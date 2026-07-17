การเงินเศรษฐกิจ

จิตอาสามีรายได้ไหม? เปิดที่มาเงินองค์กรการกุศลและกู้ภัย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 17:01 น.

ไขข้อสงสัยอาสาสมัครรับเงินเดือนได้หรือไม่ พร้อมแหล่งทุนหลักที่สมาคมและมูลนิธิใช้ดำเนินงานจริง

จิตอาสา ไม่ใช่อาชีพที่มีเงินเดือนโดยอัตโนมัติ อาสาสมัครส่วนใหญ่ทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่รับค่าจ้างเป็นหลัก แต่บางกรณีอาจได้รับเงินชดเชยค่าเดินทาง ค่าอาหาร น้ำมัน หรือเบี้ยเลี้ยงระหว่างปฏิบัติภารกิจ ซึ่งต่างจากเงินเดือนของงานประจำอย่างชัดเจน

คนที่มาช่วยขนส่งผู้เสียชีวิต ทำงานกู้ภัย แจกสิ่งของ หรือช่วยเหตุน้ำท่วมเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทน บางครั้งต้องออกค่าใช้จ่ายเอง องค์กรอาสาสมัครระดับนานาชาติอย่าง UN Volunteers ก็ระบุชัดว่าเงินช่วยเหลือค่าครองชีพระหว่างปฏิบัติงานไม่ใช่เงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากการทำงาน

ในทางกลับกัน คนที่ทำงานประจำให้สมาคมหรือมูลนิธิ เช่น นักบัญชี คนขับรถ เจ้าหน้าที่ประสานงาน หรือผู้บริหารโครงการ สามารถรับเงินเดือนได้ในฐานะลูกจ้างหรือผู้รับจ้างขององค์กร กรมสรรพากรระบุว่าเมื่อมูลนิธิหรือสมาคมจ่ายค่าจ้างให้บุคคลใด องค์กรมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายเช่นเดียวกับนายจ้างทั่วไป

ส่วนผู้ก่อตั้งหรือกรรมการสมาคมไม่มีสิทธิ์นำเงินบริจาคไปใช้เป็นรายได้ส่วนตัว แม้จะทำงานให้องค์กรทุกวันก็ตาม เงินบริจาคถือเป็นทรัพย์สินขององค์กร ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ และหากจะจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ต้องมีมติ หลักฐานการจ่าย และบันทึกบัญชีที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

เงินที่องค์กรจิตอาสาใช้ดำเนินงานมาจากหลายทาง เริ่มจากเงินส่วนตัวของผู้ก่อตั้งและสมาชิกในช่วงแรกเริ่ม ตามด้วยเงินบริจาคจากประชาชนซึ่งเป็นแหล่งทุนหลัก ทั้งเงินสด การโอนบัญชี น้ำมัน รถยนต์ โลงศพ หรืออุปกรณ์กู้ภัย กรมสรรพากรจัดเงินบริจาคประเภทนี้เป็นรายได้ที่สมาคมหรือมูลนิธิไม่ต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล หากเข้าเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้องค์กรยังมีรายได้จากค่าบำรุงสมาชิก เงินสนับสนุนจากภาครัฐและโครงการ CSR ของบริษัทเอกชน รวมถึงกิจกรรมระดมทุนอย่างวิ่งการกุศลหรือจำหน่ายของที่ระลึก แต่รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการอาจต้องเสียภาษีหากองค์กรไม่ได้รับการยกเว้นตามสถานะที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม การเปิดรับบริจาคไม่ใช่ว่าจะตั้งเพจแปะเลขบัญชีแล้วทำได้ทันที กิจกรรมที่เข้าลักษณะ “เรี่ยไร” จากประชาชนอาจต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 ไม่ว่าผู้จัดจะเป็นบุคคล สมาคม มูลนิธิ หรือบริษัท และผู้ได้รับอนุญาตต้องออกหลักฐานรับเงิน เก็บต้นขั้ว และเปิดเผยยอดรับ-จ่ายให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 17:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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