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บาร์โฮสต์โคราชงานเข้า ใส่ชุดครุยทนาย รับดริ๊งก์ ล่าสุดร้านโพสต์ขอโทษ หลังทัวร์ลงหนัก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 16:57 น.

บาร์โฮสต์โคราชงานเข้า ใส่ชุดครุยทนาย รับดริ๊งก์ โซเชียลวิจารณ์ยับไม่เหมาะสม-ดูหมิ่นวิชาชีพ ล่าสุดร้านโพสต์ขอโทษ หลังทัวร์ลงหนัก

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (16 ก.ค. 69) ทางเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้นำเสนอประเด็นดรามาเกี่ยวกับร้านบาร์โฮสแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปรากฎภาพหนุ่มบาร์โฮสประจำร้านสวมชุดครุยทนายขึ้นเวทีเพื่อรับดื่ม สร้างกระแสวิพากย์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงของนักกฎหมายและทนายความของไทย เนื่องจากชุดทนายไม่ใช่ชุดแฟนซีหรือชุดคอสเพลย์ แต่เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่ต้องผ่านการเรียน การสอบ และได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง การนำมาใส่เพื่อความบันเทิงในสถานที่เที่ยว จึงถูกมองว่าไม่เหมาะสม และอาจลดทอนภาพลักษณ์ของวิชาชีพ

บาร์โฮสต์โคราชงานเข้า ใส่ชุดครุยทนาย รับดริ๊งก์ ล่าสุดร้านโพสต์ขอโทษ หลังทัวร์ลงหนัก-1

ล่าสุดทางร้านบาร์โฮสที่ต้องเป็นประเด็นดังกล่าวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก โดยออกแถลงการณ์ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแอบอ้าง หรือหมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในวิชาชีพ พร้อมให้คำมั่นสัญญาจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

“ประกาศสำคัญ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางร้านเอเดนโคราชไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการเพื่อแอบอ้าง พาดพิง หรือหมิ่นวิชาชีพแต่อย่างใด

หากการกระทำในครั้งนี้ ทำให้เกิดความไม่สบายใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคล คณะบุคคล หรืององค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางร้านต้องขออภัยเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นนี้อีก”

บาร์โฮสต์โคราชงานเข้า ใส่ชุดครุยทนาย รับดริ๊งก์ ล่าสุดร้านโพสต์ขอโทษ หลังทัวร์ลงหนัก-2

อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 16:57 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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