บันเทิง

เปิดวาร์ป จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดงหน้าใหม่ วัย 15 ปี หล่อออร่าจนไวรัลข้ามคืน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 14:45 น.
ประวัติ จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดง GMM วัย 15 ปี
ภาพจาก Instagram : justinmmoir

ประวัติ จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดงลูกครึ่งวัย 15 ปี จากค่าย GMMTV เจ้าของส่วนสูง 180 เซนติเมตร หล่อออร่าจนไวรัล แจกวาร์ปตามไปฟอลโลว์กันได้เลย

ถือเป็นนักแสดงเจเนอเรชันใหม่ที่น่าจับตามองสุด ๆ ชั่วโมงนี้ สำหรับ จัสติน แองกัส มอยร์ หนุ่มน้อยหน้าใสวัย 15 ปี หนุ่มลูกครึ่ง 3 เชื้อชาติ ได้แก่ ไทย สกอตแลนด์ และจีน ที่มีส่วนสูงถึง 180 เซนติเมตร สังกัดค่าย GMMTV พกพาออร่าความหล่อโดดเด่นสะดุดตามาตกหัวใจแฟนคลับเข้าอย่างจัง

สำหรับ จัสติน แองกัส มอยร์ เกิดเวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เข้าสู่เส้นทางบันเทิงเริ่มต้นและเริ่มเป็นที่รู้จักผ่านการเข้าร่วมรายการ AI PROJECT Road to AIBAO ช่วงปลายปี 2024 เปิดโอกาสให้โชว์ศักยภาพหลากหลายด้าน ผสานกับเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติจนขโมยหัวใจผู้ชมได้สำเร็จ

หลังพิสูจน์ฝีมือจนเข้าตา จึงก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงเต็มตัว ประเดิมผลงานแรกในบทบาทนักแสดงสมทบจากซีรีส์เรื่อง “หวานใจผู้ใหญ่จอม” เมื่อปี 2025 ประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นบันไดขั้นสำคัญช่วยพัฒนาทักษะการแสดงอย่างก้าวกระโดด

กระทั่งปี 2026 โด่งดังจากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผลงานซีรีส์ “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย” โชว์พัฒนาการทางการแสดงที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ บวกกับความหล่อเหลาที่ฉายแววมาตั้งแต่เด็ก ดึงดูดแฟนคลับหน้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

แฟน ๆ ที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์และผลงาน สามารถตามไปกดฟอลโลว์ได้ที่ช่องทางโซเชียลส่วนตัวได้เลย

จัสติน แองกัส มอยร์-1
ภาพจาก Instagram : justinmmoir
จัสติน แองกัส มอยร์-2
ภาพจาก Instagram : justinmmoir
จัสติน แองกัส มอยร์-3
ภาพจาก Instagram : justinmmoir
จัสติน แองกัส มอยร์-4
ภาพจาก Instagram : justinmmoir
จัสติน แองกัส มอยร์-5
ภาพจาก Instagram : justinmmoir
จัสติน แองกัส มอยร์-6
ภาพจาก Instagram : justinmmoir

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 14:45 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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