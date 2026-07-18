ข่าว

ครูสาวร่ำไห้ หมอเมินคนไข้แน่นหน้าอก ไล่กลับบ้าน อ้างแพนิค-เมียประสาทแXก สุดท้ายสามีช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 18 ก.ค. 2569 10:11 น.
ครูสาวร่ำไห้ทวงความยุติธรรม หมอเมินคนไข้-ไล่กลับบ้าน อ้างแพนิค สุดท้ายช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย

ภรรยาร่ำไห้ทวงความยุติธรรม หลังหมอเมินคนไข้-ไล่กลับบ้าน อ้างแพนิค สุดท้ายหลอดเลือดตีบ 2 เส้น ช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย

โลกออนไลน์ขณะนี้กำลังหยิบยกประเด็นของครูสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปทั้งน้ำตาเรียกร้องความยุติธรรมให้ครอบครับ หลังจากที่เธอสูญเสียสามีและพ่อของลูกไปอย่างกะทันหัน จากการที่หมอปฏิเสธให้การรักษา และวินิจฉัยโรคผิดก่อนไล่กลับบ้าน ทำให้สามีของเธอช็อกดับต่อหน้าลูกเมียที่บ้าน จากสาเหตุหลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น ซึ่งเป็นอาการที่หมออ้างว่าแพนิค และอยู่กับเมียที่ประสาทแดก

ภรรยาร่ำไห้ หมอเมินคนไข้-ไล่กลับบ้าน อ้างแพนิค สุดท้ายช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย-3

ครูสาวรายนี้อัดคลิปบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า “สามีของเธอมีอาการเจ็บแปล๊บตั้งแต่นิ้วลามมาถึงหน้าอก และมีการอาการแน่นหน้าอกร่วมด้วย นอกจากนั้นเพื่อนร่วมงานของสามีก็สังเกตเห็นความผิดปกติคือมีเหงื่อออกจำนวนมากมาตลอดเกือบสัปดาห์ จึงได้พาไปส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในอำเภอบ้านโป่ง ตามสิทธิประสังคม เมื่อถึงโรงพยาบาลและทำการซักประวัติเสร็จสิ้นสามีของเธอก็ถูกส่งตัวไปมา เริ่มจากแผนกอายุรกรรม แต่หมออายุรกรรมพบประวัติเส้นเอ็นอักเสบ จึงส่งตัวไปหาหมอกระดูก

ตนกับสามีพยายามอธิบายอาการอย่างละเอียดว่ามันไม่ใช่อาการปวดเส้นเอ็น แต่ครั้งนี้มันเจ็บถึงหน้าอกและแน่นหน้าอก สงสัยว่าจะเป็นอาการของโรคหัวใจหรือไม่ หมอกระดูกจึงส่งมาให้รักษากับ ‘หมอทั่วไป’ เมื่อได้พบหมอตนและสามีก็พยายามขอให้หมอส่งตรวจคลื่นหัวใจ แต่กลับถูกปฏิเสธ โดยกล่าวหาว่าครูสาว ‘ประสาทแดก’ หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจนคิดไปเอง ยิ่งทำให้สามียิ่งเครียดจนเกิดแพนิค และเหงื่อออกแบบนี้ ก่อนจะไล่กลับบ้านพร้อมแนะนำให้คนไข้แยกห้องนอกนกับภรรยาแล้วอาการจะหายเอง

ครูสาวไม่ย่อท้อพยายามทักท้วง ขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ขอออกเงินค่ารักษาเองโดยไม่ใช้สิทธิประกันสังคมก็แล้วแต่ไม่เป็นผล แพทย์ยืนยันให้กลับบ้าน และเพิกเฉยต่อการรักษาคนไข้ โดยให้เหตุผลว่าคนไข้อายุแค่ 30 กว่าความเป็นไปได้ที่จะป่วยด้วยโรคหัวใจมีแค่ 3-5% เท่านั้น การหาข้อมูลจาก AI หรืออินเตอร์เน็ตมาจะเก่งกว่าหมอได้อย่างไร

กระทั่งเวลา 16.00 น.ในวันเดียวกัน สามีเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตต่อหน้าภรรยาและลูก ผลการชันสูตรพลิกศพยืนยันชัดเจนว่าเสียชีวิตจาก “หลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น” ซึ่งขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของแพทย์คนดังกล่าวโดยสิ้นเชิง

ภายหลังเกิดเหตุ แพทย์คนดังกล่าวได้ยอมรับกับเธอว่า “วินิจฉัยผิดพลาด” ซึ่งครูสาวตั้งคำถามว่าหากหมอมีการเอะใจต่ออาการของคนไข้สักนิด และทำการตรวจด้วยจรรยาบรรณก็คงจะไม่เกิดความสูญเสียเช่นนี้ขึ้น ตอนนี้ลูกน้อยต้องกำพร้าพ่อ ทั้ง ๆ ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น”

ครอบครัวจึงเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 4.8 ล้านครั้งบนติ๊กต็อก ซึ่งสังคมต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างเร่งด่วน

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต-3 คอมเมนต์ชาวเน็ต-4 คอมเมนต์ชาวเน็ต-5

@sinesaiiz

คลิปที่แล้วเสียงหาย** แล้วทรายต้องทำยังไงต่อไป รู้สึกไม่อยากอยู่อีกแล้ว สงสารลูกเหลือเกิน สงสารแฟนที่สุดด้วย เค้าไม่มีโอกาสเห็นลูกเติบโตอีกแล้ว #ครูทราย #โหนกระแส #ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

♬ เสียงต้นฉบับ – sinesaiiz – sinesaiiz

อ้างอิงจาก : TikTok @sinesaiiz

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

สกาย ลูกชาย ลูกเกด เมทินี คว้าเหรียญเงินเดี่ยวผสม 200 ม.ชาย ล้มสถิติเดิมในรอบ 32 ปี

6 นาที ที่แล้ว
สถาบันโรคทรวงอก เตือนภัย แน่นหน้าอก-เหงื่อแตก สัญญาณอันตรายไม่ควรมองข้าม ข่าว

สถาบันโรคทรวงอก เตือนภัย แน่นหน้าอก-เหงื่อแตก สัญญาณอันตรายไม่ควรมองข้าม

44 นาที ที่แล้ว
ครูสาวร่ำไห้ทวงความยุติธรรม หมอเมินคนไข้-ไล่กลับบ้าน อ้างแพนิค สุดท้ายช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย ข่าว

ครูสาวร่ำไห้ หมอเมินคนไข้แน่นหน้าอก ไล่กลับบ้าน อ้างแพนิค-เมียประสาทแXก สุดท้ายสามีช็อกดับต่อหน้าลูก-เมีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ต้องแก้ข้อมูลที่หน่วยงานไหน เช็กตามสาเหตุที่ไม่ผ่าน เศรษฐกิจ

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ต้องแก้ข้อมูลที่ไหน? เช็กตามสาเหตุที่ไม่ผ่าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ฝรั่งเศส พบ อังกฤษ เอ็มบัปเป้ดวลเคน พรีวิวชิงอันดับ 3 บอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ฝรั่งเศส พบ อังกฤษ เอ็มบัปเป้ดวลเคน พรีวิวชิงอันดับ 3 บอลโลก 2026

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนสถิติหวยงวด วันเสาร์ 1 ส.ค. รวม 5 ปีย้อนหลัง เลขท้าย 92 ออกซ้ำถึง 2 ครั้ง เลขเด็ด

ย้อนสถิติหวยงวด วันเสาร์ 1 ส.ค. รวม 5 ปีย้อนหลัง เลขท้าย 92 ออกซ้ำถึง 2 ครั้ง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดินถล่มทับบ้านเรือนเขตเผิงสุ่ย เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ข่าวต่างประเทศ

ภาพน่ากลัว! ดินถล่มทับหมู่บ้าน คนติดใต้ซากตึกทั้งเป็น ไม่รู้ชะตากรรม เร่งหาผู้สูญหาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์เลขเด่น 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เปิดเลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์เลขเด่น 2 ตัว 3 ตัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว งวด 17 ก.ค. 69 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 17 กรกฎาคม 2569 เลข 6 ตัวออกอะไร ย้อนสถิติวันศุกร์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน บันเทิง

สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเงิน

จิตอาสามีรายได้ไหม? เปิดที่มาเงินองค์กรการกุศลและกู้ภัย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บาร์โฮสต์โคราชงานเข้า ใส่ชุดครุยทนาย รับดริ๊งก์ ล่าสุดร้านโพสต์ขอโทษ หลังทัวร์ลงหนัก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
สองผัวเมีย หลบฝนใต้ตึกร้าง โดนแจ้งจับข้อหาบุกรุก สุดท้ายศาลเมตตา รอลงอาญา ข่าว

อุทาหรณ์! สองผัวเมีย ขี่รถพ่วงข้างหาหลาน แวะหลบฝนใต้ตึกร้าง โดนเจ้าของแจ้งจับบุกรุก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หวานเวอร์! “โน้ส อุดม” โชว์สวีตควง “โย อรุณี” ออกทริปมูขอลูก ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว! ปอนด์ จักรกฤษณ์ มีรายได้จากไหน หลังถูกขุด-กล่าวหาถอนเงินบุญใช้ส่วนตัว ข่าว

รู้แล้ว! ปอนด์ จักรกฤษณ์ มีรายได้จากไหน หลังถูกขุด-กล่าวหาถอนเงินบุญใช้ส่วนตัว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร เผย เคยถูกชวนไปกินไอติม ถ่ายคอนเทนต์ที่ร้าน โดยไม่จ่ายค่าตัว บันเทิง

ทราย สมุทร เผย เคยถูกชวนไปกินไอติม ถ่ายคอนเทนต์ที่ร้าน โดยไม่จ่ายค่าตัว

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สารภาพกลางโหนกระแส! &quot;ปอนด์&quot; หนีทหาร 2 ปี เหตุไร้ชื่อในสมาคมกู้ภัย ข่าว

สารภาพกลางโหนกระแส! “ปอนด์” หนีทหาร 2 ปี เหตุไร้ชื่อในสมาคมกู้ภัย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ ข่าว

ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดง GMM วัย 15 ปี บันเทิง

เปิดวาร์ป จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดงหน้าใหม่ วัย 15 ปี หล่อออร่าจนไวรัลข้ามคืน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมเฟรม “สีจิ้นผิง” ร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก พร้อมผู้แทนจากหลายชาติ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง ข่าว

ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล ข่าว

น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
มะขามเปียก ของดีข้างครัว ทำได้มากกว่าแค่ปรุงต้มยำ เปิดประโยชน์ วิธีใช้ครบทุกด้าน ไลฟ์สไตล์

มะขามเปียก ของดีข้างครัว ทำได้มากกว่าแค่ต้มยำ เปิดประโยชน์ วิธีใช้ครบทุกด้าน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านอาหารดัง สั่งยุติใช้ผักกาดแก้วชั่วคราว หลังชาวมะกันถ่ายเหลวพุ่งพรวดนับพันราย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนประวัติ สมาคมสายธารสะพานบุญ จากส่งศพฟรีกว่า 8,000 ราย สู่คำสั่งระงับ ข่าว

ย้อนประวัติ สมาคมสายธารสะพานบุญ จากส่งศพฟรีกว่า 8,000 ราย สู่คำสั่งระงับ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 18 ก.ค. 2569 10:11 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สกาย ลูกชาย ลูกเกด เมทินี คว้าเหรียญเงินเดี่ยวผสม 200 ม.ชาย ล้มสถิติเดิมในรอบ 32 ปี

เผยแพร่: 18 กรกฎาคม 2569
ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ต้องแก้ข้อมูลที่หน่วยงานไหน เช็กตามสาเหตุที่ไม่ผ่าน

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ต้องแก้ข้อมูลที่ไหน? เช็กตามสาเหตุที่ไม่ผ่าน

เผยแพร่: 18 กรกฎาคม 2569
ดูบอลสด ฝรั่งเศส พบ อังกฤษ เอ็มบัปเป้ดวลเคน พรีวิวชิงอันดับ 3 บอลโลก 2026

ดูบอลสด ฝรั่งเศส พบ อังกฤษ เอ็มบัปเป้ดวลเคน พรีวิวชิงอันดับ 3 บอลโลก 2026

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
ย้อนสถิติหวยงวด วันเสาร์ 1 ส.ค. รวม 5 ปีย้อนหลัง เลขท้าย 92 ออกซ้ำถึง 2 ครั้ง

ย้อนสถิติหวยงวด วันเสาร์ 1 ส.ค. รวม 5 ปีย้อนหลัง เลขท้าย 92 ออกซ้ำถึง 2 ครั้ง

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
Back to top button