ภาพ เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ชาติไทย

อาจารย์อนุชิต อุทิศตนให้กับการสอนศิลปะ การเป็นช่างภาพอาสาบันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติ และเป็นช่างภาพสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์ อนุชิต สุนทรกิติ จึงไม่ใช่เพียงช่างภาพ แต่เป็น “ผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ที่ใช้ศิลปะภาพถ่ายเชื่อมโยงสถาปัตยกรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับให้ภาพถ่ายได้รับการยอมรับในฐานะงานศิลปะอย่างแท้จริง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 19 ก.ค. 2569 09:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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