สาเหตุ ค่ายมวยดัง สั่งแบน “ซัยดาเนีย” ห้ามขึ้นสังเวียนทุกรายการทั้งไทยและตปท.
เกิดอะไรขึ้น? ค่ายมวยดัง ‘ลูกทรายกองดิน’ ประกาศแบน “ซัยดาเนีย” นักมวยหญิงในสังกัด ห้ามขึ้นสังเวียนในทุกรายการทั้งไทยและตปท. หลังผิดข้อตกลงค่าย
ช็อกวงการมวยและแฟนมวยเป็นอย่างมาก เมื่อจู่ ๆ เพจเฟซบุ๊กค่ายมวยชื่อดัง อย่าง ค่ายมวยลูกทรายกองดิน ออกมาโพสต์ประกาศแบน “ซัยดาเนีย” ห้ามขึ้นชกในทุกรายการทั้งไทยและต่างประเทศ อย่างไม่มีกำหนด พร้อมเผยสาเหตุว่า นักมวยหญิงดาวรุ่งกระทำผิดข้อตกลงของทางค่าย
“ประกาศที่เจ็บปวดหัวใจที่สุดจากผู้เป็นพ่อและแม่
ประกาศจากค่ายมวยลูกทรายกองดิน
ค่ายมวยลูกทรายกองดิน ขอแจ้งให้โปรโมเตอร์ ผู้จัดการแข่งขัน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการมวยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทราบว่า
ทางค่าย ไม่อนุญาตให้จัดการแข่งขันหรือส่ง ซัยดาเนีย ลูกทรายกองดิน ขึ้นชกมวย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางค่ายอย่างเป็นทางการ
เนื่องจากนักมวยไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อตกลงของค่าย โดยปัจจุบันยังคงมีพันธะตามสัญญากับทางค่าย จึงขอความร่วมมือจากโปรโมเตอร์ ผู้จัดการแข่งขัน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน โปรดเคารพและให้ความร่วมมือตามประกาศฉบับนี้
การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้เป็นพ่อและแม่ปรารถนา แต่เป็นหน้าที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการ หลังจากการตักเตือนและการให้โอกาสที่ผ่านมา ยังไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง”
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อ้างอิงจาก : FB Looksaikongdin Gym – ค่ายมวยลูกทรายกองดิน
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