สกาย ลูกชาย ลูกเกด เมทินี คว้าเหรียญเงินเดี่ยวผสม 200 ม.ชาย ล้มสถิติเดิมในรอบ 32 ปี

สกาย ชาร์พเพิร์ล ลูกชาย ลูกเกด เมทินี คว้าเหรียญเงินเดี่ยวผสม 200 ม. เอเชียนเอจกรุ๊ป 2026 ล้มสถิติฉลามณุก ในรอบ 32 ปี
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการกีฬาว่ายน้ำประเทศไทย เมื่อ สกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ ลูกเกด เมทินี คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันรายการเอเชียนเอจกรุ๊ป 2026 เมื่อ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา ในท่าเดี่ยวผสม 200 เมตรชาย กลุ่ม 1 รุ่นอายุ 16-18 ปี ด้วยเวลา 02.03.68 นาที
สิ่งที่น่าประทับยิ่งกว่าเดิมคือ น้องสกาย สามารถทำลายกำแพงสถิติเดิมเมื่อ 32 ปีก่อน จากการที่ ฉลามณุก รัฐพงศ์ ศิริสานนท์ ทำไว้ในการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 1994 ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนั้น ฉลามณุก ทำเวลาไว้ที่ 02.04.16 นาที สร้างความภูมิใจให้กับคนเป็นแม่ และกองเชียร์ชาวไทยเป็นอย่างมาก
“วันนี้หัวใจแม่เต็มไปด้วยความภูมิใจจริง ๆ สกายทำลาย สถิติเยาวชนประเทศไทย รายการ 200 เมตรผสมเดี่ยว ด้วยเวลา 2:03.68 สถิตินี้ยืนมานานถึง 32 ปี ตั้งแต่คุณรัฐพงศ์ ศิริสานนท์ ฉลามนุ๊ก ทำไว้ในเอเชียนเกมส์ ปี 1994 ที่ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับแม่ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเวลา หรือการทำลายสถิติ แต่คือการได้เห็นความทุ่มเท วินัย และทุกอย่างที่ลูกทำมาตลอด
ขอแสดงความยินดีกับ ฉลามนุ๊กนะคะ สำหรับสถิติที่เป็นแรงบันดาลใจให้นักว่ายน้ำไทยมาถึง 32 ปี และวันนี้ สกายได้สานต่ออีกหนึ่งหน้าของประวัติศาสตร์ว่ายน้ำไทย
เกดภูมิใจในตัวลูกมาก และแม่รู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น Asian Age Group Championships 2026″
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อ้างอิงจาก : IG metinee, atlas_shotz, skyesharpss
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