เปิดวาร์ป จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดงหน้าใหม่ วัย 15 ปี หล่อออร่าจนไวรัลข้ามคืน
ประวัติ จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดงลูกครึ่งวัย 15 ปี จากค่าย GMMTV เจ้าของส่วนสูง 180 เซนติเมตร หล่อออร่าจนไวรัล แจกวาร์ปตามไปฟอลโลว์กันได้เลย
ถือเป็นนักแสดงเจเนอเรชันใหม่ที่น่าจับตามองสุด ๆ ชั่วโมงนี้ สำหรับ จัสติน แองกัส มอยร์ หนุ่มน้อยหน้าใสวัย 15 ปี หนุ่มลูกครึ่ง 3 เชื้อชาติ ได้แก่ ไทย สกอตแลนด์ และจีน ที่มีส่วนสูงถึง 180 เซนติเมตร สังกัดค่าย GMMTV พกพาออร่าความหล่อโดดเด่นสะดุดตามาตกหัวใจแฟนคลับเข้าอย่างจัง
สำหรับ จัสติน แองกัส มอยร์ เกิดเวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เข้าสู่เส้นทางบันเทิงเริ่มต้นและเริ่มเป็นที่รู้จักผ่านการเข้าร่วมรายการ AI PROJECT Road to AIBAO ช่วงปลายปี 2024 เปิดโอกาสให้โชว์ศักยภาพหลากหลายด้าน ผสานกับเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติจนขโมยหัวใจผู้ชมได้สำเร็จ
หลังพิสูจน์ฝีมือจนเข้าตา จึงก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงเต็มตัว ประเดิมผลงานแรกในบทบาทนักแสดงสมทบจากซีรีส์เรื่อง “หวานใจผู้ใหญ่จอม” เมื่อปี 2025 ประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นบันไดขั้นสำคัญช่วยพัฒนาทักษะการแสดงอย่างก้าวกระโดด
กระทั่งปี 2026 โด่งดังจากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผลงานซีรีส์ “ต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย” โชว์พัฒนาการทางการแสดงที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ บวกกับความหล่อเหลาที่ฉายแววมาตั้งแต่เด็ก ดึงดูดแฟนคลับหน้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
แฟน ๆ ที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์และผลงาน สามารถตามไปกดฟอลโลว์ได้ที่ช่องทางโซเชียลส่วนตัวได้เลย
- อินสตาแกรม : justinmmoir
- X : @justinmmoir
- TikTok : Justinmmoir
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