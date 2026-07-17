หวานเวอร์! “โน้ส อุดม” โชว์สวีตควง “โย อรุณี” ออกทริปมูขอลูก ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น
หวานเวอร์! “โน้ส อุดม” โชว์สวีตควง “โย อรุณี” กลางสนาม ออกทริปมูขอลูก ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น เชียร์ให้แต่งงานกันจริงๆ เพราะเหนื่อยจิ้นแล้ว
ทำเอาคนฟินจิ้นไปตามกัน สำหรับ “โน้ส-อุดม แต้พานิช” เจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟน และ โย อรุณี ขวัญยืน อินฟลูเอนเซอร์สาวสายฮาเจ้าของร้าน Studiyo Bar ย่านถนนพระอาทิตย์ เดินทางไปเที่ยวทริปต่างประเทศด้วยกัน พร้อมโชว์โมเมนต์หวานฉ่ำตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทำเอาแฟนคลับฟินกันถ้วนหน้าและยิ้มตามไปกับความน่ารักของทั้งคู่
ฝน มอนสเตอร์ฝน ครีเอทีฟโปรดิวเซอร์ชื่อดัง โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรม @monsterfon เผยให้เห็นบรรยากาศสุดน่ารักของ โน้ส อุดม และ โย อรุณี ที่สนามบิน ภาพดังกล่าวมีทั้งจังหวะควงแขนเดินแนบชิด แสดงถึงความสนิทสนมแบบสุดๆ ชนิดที่ว่าสวีตจนน้ำตาลท่วมสนามบินเลยทีเดียว พร้อมแคปชั่นว่า “ยาหยีของโย ทริปพาไหว้ตามทิศ มูขอลูก @studiyomagazine.online @mustbeyo”
ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแซว โน้ส อุดม กับ โย อรุณี กันอย่างคับคั่ง เช่น “อีดxกหวานเเบบต้องเเอ้มพริก เลี่ยนเวอร์” , “รูปสุดท้ายเหมือนพยุงกันไปรับยา” , “พี่คบกันจริง แต่งงานเลยได้มั้ย หนูเหนื่อยจิ้นแล้วค่ะ” , “เที่ยวกันบ่อยมาก อยากให้แต่งจะได้จบ” , “จะรอโยจูเนียร์ดมจูเนียร์นะคะ” , “สวีทมากให้เลย” , “ชอบคู่นี้ค่ะน่ารัก”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โน้ส อุดม เผยสาเหตุคัมแบ็กเวที เดี่ยว 16 หมดตัว-หาเงินใช้หนี้
- ย้อนคลิป โน้ส อุดม แฉอ.แก้กรรม ลวงลูกน้องขยำของลับ รู้ความจริงหลุดด่า
- “โน้ส อุดม” คัมแบ็กแล้ว! “เดี่ยว 16” เตรียมเรียกเสียงฮา เปิดขายบัตร 4 ก.ค. นี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: