ครูสาว เคลื่อนไหวทันที หลังเห็นจดหมายแถลงของรพ. สั่งพักงานแพทย์สะเพร่า ทำคนไข้สิ้นใจ
ครูสาว เคลื่อนไหวทันที หลังเห็นจดหมายแถลงการณ์ขอโทษของโรงพยาบาล ลั่น แค่สั่งพักงานแพทย์สะเพร่า แต่สามีไร้ชีวิตให้หายใจ
ภายหลังทางโรงพยาบาลออกแถลงการณ์ขอโทษกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของแพทย์ผู้ทำการรักษา จนเป็นเหตุให้สามีของครูสาวรายนี้ต้องเสียชีวิตลง โดยทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเบื้องต้นได้มีคำสั่งพักงานแพทย์คนดังกล่าวแล้ว พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ปมเมินเฉยและปฏิเสธทำการรักษาด้วยการตรวจคลื่นหัวใจให้คนไข้แน่นหน้าอก ทั้งคนไข้ไล่กลับบ้าน อ้างว่าเป็นแพนิค จนคนไข้ช็อกและเสียชีวิตต่อหน้าลูกเมียที่บ้าน
รพ.แถลงขอโทษ ปมหมอไล่คนไข้แน่นหน้าอกกลับบ้าน จนช็อกดับ ล่าสุดสั่งพักงาน-ตั้งกรรมการสอบ
ล่าสุด ครูทราย ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่อ่านแล้วสะเทือนใจมาก ๆ ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังได้เห็นแถลงการณ์ของทางโรงพยาบาล ระบุว่า “โชคดีจังเนาะยังมีโอกาสได้พักงาน ส่วนอีกคนไม่มีแม้กระทั่งโอกาสจะหายใจ” ท่ามกลางคอมเมนต์ส่งกำลังใจจากคนใกล้ชิดและชาวเน็ตจำนวนมาก
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อ้างอิงจาก : FB Saii Z’ Panpetch
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