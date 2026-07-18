GMMTV ยุติสัญญา “จัสติน มอยร์” เซ่นดรามาโพสต์เหยียดเพศ-ล้อความรุนแรง

GMMTV ร่อนแถลงการณ์ยุติสัญญา จัสติน มอยร์ นักแสดงดาวรุ่งวัย 15 ปี หลังโดนขุดโพสต์เก่าเหยียดเพศและล้อเลียนความรุนแรง
หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อมีการขุดพบรีโพสต์เก่าในบัญชีส่วนตัวของ จัสติน มอยร์ นักแสดงวัย 15 ปี สังกัด GMMTV ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ทั้งการเหยียดผู้มีความหลากหลายทางเพศ การเหยียดผู้พิการ รวมถึงการนำเสนอประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงในลักษณะที่เป็นเรื่องตลก จนเกิดกระแสเรียกร้องให้ทางบริษัทและตัวนักแสดงออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบต่อประเด็นที่เกิดขึ้น
ล่าสุด 17 กรกฎาคม 2569 มีประกาศอย่างเป็นทางการจาก GMMTV ถึงกรณีดรามาข้างต้น โดยได้ยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของ จัสติน มอยร์ ทั้งยืนยันว่า บริษัทไม่สนับสนุนพฤติกรรมหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งเสริมความรุนแรง การเหยียดเพศ การเลือกปฏิบัติ หรือเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความเกลียดชังในทุกรูปแบบ
อ้างอิงจาก : FB GMMTV
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