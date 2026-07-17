ทราย สมุทร เผย เคยถูกชวนไปกินไอติม ถ่ายคอนเทนต์ที่ร้าน โดยไม่จ่ายค่าตัว
“ทราย สมุทร” เผย เคยถูกชวนไปกินไอติม ถ่ายคอนเทนต์ที่ร้าน โดยไม่จ่ายค่าตัว แถมตลกที่ตอนนี้ ไม่ชอบให้คนอื่นถ่ายภาพไอติม
หากใครที่ติดตามโซเชียลอยู่ตอนนี้ หลาย ๆ คนคงจะผ่านตากับดรามาไอศกรีมเจลาโตของแบรนด์ดังที่ชาวเน็ตต่างรู้จักกันดี โดยเจ้าของเป็นพิธีกรและนักธุรกิจชื่อดังอย่าง “กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” ที่มีราคาค่อนข้างสูงและเสิร์ฟในถ้วยขนาดเล็กจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ทราย สมุทร ได้โพสต์ข้อความที่มีคลิปวีดิโอของ กฤษณ์ ที่ได้โปรโมตไอศกรีมเจลาโต Finca El Injerto ล็อตประมูลในราคา 519 บาท ผ่าน X โดยระบุว่า “กิน dairy queen ดีกว่า ไซส์ L 89.บาท..มี oreo เยอะด้วยจะเขี้ยวจะถ่ายภาพ ไม่เรื่องมาก…
ป.ล บุคคลคนนี้เคยทักมาถามว่าอยากไปนั้งทานไอติมที่ร้านและถ่าย content เล่นด้วยกันมั้ย (แต่ไม่มีค่าตัว) ไม่แน่นอนว่าเจตนาคืออะไร- แต่รูสึกตลกที่ตอนนี้เขาไม่ชอบให้คนอื่นถ่ายภาพไอติม”
จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “ร้านในไทยที่อร่อยๆมีอีกเยอะเลยค่ะ og ที่อิตาลียังไม่แพงเท่า แถมคนขายไม่มาบอกว่าต้องกินยังไง ไอติมก็คือไอติมเนอะ” , “โดนใจมากๆ ไม่เคยคิดอยากลอง ทั้งราคาและความเยอะเว่อร์ๆ” , “ค่าตัวก็ไอติมนั่นแหละ แพงกว่าค่าแรงวันนึงแล้ว”
ก่อนหน้านี้ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ได้โพสต์ข้อความที่ทำให้กลายเป็นประเด็นดรามาว่า “คนไทยต้องหยุด mindset ที่ไม่พัฒนา แบบนี้ครับ มิเช่นนั้น ประเทศชาติจะมีแต่ของแย่ๆ ห่วยๆ เต็มประเทศไปหมด ใครคิดจะทำอะไรดีๆ ก็จะโดนด่า พวกเค้าหมดกำลังใจและหยุดทำ
ในต่างประเทศที่เจริญแล้ว สังคมให้ค่าของดี ของที่มี นวัตกรรม ของที่มีความพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะมันทำยาก พวกคุณต้องสนับสนุนคนเหล่านี้ เชิดชูเค้า เพราะเค้าสร้างความเปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้น > พวกคุณก็จะ บริโภค แต่ของ แย่ๆถูกๆไปเริ่อยๆ ไม่พัฒนา อยู่แต่ในกะลา
จากใจเลยนะครับ ตอนนี้คนติดต่อ มาให้ไปเปิดสาขาเยอะมากๆในต่างประเทศ แต่ผมยังไม่อยากไปเลย ผมอยากให้คนไทยได้รู้สึกกับสิ่งที่ผมรู้สึกเมื่อ 5 ปีที่แล้วที่ Italy มันพิเศษมากๆครับ ผมอยากให้ทุกคนได้กิน”
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