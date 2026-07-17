ผปค. ร้องเพจดัง นักเรียนแอบใช้เครื่องสักในโรงเรียน เตือนเสี่ยงติดเชื้อ HIV
ผู้ปกครอง ร้องเพจดัง นักเรียนแอบใช้เครื่องสักในโรงเรียน เตือนเสี่ยงติดเชื้่อ HIV และโรคสารพัด ย้ำโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดเชื้อ
หมอแล็บแพนด้า หรือ ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์คนดังผู้ติดตาม 3.5 ล้านคน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “โหว! แฟนเพจแจ้งมาว่า ตอนนี้เด็กนักเรียนบางโรงเรียน มีการแอบเอาเครื่องสักมาสักให้กันเองในโรงเรียน
ไม่รู้ว่าที่ไหน เพราะคนแจ้งยังไม่อ่านแชทผม ซึ่งโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดเชื้อนะคร้าบบบบ การสักในห้องเรียนหรือห้องน้ำจะทำให้แผลสัมผัสกับฝุ่นและแบคทีเรีย เสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียผิวหนังอักเสบเป็นหนอง
และที่อันตรายมากๆคือ เสี่ยงโรคติดต่อทางเลือด ถ้าทำไม่สะอาด ขาดความรู้ ใช้เข็มซ้ำหรือขาดระบบหมุนเวียนอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน จะเสี่ยงต่อโรคสารพัด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเชื้อ HIV
ลองสังเกตบุตรหลานด้วยนะครับ ลูกหลานเรากลับบ้านไป มีรอยสักตามแขนตามขาเพิ่มขึ้นทุกวันรึเปล่าาาาา ดูน้อยลง”
ทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นและวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก
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