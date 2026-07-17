ร้านอาหารดัง สั่งยุติใช้ผักกาดแก้วชั่วคราว หลังชาวมะกันถ่ายเหลวพุ่งพรวดนับพันราย
ทาโก้ เบลล์ สั่งยุติใช้ผักกาดแก้วชั่วคราว หลังชาวมะกันป่วยถ่ายเหลวพุ่งพรวดนับพันราย ติดเชื้อไซโคลสปอริเอซิส เคราะห์ดีไม่มีผู้เสียชีวิต
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทาโก้ เบลล์ ร้านอาหารเม็กซิกันชื่อดังได้ยุติการใช้ผักกาดแก้วในการประกอบอาหาร ภายหลังจากที่ประชาชนในพื้นที่หลายรัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีอาการป่วยถ่ายเหลวพุ่งพรวด (explosive diarrhoea)
โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) เปิดเผยว่ามีประชาชน 1,645 รายประสบกับอาการป่วยดังกล่าว จาก 5 รัฐ ภายหลังรับประทานทาโก้ เบลล์ และติดเชื้อไซโคลสปอริเอซิส ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อในลำไส้ที่เกิดจากปรสิตขนาดเล็กจำพวกโปรโตซัวชื่อ Cyclospora cayetanensis
ขณะที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ระบุว่า ขอให้ประชาชนอย่ารับประทานผักกาดแก้วในร้านอาหารทาโก้บเลล์ ภายในรัฐอินเดียนา, เคนตักกี, มิชิแกน, โอไฮโอ และ เวสต์ เวอร์จิเนีย
เคราะห์ดียังไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีรายงานว่ามีประชาชน 94 รายต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ขณะที่ทางร้านระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการเฝ้าระวัง และได้ยุติการซื้อผักกาดจากฟาร์มแห่งหนึ่งอย่างไม่มีกำหนด พร้อมระบุว่าแม้จะยังไม่มีการออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการ แต่ทางร้านเชื่อว่าสุขอนามัยของประชาชนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย
ทั้งนี้ทางร้านฟาสต์ฟู้ดเม็กซิกัน ไม่ได้ระบุว่าฟาร์มดังกล่าวคือที่ใด แต่สื่อสหรัฐฯเปิดเผยว่าชื่อเทยเลอร์ ฟาร์ม เบื้องต้นทางฟาร์มยังไม่ได้ออกแถลงชี้แจงแต่อย่างใด
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