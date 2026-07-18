ออย แสงศิลป์ ยังคาใจแม่เด็ก 11 ขอโทษผ่านวิดีโอคอล ไม่มางานศพ ทั้งที่บ้านอยู่ใกล้

ออย แสงศิลป์ โพสต์เดือด! คำขอโทษผ่านวิดีโอคอลไร้ความจริงใจ หลังครอบครัวเด็ก 11 ไม่มาร่วมงานศพภิกษุทั้ง 11 รูป เหยื่อกระบะพุ่งชน แม้บ้านอยู่ใกล้
กลายเป็นประเด็นที่สร้างความสะเทือนใจและก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างหนัก กรณีโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อเด็กชายวัย 11 ปี ขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ ส่งผลให้มีพระสงฆ์มรณภาพรวมถึง 10 รูป และได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในผู้สูญเสียคือบิดาของ “ออย แสงศิลป์” นักร้องหนุ่มชื่อดัง
ช่วงก่อนหน้านี้ ออย แสงคศิลป์ ได้โพสต์ทวงถามความรับผิดชอบและคำขอโทษของครอบครัวเด็ก 11 ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้น และไม่เคยได้พบหน้าครอบครัวผู้ก่อเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่วันเกิดเรื่อง
ออย แสงศิลป์ ซัดครอบครัวเด็ก 11 ใจดำไม่คิดขอโทษ ประกาศกร้าว “กูไม่ยอม”
ล่าสุดแม่ของเด็กวัย 11 ปี ได้ติดต่อวิดีโอคอลหา ออย แสงศิลป์ เพื่อกล่าวคำขอโทษ โดยอ้างว่าคุณตาแก่ชราไม่สะดวกเดินทางมา ส่วนคุณแม่และคุณยายยังคงมีความเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่เกิดเรื่อง
ขณะที่ทาง ออย แสงศิลป์ โพสต์ระบายความอัดอั้นผ่านโซเชียลมีเดียว่า การขอโทษผ่านวิดีโอคอลดูขาดความจริงใจ และตั้งคำถามว่าเหตุใดครอบครัวเด็กจึงไม่เดินทางมาพบญาติผู้เสียชีวิตด้วยตนเอง ทั้งที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
“คำว่าขอโทษผ่านวิดีโอ มันจะแสดงความจริงใจมากแค่ไหน ญาติที่เหลือล่ะ เขาจะไปรับมันหรือไม่ ผลสุดท้ายก็คือไม่มาอยู่ดี ทั้งที่อยู่ใกล้แค่นั้น แล้วมันจะมีโอกาสอีกไหมล่ะคับผม”
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อ้างอิงจาก : FB ออย แสงศิลป์
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