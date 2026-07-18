ครูสาวร่ำไห้ หมอเมินคนไข้แน่นหน้าอก ไล่กลับบ้าน อ้างแพนิค-เมียประสาทแXก สุดท้ายสามีช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย
ภรรยาร่ำไห้ทวงความยุติธรรม หลังหมอเมินคนไข้-ไล่กลับบ้าน อ้างแพนิค สุดท้ายหลอดเลือดตีบ 2 เส้น ช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย
โลกออนไลน์ขณะนี้กำลังหยิบยกประเด็นของครูสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปทั้งน้ำตาเรียกร้องความยุติธรรมให้ครอบครับ หลังจากที่เธอสูญเสียสามีและพ่อของลูกไปอย่างกะทันหัน จากการที่หมอปฏิเสธให้การรักษา และวินิจฉัยโรคผิดก่อนไล่กลับบ้าน ทำให้สามีของเธอช็อกดับต่อหน้าลูกเมียที่บ้าน จากสาเหตุหลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น ซึ่งเป็นอาการที่หมออ้างว่าแพนิค และอยู่กับเมียที่ประสาทแดก
ครูสาวรายนี้อัดคลิปบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า “สามีของเธอมีอาการเจ็บแปล๊บตั้งแต่นิ้วลามมาถึงหน้าอก และมีการอาการแน่นหน้าอกร่วมด้วย นอกจากนั้นเพื่อนร่วมงานของสามีก็สังเกตเห็นความผิดปกติคือมีเหงื่อออกจำนวนมากมาตลอดเกือบสัปดาห์ จึงได้พาไปส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในอำเภอบ้านโป่ง ตามสิทธิประสังคม เมื่อถึงโรงพยาบาลและทำการซักประวัติเสร็จสิ้นสามีของเธอก็ถูกส่งตัวไปมา เริ่มจากแผนกอายุรกรรม แต่หมออายุรกรรมพบประวัติเส้นเอ็นอักเสบ จึงส่งตัวไปหาหมอกระดูก
ตนกับสามีพยายามอธิบายอาการอย่างละเอียดว่ามันไม่ใช่อาการปวดเส้นเอ็น แต่ครั้งนี้มันเจ็บถึงหน้าอกและแน่นหน้าอก สงสัยว่าจะเป็นอาการของโรคหัวใจหรือไม่ หมอกระดูกจึงส่งมาให้รักษากับ ‘หมอทั่วไป’ เมื่อได้พบหมอตนและสามีก็พยายามขอให้หมอส่งตรวจคลื่นหัวใจ แต่กลับถูกปฏิเสธ โดยกล่าวหาว่าครูสาว ‘ประสาทแดก’ หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจนคิดไปเอง ยิ่งทำให้สามียิ่งเครียดจนเกิดแพนิค และเหงื่อออกแบบนี้ ก่อนจะไล่กลับบ้านพร้อมแนะนำให้คนไข้แยกห้องนอกนกับภรรยาแล้วอาการจะหายเอง
ครูสาวไม่ย่อท้อพยายามทักท้วง ขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ขอออกเงินค่ารักษาเองโดยไม่ใช้สิทธิประกันสังคมก็แล้วแต่ไม่เป็นผล แพทย์ยืนยันให้กลับบ้าน และเพิกเฉยต่อการรักษาคนไข้ โดยให้เหตุผลว่าคนไข้อายุแค่ 30 กว่าความเป็นไปได้ที่จะป่วยด้วยโรคหัวใจมีแค่ 3-5% เท่านั้น การหาข้อมูลจาก AI หรืออินเตอร์เน็ตมาจะเก่งกว่าหมอได้อย่างไร
กระทั่งเวลา 16.00 น.ในวันเดียวกัน สามีเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตต่อหน้าภรรยาและลูก ผลการชันสูตรพลิกศพยืนยันชัดเจนว่าเสียชีวิตจาก “หลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น” ซึ่งขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของแพทย์คนดังกล่าวโดยสิ้นเชิง
ภายหลังเกิดเหตุ แพทย์คนดังกล่าวได้ยอมรับกับเธอว่า “วินิจฉัยผิดพลาด” ซึ่งครูสาวตั้งคำถามว่าหากหมอมีการเอะใจต่ออาการของคนไข้สักนิด และทำการตรวจด้วยจรรยาบรรณก็คงจะไม่เกิดความสูญเสียเช่นนี้ขึ้น ตอนนี้ลูกน้อยต้องกำพร้าพ่อ ทั้ง ๆ ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น”
ครอบครัวจึงเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 4.8 ล้านครั้งบนติ๊กต็อก ซึ่งสังคมต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างเร่งด่วน
@sinesaiiz
คลิปที่แล้วเสียงหาย** แล้วทรายต้องทำยังไงต่อไป รู้สึกไม่อยากอยู่อีกแล้ว สงสารลูกเหลือเกิน สงสารแฟนที่สุดด้วย เค้าไม่มีโอกาสเห็นลูกเติบโตอีกแล้ว #ครูทราย #โหนกระแส #ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
อ้างอิงจาก : TikTok @sinesaiiz
ติดตาม The Thaiger บน Google News: