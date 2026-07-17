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น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 14:33 น.
น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล

สุดเจ๋ง! น้องเพซ วัย 9 ขวบ คว้าแชมป์โลก Coding ที่อิตาลี นายกฯ อนุทิน ปลื้มศักยภาพ เดินหน้าหนุนทักษะเทคโนโลยีและ AI ให้เด็กไทยทั่วประเทศ

วงการไอทีไทยได้รับข่าวดีครั้งใหญ่ เมื่อ “น้องเพซ” หรือ ด.ช.พาวินท์ พัฒนเวคิน นักเรียนชั้น ป.3 อายุเพียง 9 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ได้สร้างความภาคภูมิใจด้วยการคว้าแชมป์โลก 2 รายการ จากการแข่งขัน The International STEM Olympiad & Coding Olympiad 2026 รอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล-1
ภาพจาก : FB True Coding School

น้องเพซ เด็กไทยวัยเพียง 9 ขวบ ลงแข่งขันกับคู่แข่งที่มีช่วงอายุตั้งแต่ระดับชั้น ป.3 ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คน จาก 153 ประเทศ และกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลก โดยก่อนหน้านี้ น้องเพซ เคยคว้า 3 เหรียญทองจากการแข่งขันที่นิวยอร์กเมื่อปีที่ผ่านมา รวมถึงได้รับรางวัลด้าน Coding คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาแล้วหลายเวที

ขณะที่ทางด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความชื่นชมในความพากเพียรและมุ่งมั่นของน้องเพซ โดยมองว่านี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสที่เหมาะสม รัฐบาลจึงเตรียมเดินหน้าบูรณาการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและ AI ให้เยาวชนไทยเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล-5
ภาพจาก : FB True Coding School
น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล-4
ภาพจาก : FB True Coding School
น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล-2
ภาพจาก : FB True Coding School
น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล-3
ภาพจาก : FB True Coding School

อ้างอิงจาก : ch3plus, FB True Coding School

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 14:33 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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