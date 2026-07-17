บันเทิง

สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 17:36 น.
สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน

สิ้น “เดฟ เคนดัลล์” ตำนานพิธีกร MTV ผู้เปิดตัว Smells Like Teen Spirit สู่สายตาโลก ก่อนใช้ชีวิตบั้นปลายเป็นนักข่าวในกรุงเทพฯ

รู้หรือไม่ คนที่กดปุ่มเปิดมิวสิควิดีโอเพลง Smells Like Teen Spirit ของวง Nirvana ให้โลกได้เห็นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1991 ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่ที่กรุงเทพฯ นี่เอง

เดฟ เคนดัลล์ (Dave Kendall) อดีตพิธีกรและผู้สร้างรายการ 120 Minutes ทางช่อง MTV เสียชีวิตแล้วในวัย 63 ปี ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สร้างความอาลัยทั้งในวงการสื่อกรุงเทพฯ และแฟนเพลงร็อกทั่วโลก

เดฟ เคนดัลล์ ตำนานพิธีกร MTV นักข่าวในกรุงเทพฯ เสียชีวิตแล้ว

ย้อนกลับไปยุค 80 เคนดัลล์ หนุ่มอังกฤษที่ย้ายไปนิวยอร์ก ได้สร้างรายการ 120 Minutes ขึ้นในปี 1986 เพื่อเป็นพื้นที่ให้เพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟและพังก์ที่สื่อกระแสหลักไม่เหลียวแล ก่อนขึ้นแท่นพิธีกรเองช่วงปี 1988 ถึง 1992 สัมภาษณ์ศิลปินระดับตำนานมาแล้วนับไม่ถ้วน ทั้งมอร์ริสซีย์ โรเบิร์ต สมิธ แห่ง The Cure และไมเคิล สไทป์ แห่ง R.E.M. รายการของเขาถูกยกให้เป็นหนึ่งในแรงผลักสำคัญที่ทำให้ดนตรีอัลเทอร์เนทีฟก้าวขึ้นมาครองยุค 90

ราวปี 2547 เขาตัดสินใจทิ้งชีวิตวงการบันเทิงอเมริกา ย้ายมาใช้ชีวิตเงียบ ๆ ที่เมืองไทย เริ่มจากสอนภาษาอังกฤษ ก่อนกลับสู่เส้นทางสื่ออีกครั้งกับ Bangkok Post ในปี 2560 ทำหน้าที่กองบรรณาธิการและพิธีกรรายการสัมภาษณ์เชิงลึก Deeper Dive จนถึงปี 2568 โดยตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาเขายังอัดรายการเพลงย้อนยุค 80 และ 90 ให้วิทยุ SiriusXM ทุกสัปดาห์ ไม่เคยทิ้งดนตรีที่รัก

เดฟ เคนดัลล์ ตำนานพิธีกร MTV นักข่าวในกรุงเทพฯ เสียชีวิตแล้ว

งานรำลึกจะจัดขึ้นค่ำวันนี้ (ศุกร์ 17 ก.ค.) เวลา 19.00 น. ที่ร้าน Arcadia ย่านพระโขนง สถานที่ที่เพื่อน ๆ บอกว่าเต็มไปด้วยกลิ่นอายดนตรีในแบบของเดฟ

ใครเคยดู 120 Minutes หรือเคยเจอเดฟในกรุงเทพฯ มาร่วมแชร์ความทรงจำกันได้ในคอมเมนต์ครับ

เดฟ เคนดัลล์ ตำนานพิธีกร MTV นักข่าวในกรุงเทพฯ เสียชีวิตแล้ว เดฟ เคนดัลล์ ตำนานพิธีกร MTV นักข่าวในกรุงเทพฯ เสียชีวิตแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน บันเทิง

สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน

57 วินาที ที่แล้ว
การเงิน

จิตอาสามีรายได้ไหม? เปิดที่มาเงินองค์กรการกุศลและกู้ภัย

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บาร์โฮสต์โคราชงานเข้า ใส่ชุดครุยทนาย รับดริ๊งก์ ล่าสุดร้านโพสต์ขอโทษ หลังทัวร์ลงหนัก

39 นาที ที่แล้ว
สองผัวเมีย หลบฝนใต้ตึกร้าง โดนแจ้งจับข้อหาบุกรุก สุดท้ายศาลเมตตา รอลงอาญา ข่าว

อุทาหรณ์! สองผัวเมีย ขี่รถพ่วงข้างหาหลาน แวะหลบฝนใต้ตึกร้าง โดนเจ้าของแจ้งจับบุกรุก

52 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

หวานเวอร์! “โน้ส อุดม” โชว์สวีตควง “โย อรุณี” ออกทริปมูขอลูก ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น

54 นาที ที่แล้ว
รู้แล้ว! ปอนด์ จักรกฤษณ์ มีรายได้จากไหน หลังถูกขุด-กล่าวหาถอนเงินบุญใช้ส่วนตัว ข่าว

รู้แล้ว! ปอนด์ จักรกฤษณ์ มีรายได้จากไหน หลังถูกขุด-กล่าวหาถอนเงินบุญใช้ส่วนตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร เผย เคยถูกชวนไปกินไอติม ถ่ายคอนเทนต์ที่ร้าน โดยไม่จ่ายค่าตัว บันเทิง

ทราย สมุทร เผย เคยถูกชวนไปกินไอติม ถ่ายคอนเทนต์ที่ร้าน โดยไม่จ่ายค่าตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สารภาพกลางโหนกระแส! &quot;ปอนด์&quot; หนีทหาร 2 ปี เหตุไร้ชื่อในสมาคมกู้ภัย ข่าว

สารภาพกลางโหนกระแส! “ปอนด์” หนีทหาร 2 ปี เหตุไร้ชื่อในสมาคมกู้ภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ ข่าว

ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดง GMM วัย 15 ปี บันเทิง

เปิดวาร์ป จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดงหน้าใหม่ วัย 15 ปี หล่อออร่าจนไวรัลข้ามคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมเฟรม “สีจิ้นผิง” ร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก พร้อมผู้แทนจากหลายชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง ข่าว

ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล ข่าว

น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มะขามเปียก ของดีข้างครัว ทำได้มากกว่าแค่ปรุงต้มยำ เปิดประโยชน์ วิธีใช้ครบทุกด้าน ไลฟ์สไตล์

มะขามเปียก ของดีข้างครัว ทำได้มากกว่าแค่ต้มยำ เปิดประโยชน์ วิธีใช้ครบทุกด้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านอาหารดัง สั่งยุติใช้ผักกาดแก้วชั่วคราว หลังชาวมะกันถ่ายเหลวพุ่งพรวดนับพันราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนประวัติ สมาคมสายธารสะพานบุญ จากส่งศพฟรีกว่า 8,000 ราย สู่คำสั่งระงับ ข่าว

ย้อนประวัติ สมาคมสายธารสะพานบุญ จากส่งศพฟรีกว่า 8,000 ราย สู่คำสั่งระงับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขึ้นข้อความนี้คืออะไร ไม่ผ่านเกณฑ์แก้ยังไง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังสงสัย พ่อเลี้ยง-เมีย &quot;ปอนด์ จักรกฤษณ์&quot; มีตำแหน่งสำคัญในสมาคม ตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ไหม? ข่าว

เพจดังสงสัย พ่อเลี้ยง-เมีย “ปอนด์ จักรกฤษณ์” มีตำแหน่งสำคัญในสมาคม เบิกเงินบริจาคโปร่งใสหรือไม่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
57 ชีวิต รถบัสทัศนศึกษา รร.บ้านอังกูน คว่ำที่สุรินทร์ โชคดี บาดเจ็บเล็กน้อย ข่าว

57 ชีวิต รถบัสทัศนศึกษา รร.บ้านอังกูน คว่ำที่สุรินทร์ โชคดี บาดเจ็บเล็กน้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผปค. ร้องเพจดัง นักเรียนแอบใช้เครื่องสักในโรงเรียน เตือนเสี่ยงติดเชื้อ HIV

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส&quot; ไหม เศรษฐกิจ

ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กำลังพลเหยียบระเบิดฐานปฏิบัติการภูผา เจ็บ 2 นาย ไม่มีอวัยวะฉีกขาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอนด์ จักรกฤษณ์ โต้เพจแฉ โยกเงินสมาคม 200 ล้าน เข้าบช.ส่วนตัว ยันมีแค่ 70 ล้าน ข่าว

ปอนด์ จักรกฤษณ์ โต้เพจแฉ โยกเงินสมาคม 200 ล้าน เข้าบช.ส่วนตัว ยันมีแค่ 70 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะวิธียื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ไม่ผ่านเกณฑ์ อย่าลืมแก้ข้อมูลตามนี้ เศรษฐกิจ

แนะวิธียื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ไม่ผ่านเกณฑ์ อย่าลืมแก้ข้อมูลตามนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ออย แสงศิลป์” เผยครอบครัวเด็กพิเศษติดต่อขอโทษแล้ว ชี้จะขอโทษแค่ตนคนเดียวไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 17:36 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จิตอาสามีรายได้ไหม? เปิดที่มาเงินองค์กรการกุศลและกู้ภัย

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569

บาร์โฮสต์โคราชงานเข้า ใส่ชุดครุยทนาย รับดริ๊งก์ ล่าสุดร้านโพสต์ขอโทษ หลังทัวร์ลงหนัก

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
สองผัวเมีย หลบฝนใต้ตึกร้าง โดนแจ้งจับข้อหาบุกรุก สุดท้ายศาลเมตตา รอลงอาญา

อุทาหรณ์! สองผัวเมีย ขี่รถพ่วงข้างหาหลาน แวะหลบฝนใต้ตึกร้าง โดนเจ้าของแจ้งจับบุกรุก

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
รู้แล้ว! ปอนด์ จักรกฤษณ์ มีรายได้จากไหน หลังถูกขุด-กล่าวหาถอนเงินบุญใช้ส่วนตัว

รู้แล้ว! ปอนด์ จักรกฤษณ์ มีรายได้จากไหน หลังถูกขุด-กล่าวหาถอนเงินบุญใช้ส่วนตัว

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
Back to top button