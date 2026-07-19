ผอ.รพ.ซานคามิลโล น้อมรับผิด ปมหมอปฏิเสธรักษา สามีครูทราย เผยเป็นหมอพาร์ทไทม์
ผอ.รพ.ซานคามิลโล น้อมรับผิด ปมหมอปฏิเสธรักษา สามีครูทราย เผยเป็นหมอพาร์ทไทม์ สั่งพักงาน-ตั้งกรรมการสอบแล้ว
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา คุณพ่อปิยะศักดิ์ ว่องไว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานคามิลโล เปิดเผยหลังร่วมงานศพนายภานุพงศ์ มีสุข ผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ภายหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซานคามิลโล ตามสิทธิประกันสังคม แต่กลับถูกแพทย์อายุรกรรมเจ้าของไข้ปฏิเสธการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และให้กลับบ้านก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คุณพ่อปิยะศักดิ์ ระบุว่าโรงพยาบาลได้สั่งพักงานแพทย์รายดังกล่าวแล้ว และตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาทันที โดยแพทย์รายนี้มีอายุประมาณ 72 ปี เป็นแพทย์พาร์ทไทม์ที่ทำงานกับโรงพยาบาลมานานเกือบ 10 ปี มีหน้าที่ตรวจรักษาคนไข้ช่วงเช้า ทั้งนี้หลังถูกสั่งพักงานแล้วไม่สามารถติดต่อแพทย์รายดังกล่าวได้
หน่วยงานภายนอกหลายแห่งได้เข้ามาตรวจสอบกรณีนี้แล้ว โดยประกันสังคมเป็นหน่วยแรกที่เข้ามาตรวจสอบ และยังต้องรอกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงแพทยสภาเข้ามาดำเนินการต่อ เพื่อพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรกับแพทย์รายนี้ต่อไป
คุณพ่อปิยะศักดิ์ ยืนยันว่าโรงพยาบาลยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมระบุว่าได้เปิดโอกาสให้แพทย์รายดังกล่าวและครอบครัวของนายภานุพงศ์ได้พูดคุยทำความเข้าใจกัน แต่ไม่แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายพอใจกับผลการพูดคุยเพียงใด เนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเอง โดยแพทย์มีหน้าที่ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลัก และมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลที่รู้อยู่แล้วว่าต้องปฏิบัติอย่างไร
คุณพ่อปิยะศักดิ์ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการได้เพียงเก้าเดือน ระบุว่ากำลังพยายามปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในโรงพยาบาลหลายส่วน และเปิดรับเสียงสะท้อนจากทุกฝ่าย โดยรับทราบว่ามีผู้รีวิวในโซเชียลมีเดียในแง่ลบจำนวนมาก พร้อมน้อมรับและยืนยันว่าโรงพยาบาลจะยังคงทำหน้าที่ดูแลคนไข้ต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลอีก 300 คน
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