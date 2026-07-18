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สาเหตุ ค่ายมวยดัง สั่งแบน “ซัยดาเนีย” ห้ามขึ้นสังเวียนทุกรายการทั้งไทยและตปท.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ค. 2569 17:33 น.| อัปเดต: 18 ก.ค. 2569 17:33 น.

เกิดอะไรขึ้น? ค่ายมวยดัง ‘ลูกทรายกองดิน’ ประกาศแบน “ซัยดาเนีย” นักมวยหญิงในสังกัด ห้ามขึ้นสังเวียนในทุกรายการทั้งไทยและตปท. หลังผิดข้อตกลงค่าย

ช็อกวงการมวยและแฟนมวยเป็นอย่างมาก เมื่อจู่ ๆ เพจเฟซบุ๊กค่ายมวยชื่อดัง อย่าง ค่ายมวยลูกทรายกองดิน ออกมาโพสต์ประกาศแบน “ซัยดาเนีย” ห้ามขึ้นชกในทุกรายการทั้งไทยและต่างประเทศ อย่างไม่มีกำหนด พร้อมเผยสาเหตุว่า นักมวยหญิงดาวรุ่งกระทำผิดข้อตกลงของทางค่าย

“ประกาศที่เจ็บปวดหัวใจที่สุดจากผู้เป็นพ่อและแม่

ประกาศจากค่ายมวยลูกทรายกองดิน

ค่ายมวยลูกทรายกองดิน ขอแจ้งให้โปรโมเตอร์ ผู้จัดการแข่งขัน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการมวยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทราบว่า

ทางค่าย ไม่อนุญาตให้จัดการแข่งขันหรือส่ง ซัยดาเนีย ลูกทรายกองดิน ขึ้นชกมวย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางค่ายอย่างเป็นทางการ

เนื่องจากนักมวยไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อตกลงของค่าย โดยปัจจุบันยังคงมีพันธะตามสัญญากับทางค่าย จึงขอความร่วมมือจากโปรโมเตอร์ ผู้จัดการแข่งขัน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน โปรดเคารพและให้ความร่วมมือตามประกาศฉบับนี้

การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้เป็นพ่อและแม่ปรารถนา แต่เป็นหน้าที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการ หลังจากการตักเตือนและการให้โอกาสที่ผ่านมา ยังไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง”

เกิดอะไรขึ้น ค่ายมวยดัง สั่งแบน ซัยดาเนีย ห้ามขึ้นชกทุกรายการทั้งไทยและตปท.-2 เกิดอะไรขึ้น ค่ายมวยดัง สั่งแบน ซัยดาเนีย ห้ามขึ้นชกทุกรายการทั้งไทยและตปท.-1

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อ้างอิงจาก : FB Looksaikongdin Gym – ค่ายมวยลูกทรายกองดิน

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สาเหตุ ค่ายมวยดัง สั่งแบน “ซัยดาเนีย” ห้ามขึ้นสังเวียนทุกรายการทั้งไทยและตปท.

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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