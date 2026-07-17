สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน
สิ้น “เดฟ เคนดัลล์” ตำนานพิธีกร MTV ผู้เปิดตัว Smells Like Teen Spirit สู่สายตาโลก ก่อนใช้ชีวิตบั้นปลายเป็นนักข่าวในกรุงเทพฯ
รู้หรือไม่ คนที่กดปุ่มเปิดมิวสิควิดีโอเพลง Smells Like Teen Spirit ของวง Nirvana ให้โลกได้เห็นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1991 ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่ที่กรุงเทพฯ นี่เอง
เดฟ เคนดัลล์ (Dave Kendall) อดีตพิธีกรและผู้สร้างรายการ 120 Minutes ทางช่อง MTV เสียชีวิตแล้วในวัย 63 ปี ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สร้างความอาลัยทั้งในวงการสื่อกรุงเทพฯ และแฟนเพลงร็อกทั่วโลก
ย้อนกลับไปยุค 80 เคนดัลล์ หนุ่มอังกฤษที่ย้ายไปนิวยอร์ก ได้สร้างรายการ 120 Minutes ขึ้นในปี 1986 เพื่อเป็นพื้นที่ให้เพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟและพังก์ที่สื่อกระแสหลักไม่เหลียวแล ก่อนขึ้นแท่นพิธีกรเองช่วงปี 1988 ถึง 1992 สัมภาษณ์ศิลปินระดับตำนานมาแล้วนับไม่ถ้วน ทั้งมอร์ริสซีย์ โรเบิร์ต สมิธ แห่ง The Cure และไมเคิล สไทป์ แห่ง R.E.M. รายการของเขาถูกยกให้เป็นหนึ่งในแรงผลักสำคัญที่ทำให้ดนตรีอัลเทอร์เนทีฟก้าวขึ้นมาครองยุค 90
ราวปี 2547 เขาตัดสินใจทิ้งชีวิตวงการบันเทิงอเมริกา ย้ายมาใช้ชีวิตเงียบ ๆ ที่เมืองไทย เริ่มจากสอนภาษาอังกฤษ ก่อนกลับสู่เส้นทางสื่ออีกครั้งกับ Bangkok Post ในปี 2560 ทำหน้าที่กองบรรณาธิการและพิธีกรรายการสัมภาษณ์เชิงลึก Deeper Dive จนถึงปี 2568 โดยตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาเขายังอัดรายการเพลงย้อนยุค 80 และ 90 ให้วิทยุ SiriusXM ทุกสัปดาห์ ไม่เคยทิ้งดนตรีที่รัก
งานรำลึกจะจัดขึ้นค่ำวันนี้ (ศุกร์ 17 ก.ค.) เวลา 19.00 น. ที่ร้าน Arcadia ย่านพระโขนง สถานที่ที่เพื่อน ๆ บอกว่าเต็มไปด้วยกลิ่นอายดนตรีในแบบของเดฟ
ใครเคยดู 120 Minutes หรือเคยเจอเดฟในกรุงเทพฯ มาร่วมแชร์ความทรงจำกันได้ในคอมเมนต์ครับ
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