รพ.แถลงขอโทษ ปมหมอไล่คนไข้แน่นหน้าอกกลับบ้าน จนช็อกดับ ล่าสุดสั่งพักงาน-ตั้งกรรมการสอบ
รพ.แถลงขอโทษ หลังครูสาว แฉหมอเมินคนไข้แน่นหน้าอก-ไล่กลับบ้าน จนช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย ล่าสุดตั้งกรรมการสอบ-สั่งพักงานแพทย์คนดังกล่าวแล้ว
ภายหลังครูสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิประบายความโกรธทั้งน้ำตาเพื่อทวงคืนความยุติธรรม หลังต้องสูญเสียสามีไปอย่างกะทันหัน จากความสะเพร่าของหมอที่ไม่ยอมตรวจรักษาคนไข้อย่างละเอียด ทั้ง ๆ ที่มีอาการแน่นหน้าอกบ่งชี้ว่าเกี่ยวกับโรคหัวใจ แต่กลับปฏิเสธที่จะส่งตรวจคลื่นหัวใจ
โดยให้เหตุผลว่า คนไข้แพนิค เครียด และอยู่ใกล้ชิดกับแฟนที่ประสาทแดก กลับบ้านไปแยกห้องนอนก็หายแล้ว สุดท้ายสามีของเธอช็อกดับต่อหน้าต่อตา และผลชันสูตรชี้ชัดว่าเสียชีวิตจากอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกกระแสสังคมวิพากย์วิจารณ์อย่างหนัก ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ครูสาวร่ำไห้ หมอเมินคนไข้แน่นหน้าอก ไล่กลับบ้าน อ้างแพนิค-เมียประสาทแXก สุดท้ายสามีช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย
ล่าสุด (18 ก.ค. 69) ทางโรงพยาบาลซานคามิลโล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สามีของครูสาวคนดังกล่าวได้เข้าไปทำการรักษาตามสิทธิประกันสังคม ได้ออกจดหมายแถลงการณ์ขอโทษกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ พร้อมตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสั่งพักงานแพทย์ผู้ทำการรักษาในวันนั้นแล้ว เพื่อความโปรงใสระหว่างการตรวจสอบ
“แถลงการณ์โรงพยาบาลซานคามิลโล เรื่อง ขอแสดงความเสียใจและชี้แจงการดําเนินการของโรงพยาบาล
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอส่งความห่วงใยและกําลังใจอันเปี่ยมด้วยความเห็นใจไปยังครอบครัวและญาติมิตรของผู้เสียชีวิตในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและยากลําบากนี้
โรงพยาบาลตระหนักถึงความกังวลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และมิได้นิ่งนอนใจต่อข้อสงสัยของครอบครัวรวมถึงสาธารณชนแต่อย่างใด ในเบื้องต้นโรงพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาข้อมูล และกระบวนการรักษาพยาบาลทั้งหมดอย่างละเอียด รอบคอบ และเป็นธรรมที่สุด
และเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและปราศจากอคติ โรงพยาบาลจึงได้มีคําสั่งให้แพทย์ผู้ทําการรักษาในกรณีดังกล่าวพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลซานคามิลโลขอน้อมรับข้อเสนอแนะและคําวิจารณ์ด้วยความเคารพและขอยืนยันว่าเรามุ่งมั่นที่จะดําเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างโปร่งใส รอบคอบ และเป็นธรรม โดยพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษาให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสําคัญ
แถลง ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙”
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อ้างอิงจาก : FB ประชาสัมพันธ์งาน โรงพยาบาลซานคามิลโลบ้านโป่ง
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