ข่าวดาราบันเทิง

GMMTV ยุติสัญญา “จัสติน มอยร์” เซ่นดรามาโพสต์เหยียดเพศ-ล้อความรุนแรง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ค. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 18 ก.ค. 2569 15:48 น.

GMMTV ร่อนแถลงการณ์ยุติสัญญา จัสติน มอยร์ นักแสดงดาวรุ่งวัย 15 ปี หลังโดนขุดโพสต์เก่าเหยียดเพศและล้อเลียนความรุนแรง

หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อมีการขุดพบรีโพสต์เก่าในบัญชีส่วนตัวของ จัสติน มอยร์ นักแสดงวัย 15 ปี สังกัด GMMTV ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ทั้งการเหยียดผู้มีความหลากหลายทางเพศ การเหยียดผู้พิการ รวมถึงการนำเสนอประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงในลักษณะที่เป็นเรื่องตลก จนเกิดกระแสเรียกร้องให้ทางบริษัทและตัวนักแสดงออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบต่อประเด็นที่เกิดขึ้น

ล่าสุด 17 กรกฎาคม 2569 มีประกาศอย่างเป็นทางการจาก GMMTV ถึงกรณีดรามาข้างต้น โดยได้ยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของ จัสติน มอยร์ ทั้งยืนยันว่า บริษัทไม่สนับสนุนพฤติกรรมหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งเสริมความรุนแรง การเหยียดเพศ การเลือกปฏิบัติ หรือเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความเกลียดชังในทุกรูปแบบ

GMMTV ยุติสัญญา จัสติน มอยร์ เซ่นดรามาโพสต์เหยียดเพศ-ล้อความรุนแรง-1

GMMTV ยุติสัญญา จัสติน มอยร์ เซ่นดรามาโพสต์เหยียดเพศ-ล้อความรุนแรง-2

GMMTV ยุติสัญญา จัสติน มอยร์ เซ่นดรามาโพสต์เหยียดเพศ-ล้อความรุนแรง-3

อ้างอิงจาก : FB GMMTV

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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