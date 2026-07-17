รู้แล้ว! ปอนด์ จักรกฤษณ์ มีรายได้จากไหน หลังถูกขุด-กล่าวหาถอนเงินบุญใช้ส่วนตัว
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ตอบข้อสงสัยที่มารายได้ส่วนตัว หลังถูกคู่กรณีตั้งแง่ปมเบิก-ถอนเงินบริจาคในสมาคมผิดวัตถุประสงค์ ยันไม่ได้รวยด้วยบุญคนอื่น
กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างมากกรณีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของสมาคมสายธารสะพานบุญ โดยเฉพาะประเด็นการรับบริจาคเงินและการถอนเงินจำนวนมากเข้าบัญชีส่วนตัว ซึ่ง “ปอนด์ จักรกฤษณ์” อาสากู้ภัยและอินฟลูเอนเซอร์ผู้ถูกกล่าวหา ได้ออกมาเปิดหน้าหอบหลักฐานชี้แจงในรายการโหนกระแส
ช่วงหนึ่งของรายการ ปอนด์ จักรกฤษณ์ ถูกถามถึงที่มาของรายได้ส่วนตัวมาจากอะไร เพราะการเป็นอาสานั้นไม่มีเงินเดือนอยู่ ซึ่งปอนด์ตอบประเด็นนี้ว่า “ก่อนหน้านี้ตนมีอาชีพเสริมคือการไลฟ์สดขายของและขายพระเครื่อง รวมถึงการจัดสร้างเหรียญท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งมีรายได้เป็นหลักเป็นฐานมาก่อนที่จะมีชื่อเสียงในปัจจุบัน”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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