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ภาพน่ากลัว! ดินถล่มทับหมู่บ้าน คนติดใต้ซากตึกทั้งเป็น ไม่รู้ชะตากรรม เร่งหาผู้สูญหาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 20:31 น.
ดินถล่มทับบ้านเรือนเขตเผิงสุ่ย เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน

นาทีชีวิต! ดินถล่มทับบ้านเรือนเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ประชาชนติดใต้ซากอาคาร ไม่ทราบชะตากรรม เร่งระดมกำลังกว่า 300 นายลงพื้นที่ค้นหาผู้สูญหาย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เกิดเหตุก้อนหินและดินพังทลายลงมาทับอาคารพักอาศัยบริเวณเชิงเขาจนพังถล่มในเขตเผิงสุ่ย เมืองฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ส่งผลให้ดินและหินจำนวนมากสไลด์ลงมาทับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายมีประชาชนติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพัง

สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลจีนรายงานลำดับเหตุการณ์ว่า เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุมชนเขตเผิงสุ่ยสังเกตเห็นก้อนหินร่วงหล่นลงมาจึงออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินทันที ทางการสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 60 คนออกจากพื้นที่

จากนั้นเวลา 09.08 น. ระหว่างที่ประชาชนกำลังอพยพได้เกิดเหตุดินถล่มลงมาทับร่างประชาชนบางส่วน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบและยืนยันจำนวนผู้ที่ติดค้างอยู่ใต้ซากอาคาร สำนักข่าวซินหัวรายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว 9 คน ทั้งหมดมีอาการบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนผู้สูญหายที่แน่ชัด ทีมกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารอย่างต่อเนื่อง

ภูเขาถล่มทับที่พักอาศัยประเทศจีน-2
ภาพจาก : AP

ภาพมุมสูงจากช่องซีซีทีวีเผยให้เห็นก้อนหินและซากปรักหักพังหล่นทับกลุ่มอาคารที่พักอาศัยริมแม่น้ำ ประชาชนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดโดยมีฝุ่นควันหนาทึบพวยพุ่งตามหลัง นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถจับภาพนาทีหน้าผาพังถล่มลงมาทับบ้านเรือนและร้านค้าด้านล่าง ซากหินและดินกระเด็นเกลื่อนถนน ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรอยู่ต้องหยุดรถกะทันหัน

สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากแนวดินริมตลิ่งแม่น้ำอูเจียงพังทลาย ทำให้ก้อนหินและดินถล่มลงมายังพื้นที่ชุมชน ขณะที่เจ้าของร้านค้าในพื้นที่เล่าเหตุการณ์ว่า สถานการณ์ตอนนั้นรุนแรงและน่ากลัวมาก ฝุ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ และทุกสิ่งจมอยู่ใต้ดิน

ดินถล่มจีน-2กระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทางธรณีวิทยาระดับ 2 ทันที พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ 100 นาย และทีมกู้ภัยดับเพลิงอีก 200 นาย ลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อย่างไรก็ดี ภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเขตเผิงสุ่ยและพื้นที่ใกล้เคียงเผชิญพายุฝนและลมกระโชกแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมา โดยสัปดาห์นี้พายุไต้ฝุ่นความเร็วลม 180 ไมล์ต่อชั่วโมงเพิ่งพัดถล่มเมืองเวินโจวส่งผลให้เรือสำราญหรูมูลค่ากว่า 20 ล้านปอนด์พลิกคว่ำ

ย้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ทางการจีนเพิ่งอพยพประชาชนเกือบ 2 ล้านคนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เพื่อรับมือพายุไต้ฝุ่นบาวี พายุลูกนี้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 17 คนขณะพัดผ่านตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนและทำให้เกิดดินโคลนถล่ม ปัจจุบันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นระดับสีส้ม ซึ่งเป็นระดับความรุนแรงสูงสุดอันดับสอง

ภูเขาถล่มทับที่พักอาศัยประเทศจีน
ภาพจาก : AP
ภูเขาถล่มทับที่พักอาศัยประเทศจีน-3
ภาพจาก : AP
ภูเขาถล่มทับที่พักอาศัยประเทศจีน-4
ภาพจาก : AP

ดินถล่มประเทศจีนดินถล่มจีน

ข้อมูลจาก : thesun และ channelnewsasia

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 20:31 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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