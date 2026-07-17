ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ต้องแก้ข้อมูลที่ไหน? เช็กตามสาเหตุที่ไม่ผ่าน

ผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ที่ตรวจสอบผลแล้วพบสถานะ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” สามารถยื่นอุทธรณ์หรือขอทบทวนสิทธิได้ แต่การกดยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือธนาคาร ยังไม่ถือว่าจบทุกขั้นตอน
กดยื่นอุทธรณ์ไปแล้วอย่าเพิ่งชะล่าใจ กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นทบทวนสิทธิภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 17–31 กรกฎาคม 2569 หลังจากนั้นต้องติดต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อขอตรวจสอบหรือแก้ไขรายการที่คลาดเคลื่อนให้เสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 มิฉะนั้นระบบอาจนำข้อมูลเดิมกลับไปประเมินอีกครั้ง และผลก็อาจไม่ต่างจากรอบแรก
ยื่นอุทธรณ์แล้ว ต้องดูชื่อหน่วยงานตรงไหน
หลังเข้าไปตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์โครงการ ระบบจะแสดงข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ รายชื่อหน่วยงานที่ใช้ตรวจสอบเกณฑ์ซึ่งไม่ผ่าน และหมายเลขติดต่อของผู้ลงทะเบียน
จุดสำคัญอยู่ที่หัวข้อ “หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ” เพราะเป็นคำตอบว่าผู้ลงทะเบียนต้องไปแก้ข้อมูลที่ใด ไม่ควรเดาจากข้อความสั้น ๆ ว่าไม่ผ่านเพราะรถ ที่ดิน หรือเงินฝากเพียงอย่างเดียว เนื่องจากบางคุณสมบัติเชื่อมข้อมูลจากมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 ธนาคาร ได้แก่
- ธนาคารกรุงไทย
- ธ.ก.ส.
- ธนาคารออมสิน
- ธอส.
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สามารถรับคำขอทบทวนสิทธิได้ แต่ไม่ได้มีอำนาจแก้ทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน ข้อมูลบริษัท หรือประวัติเครดิตแทนเจ้าของฐานข้อมูล
เช็กตามสาเหตุไม่ผ่าน ต้องแก้ข้อมูลที่หน่วยงานไหน
ตารางต่อไปนี้เป็นแนวทางเบื้องต้น ผู้ลงทะเบียนต้องยึดชื่อหน่วยงานที่ปรากฏบนหน้าผลตรวจสอบของตัวเองเป็นหลัก
ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องแก้ข้อมูลที่ไหน
- ระบบแจ้งว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถ
ติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือกรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบว่ารถขายไปแล้วแต่ยังไม่โอน รถสูญหาย รถชำรุด หรือชื่อยังค้างอยู่ในทะเบียนหรือไม่
- ถือครองที่ดิน บ้าน หรือห้องชุดเกินเกณฑ์
ติดต่อสำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานเจ้าของทะเบียนสิทธิ เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ จำนวนผู้ถือครองร่วม และข้อมูลการโอนที่ยังไม่อัปเดต
- เป็นเกษตรกร แต่ระบบไม่พบสถานะ
ติดต่อหน่วยงานทะเบียนเกษตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนประมง ปศุสัตว์ อ้อย ยางพารา หรือสิทธิในเขตปฏิรูปที่ดิน
- มีชื่อเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัท
ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทเลิกกิจการแล้ว หรือออกจากตำแหน่งแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือไม่
- มีบัญชีหุ้นหรือหลักทรัพย์
ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อตรวจสอบว่าปิดบัญชีแล้วหรือยัง และชื่อยังค้างอยู่ในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือไม่
- มีชื่อถือครองตราสารหนี้
ติดต่อนายทะเบียนตราสารหนี้ หรือสถาบันการเงินผู้ดูแลบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าตราสารครบกำหนดหรือขายไปแล้ว แต่ทะเบียนยังไม่ปรับสถานะหรือไม่
- มีประกันชีวิตเข้าเงื่อนไข
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตเจ้าของกรมธรรม์ เพื่อตรวจสอบประเภทกรมธรรม์ จำนวนเบี้ยที่ชำระ และสถานะของกรมธรรม์
- มีเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์เกิน 100,000 บาท
ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัญชี เพื่อตรวจสอบยอดเงิน สถานะบัญชี บัญชีร่วม และบัญชีที่เปิดไว้เพื่อผู้เยาว์
- มีวงเงินสินเชื่อเกิน 100,000 บาท
ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าหนี้ โดยต้องตรวจสอบวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชี ไม่ใช่ดูเฉพาะยอดหนี้คงเหลือ
- ระบบแจ้งว่ามีบัตรเครดิต
ติดต่อธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตร เพื่อตรวจสอบว่าปิดบัญชีบัตรแล้วหรือยัง เพราะบัตรที่ไม่ได้ใช้งานแต่ยังไม่ปิดบัญชี ยังถือว่ามีบัตรเครดิต
- รายได้หรือข้อมูลภาษีไม่ตรง
ติดต่อกรมสรรพากร นายจ้าง หรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่ระบบระบุ เพื่อตรวจสอบรายได้ประจำปี ข้อมูลผู้จ่ายเงิน และการใช้ชื่อเพื่อลดหย่อนภาษี
- ระบบยังระบุว่าเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
ติดต่อสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ระบบแสดง เพื่อตรวจสอบกรณีจบการศึกษา ลาออก หรือพ้นจากสถานะแล้ว แต่ฐานข้อมูลยังไม่อัปเดต
เกณฑ์ปี 2569 ตรวจสอบข้อมูลหลายด้านเป็นรายบุคคล ทั้งรายได้ ทรัพย์สินทางการเงิน วงเงินสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ บัตรเครดิต รถยนต์ สถานะการศึกษา และความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
ไม่มีรถแล้ว แต่ระบบแจ้งว่ามีรถ ทำอย่างไร
กรณีขายรถให้คนอื่นไปแล้ว แต่ผู้ซื้อยังไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ชื่อของผู้ขายอาจยังปรากฏเป็นเจ้าของรถในทะเบียน ผู้ลงทะเบียนควรนำเอกสารการซื้อขาย สำเนาคู่มือจดทะเบียน หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปติดต่อสำนักงานขนส่ง
กฎหมายกำหนดให้ผู้โอนและผู้รับโอนแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับจากวันที่โอน การส่งรถและรับเงินกันเองจึงไม่ได้ทำให้ชื่อเจ้าของเดิมหายจากระบบโดยอัตโนมัติ
หากตรวจสอบแล้วพบว่ารถยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนจริง และเป็นรถประเภทที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้น การอุทธรณ์ไม่สามารถลบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ เพราะโครงการกำหนดให้ผู้สมัครต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถ ยกเว้นรถบางประเภทและจำนวนตามที่กำหนด
ปิดบัตรเครดิตแล้ว แต่ยังขึ้นในระบบ ติดต่อใคร
ผู้ที่เคยมีบัตรเครดิตต้องตรวจสอบว่าได้ ปิดบัญชีบัตรอย่างสมบูรณ์แล้วหรือยัง การตัดบัตรทิ้ง ปล่อยบัตรหมดอายุ หรือหยุดใช้งานไม่ได้แปลว่าบัญชีถูกยกเลิก หากสถานะยังเปิดอยู่ ผู้ลงทะเบียนจะไม่ผ่านคุณสมบัติด้านบัตรเครดิต
กรณีข้อมูลวงเงินสินเชื่อหรือสถานะบัญชีในเครดิตบูโรไม่ถูกต้อง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ แนะนำให้ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัญชีก่อน เพราะสถาบันการเงินเป็นผู้ส่งข้อมูลและมีหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขรายการ จากนั้นจึงส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้เครดิตบูโร
จึงไม่ควรเดินไปเครดิตบูโรโดยไม่รู้ว่าข้อมูลมาจากเจ้าหนี้รายใด ขั้นแรกควรเปิดหน้าผลตรวจสอบ ดูชื่อหน่วยงานหรือผู้ส่งข้อมูล แล้วติดต่อเจ้าหนี้รายนั้นโดยตรง
ออกจากบริษัทแล้ว แต่ชื่อยังเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
ผู้ที่เคยเปิดบริษัท เป็นกรรมการ หรือร่วมตั้งห้างหุ้นส่วน อาจพบปัญหาชื่อยังอยู่ในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แม้ไม่ได้ทำงานกับกิจการนั้นแล้วก็ตาม
การลาออกด้วยวาจาหรือหยุดเข้าไปบริหารไม่ได้ทำให้ข้อมูลทางทะเบียนเปลี่ยนทันที บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงควรตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลและรายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนยื่นหลักฐานแก้ไข
หากชื่อยังอยู่เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่เคยจดทะเบียน ผู้ลงทะเบียนต้องจัดการสถานะทางทะเบียนให้ถูกต้อง ไม่ใช่เพียงนำหนังสือลาออกไปยืนยันกับธนาคารที่รับคำอุทธรณ์
ไม่ผ่านเพราะที่ดิน ต้องติดต่อสำนักงานที่ดิน
กรณีระบบแจ้งว่ามีที่ดิน บ้าน หรือห้องชุดเกินเกณฑ์ ควรตรวจสอบทั้งเนื้อที่รวม ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ และจำนวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม โดยติดต่อสำนักงานที่ดิน พร้อมนำบัตรประชาชน เอกสารสิทธิ และหน้าผลตรวจสอบไปประกอบการตรวจข้อมูล
เกณฑ์ปี 2569 กำหนดเพดานแตกต่างกันระหว่างเกษตรกรกับผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร เช่น ห้องชุดรวมไม่เกิน 35 ตารางเมตร บ้านพร้อมที่ดินไม่เกิน 25 ตารางวา ขณะที่เกณฑ์ที่ดินรวมของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบหลักทรัพย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านบริการของกรมที่ดินได้ แต่หากพบความคลาดเคลื่อนในทะเบียน ควรติดต่อสำนักงานที่ดินเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
เป็นพ่อแม่ที่ลูกใช้ลดหย่อนภาษี ยังถูกตัดสิทธิหรือไม่
มติคณะรัฐมนตรีล่าสุดไม่นำเงื่อนไข พ่อหรือแม่ที่ลูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษี มาใช้ตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 แล้ว ส่วนเงื่อนไขเกี่ยวกับลูกและคู่สมรสที่ถูกผู้มีเงินได้นำไปใช้ลดหย่อนยังปรากฏในหลักเกณฑ์ของโครงการ
หากระบบยังแจ้งว่าพ่อหรือแม่ไม่ผ่านจากเหตุผลดังกล่าว ควรบันทึกภาพหน้าจอและติดต่อหน่วยงานที่ระบบระบุทันที เพราะเกณฑ์ส่วนนี้ได้รับการปรับก่อนประกาศผลแล้ว
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนไปแก้ข้อมูล
ผู้ลงทะเบียนควรเตรียมบัตรประชาชน หน้าผลตรวจสอบ เอกสารยืนยันการยื่นทบทวนสิทธิ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุไม่ผ่าน เช่น สมุดทะเบียนรถ หนังสือโอน ใบปิดบัญชีบัตรเครดิต รายการเดินบัญชี หนังสือรับรองบริษัท โฉนดที่ดิน หรือเอกสารรับรองจากสถานศึกษา
เอกสารที่ใช้จริงอาจแตกต่างกันตามหน่วยงาน ควรโทรสอบถามก่อนเดินทาง เพื่อไม่ต้องกลับบ้านไปหยิบเอกสารเพิ่มแบบราชการเล่นเกมเก็บไอเทม
ไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569
- 17–31 กรกฎาคม 2569 ยื่นขอทบทวนสิทธิ
- ภายใน 16 สิงหาคม 2569 ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานต้นทาง
- 21 กันยายน 2569 ประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ
- 1 ตุลาคม 2569 ผู้ผ่านรอบทบทวนเริ่มใช้สิทธิ โดยผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนก่อน
ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วจึงไม่ควรรอผลอยู่บ้านเพียงอย่างเดียว ให้เปิดหน้าผลตรวจสอบอีกครั้ง จดชื่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และรีบดำเนินการก่อนวันที่ 16 สิงหาคม เพราะโครงการจะพิจารณาจากข้อมูลในระบบ ไม่ได้ตัดสินจากการกดปุ่มอุทธรณ์เพียงครั้งเดียว
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