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ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 15:00 น.
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ

พูดครั้งแรก! ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 หลังเพจดังแชร์ภาพถือลอตเตอรี่ หน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณ ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ

จากกรณีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (17 ก.ค. 69) ในโลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์จากเพจดัง ซ้อเปา – เรื่้องนี้ต้องใส่ใจ ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของ ปอนด์ จักรกฤษณ์ กู้ภัยและอินฟลูเอนเซอร์คนดัง ยืนถือลอตเตอรี่เลขชุด 4 ใบระบุหมายเลข 845093 ซึ่งตรงกับผลรางวัลที่ 1 ของงวด 16 ธันวาคม 2565 จนสร้างความฮือฮาว่า พ่อหนุ่มกู้ภัยคนนี้เคยดวงเฮงถูกรางวัลที่ 1 รับเงิน 24 ล้านบาทมาแล้ว

ซ้อเปา ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 เมื่อปี 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน

ล่าสุด (17 ก.ค. 69) ในรายการ โหนกระแส พี่หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการสอบถาม ปอนด์ จักรกฤษณ์ เกี่ยวกับประเด็นถูกรางวัลที่ 1 ทางปอนด์ รีบปฏิเสธว่า ตนไม่เคยพูดหรือป่าวประกาศว่าถูกรางวัลที่ 1 เพราะลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ที่ถือถ่ายรูปนั้นไม่ใช่ของตน แต่เป็นการยืมมาจากเจ้าของตัวจริงที่เดินทางมากราบไหว้แก้บนท้าวเวสสุวรรณที่สมาคมฯ หลังได้รับโชคจากท่านเท่านั้น

ซ้อเปา ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 เมื่อปี 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน-1

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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