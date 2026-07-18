ลูกสาวโอด พ่อป่วยติดเตียงถูกตัดสิทธิ์ “บัตรคนจน” เหตุปรากฎชื่อในกรมธรรม์ประกันชีวิตของญาติ
ลูกสาวโอด พ่อป่วยติดเตียงถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจน เหตุชื่อไปโผล่ในประกันชีวิตที่น้องสาวพ่อทำไว้ให้ วอนรัฐพิจารณาคัดกรองตามความเป็นจริง
หลังจากกระทรวงการคลังประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ซึ่งมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สูงถึง 9.3 ล้านคน จากยอดผู้ลงทะเบียนฯ 18.82 ล้านคน
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้โพสต์ภาพและข้อความร้องขอความเป็นธรรมจากลูกเพจสาวรายหนึ่งตัดพ้อว่า พ่อของเธอซึ่งป่วยติดเตียงมา 2 ปี ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ทั้งที่ชีวิตจริงยากจนข้นแค้น เพราะปรากฎชื่อไปโผล่อยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่น้องสาวพ่อทำเอาไว้ โดยจ่ายเองและยกผลประโยชน์ให้ตัวเองทั้งหมด แบบที่ตัวผู้พิการเอง รวมถึงทายาทของพ่อไม่ได้รับอะไรเลย
“รบกวนฝากจ่าเรื่อง คนโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเพราะ มีประกันชีวิตด้วยนะคะ พ่อหนูติดเตียงมา 2 ปีกว่า ฐานะยากจนมีลูกคนเดียวต้องมาดูแลพ่อตลอด พ่อไม่มีที่ดิน บ้านก็กะต๊อบไฟพ่วงบ้านคนอื่น ไม่มีหนี้สิน ไม่มีทรัพย์เงินฝากเงินเก็บ ไม่มีรถ แต่น้องสาวพ่อเคยขอเอาชื่อพ่อไปทำประกันเมื่อหลายปีก่อน โดยคนรับผลประโยชน์ก็ตัวน้องสาว คนจ่ายเงินก็ตัวน้องสาว คนพิการและลูกไม่ได้อะไรจากประกัน มีเพียงสัญญาใจว่าถ้าผู้พิการตายจะจัดงานศพให้
ปกติพ่อได้มาตลอดเพราะยากจนและพิการที่มือมีบัตรพิการมาตลอดก่อนติดเตียง สภาพความเป็นอยู่รัฐก็มีข้อมูลว่ายากจนจริงเพราะพม.ลงพื้นที่มาดูหลายรอบ อยากให้รัฐพิจารณาตามสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นจริงด้วย บอกว่าคัดคนลำบาก คนจนปลอมออก อยากถามจริง ๆ ขนาดนี้ยังไม่จนไม่ลำบากอีกหรือ”
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อ้างอิงจาก : honekrasae
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