57 ชีวิต รถบัสทัศนศึกษา รร.บ้านอังกูน คว่ำที่สุรินทร์ โชคดี บาดเจ็บเล็กน้อย
รถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านอังกูน คว่ำหน้าวัดตาลวก อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ครู-นักเรียน 57 ชีวิตบาดเจ็บเล็กน้อย ปลอดภัยทุกคน ล่าสุดเปิดจราจรแล้ว
อุบัติเหตุระทึกขวัญรับวันศุกร์ เกิดเหตุรถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษาเสียหลักพลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โชคดีครูและนักเรียนรวมกว่าครึ่งร้อยชีวิตได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ไม่มีผู้เสียชีวิต
ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรปราสาท รับแจ้งเหตุรถบัสทัศนศึกษาพลิกคว่ำบนทางหลวงหมายเลข 214 บริเวณหน้าวัดตาลวก ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รถบัสคันดังกล่าวเดินทางมาจากโรงเรียนบ้านอังกูน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ บรรทุกผู้โดยสารเป็นนักเรียน 51 คน ครู 6 คน รวมทั้งหมด 57 ชีวิต
พันตำรวจเอก วีระพันธ์ ณ ลำปาง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก วีณวัฒน์ ศรีแย้ม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปราสาท สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจราจร สายตรวจ และหน่วยกู้ชีพ รุดเดินทางไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่านักเรียนและครูทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ไม่มีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถกู้ภัยรถบัสและเปิดการจราจรให้รถวิ่งผ่านได้ตามปกติแล้ว ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ภาพจาก: สถานีตำรวจภูธรปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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