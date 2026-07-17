ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ
พูดครั้งแรก! ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 หลังเพจดังแชร์ภาพถือลอตเตอรี่ หน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณ ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ
จากกรณีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (17 ก.ค. 69) ในโลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์จากเพจดัง ซ้อเปา – เรื่้องนี้ต้องใส่ใจ ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของ ปอนด์ จักรกฤษณ์ กู้ภัยและอินฟลูเอนเซอร์คนดัง ยืนถือลอตเตอรี่เลขชุด 4 ใบระบุหมายเลข 845093 ซึ่งตรงกับผลรางวัลที่ 1 ของงวด 16 ธันวาคม 2565 จนสร้างความฮือฮาว่า พ่อหนุ่มกู้ภัยคนนี้เคยดวงเฮงถูกรางวัลที่ 1 รับเงิน 24 ล้านบาทมาแล้ว
ซ้อเปา ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 เมื่อปี 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน
ล่าสุด (17 ก.ค. 69) ในรายการ โหนกระแส พี่หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการสอบถาม ปอนด์ จักรกฤษณ์ เกี่ยวกับประเด็นถูกรางวัลที่ 1 ทางปอนด์ รีบปฏิเสธว่า ตนไม่เคยพูดหรือป่าวประกาศว่าถูกรางวัลที่ 1 เพราะลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ที่ถือถ่ายรูปนั้นไม่ใช่ของตน แต่เป็นการยืมมาจากเจ้าของตัวจริงที่เดินทางมากราบไหว้แก้บนท้าวเวสสุวรรณที่สมาคมฯ หลังได้รับโชคจากท่านเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดังสงสัย พ่อเลี้ยง-เมีย “ปอนด์ จักรกฤษณ์” มีตำแหน่งสำคัญในสมาคม ตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ไหม?
- อุ๊ย! คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ บุกรอหน้าช่อง 3 ข้ามคืน รอคำแจงปมที่ดิน 8 ล้าน
- ปอนด์ จักรกฤษณ์ โต้เพจแฉ โยกเงินสมาคม 200 ล้าน เข้าบช.ส่วนตัว ยันมีแค่ 70 ล้าน
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: