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สารภาพกลางโหนกระแส! “ปอนด์” หนีทหาร 2 ปี เหตุไร้ชื่อในสมาคมกู้ภัย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 16:08 น.
สารภาพกลางโหนกระแส! "ปอนด์" หนีทหาร 2 ปี เหตุไร้ชื่อในสมาคมกู้ภัย
ภาพจาก : โหนกระแส

ปอนด์ ยอมรับ หลบเลี่ยงเกณฑ์ทหารนาน 2 ปี ทำเอกสารกรรมการสมาคมไม่ได้ พ่วงปมบัญชีส่วนตัวรับบริจาคและถอนเงินซ้ำนับพันครั้ง

นายจักรกฤษณ์ แต่งตั้ง หรือ ปอนด์ นักกู้ภัยจิตอาสาชื่อดังที่ทำโครงการส่งศพฟรีทั่วประเทศ ออกมาชี้แจงกลางรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 หลังถูกตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่มีชื่อเป็นกรรมการในสมาคมที่ตัวเองก่อตั้ง ปอนด์ยอมรับว่าช่วงนั้นตัวเองกำลังหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารอยู่ประมาณ 2 ปี

ก่อนหน้านี้มีเพจเฟซบุ๊กออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงินของสมาคม โดยระบุว่ามีเงินบริจาคเข้าสมาคมรวมกว่า 246 ล้านบาท และมีการถอนเงินครั้งละ 30,000 บาท จำนวนกว่า 1,433 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 81.9 ล้านบาท ปอนด์ชี้แจงว่าการถอนเงินหลายครั้งเป็นเพราะข้อบังคับสมาคมกำหนดให้เบิกได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท และผู้มีสิทธิ์เซ็นเบิกจ่ายมี 3 คนคือ นายกสมาคมซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของปอนด์ ภรรยาของปอนด์ และเลขานุการสมาคม โดยต้องใช้ลายเซ็น 2 ใน 3 คนร่วมกันทุกครั้ง

ปอนด์เล่าว่าช่วงที่หนีการเกณฑ์ทหาร ตัวเองไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ได้เลย ทั้งเซ็นเอกสาร ใช้บัตรประชาชน หรือแม้แต่เข้าโรงพยาบาล เพราะเกรงว่าจะถูกเปิดเผยตัวตน จึงเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถใส่ชื่อตัวเองเป็นกรรมการสมาคมได้ในตอนนั้น เขายังเล่าเสริมว่าเคยปฏิเสธคำเชิญออกรายการก่อนหน้านี้ เพราะกำลังเดินทางกลับเข้ากรมทหารเพื่อรับข้อกล่าวหาและรับโทษให้เสร็จสิ้นก่อน

ปอนด์ ยอมรับ หลบเลี่ยงเกณฑ์ทหารนาน 2 ปี ทำเอกสารกรรมการสมาคมไม่ได้
ภาพจาก : โหนกระแส

อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือหลักฐานที่แสดงว่า สมาคมเคยใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวในชื่อของปอนด์รับเงินบริจาคช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงปี 2564 ทั้งที่จดทะเบียนสมาคมไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ปอนด์อธิบายว่าช่วงนั้นตรงกับการระบาดของโควิด และมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์อย่างเร่งด่วน ขณะที่การเบิกจ่ายผ่านบัญชีสมาคมทำได้ล่าช้าเพราะตัวเองอยู่ต่างจังหวัด จึงต้องใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินแทนเป็นการชั่วคราว

ปอนด์ยืนยันว่าบัญชีส่วนตัวดังกล่าวปิดไปแล้ว และได้ทำเอกสารบัญชีรับ-จ่ายส่งตรวจสอบภายในเรียบร้อย ด้านพิธีกรรายการได้ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้บัญชีส่วนตัวรับบริจาคเช่นนี้ ควรเปิดสเตตเมนต์หรือบัญชีรับ-จ่ายให้สังคมตรวจสอบอย่างโปร่งใส ไม่ใช่เพียงส่งเอกสารตรวจสอบกันเองภายในองค์กรเท่านั้น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 16:08 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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