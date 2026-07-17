สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขึ้นข้อความนี้คืออะไร ไม่ผ่านเกณฑ์แก้ยังไง

เปิด 3 สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นแบบนี้หมายถึงอะไร ผ่านเกณฑ์พิจารณาหรือไม่ หากไม่ผ่านต้องแก้ไขอย่างไร
กระทรวงการคลัง อธิบายหน้าจอแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 แบ่งออกเป็น 3 กรณี หากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นสถานะนี้หมายถึงอะไรเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น ดังนี้
1. สถานะ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ให้ผู้ลงทะเบียนกดผลการตรวจสอบ และกดยืนยันการทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ก.ค. 69
2. สถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ให้ผู้ลงทะเบียนทำการยืนยัน (e-KYC) ให้เรียบร้อยภายใน 12 ม.ค. 70
3. สถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” หมายถึง ผู้ลงทะเบียนได้ทำการยืนยัน (e-KYC) เรียบร้อยแล้ว
สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือผู้มีบัตรรายเดิมใช้งานสิทธิต่อเนื่องได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำ เพราะระบบมีข้อมูลอยู่แล้ว
ส่วนกลุ่มที่สองคือผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกคนตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ผ่านแอปฯ เป๋าตังโดยเปิดใช้ G-Wallet หรือเดินทางไปสาขาธนาคาร ธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการถึงวันที่ 12 มกราคม 2570
ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้บริการถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569
หากทำรายการเสร็จก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2569 จะใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันแรก หากทำล่าช้ากว่ากำหนดจะเริ่มใช้สิทธิได้หลังจากระบบยืนยันตัวตนสำเร็จ
วิธีแก้ไขไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ?
ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 4 ช่องทางหลัก ได้แก่
1. ผ่านเว็บไซต์โครงการ
เข้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th แล้วกดเมนูติดตามผลการลงทะเบียน เลือกระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชนหรือ Digital ID โดยต้องเตรียมข้อมูลเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รหัส Laser ID หลังบัตร และเบอร์โทรศัพท์
หากผลไม่ผ่านให้กดเมนูผลการตรวจสอบ กรณีใช้เลขบัตรประชาชนตรวจ ระบบจะให้กรอกรหัส Laser ID หลังบัตรเพื่อยืนยันตัวตน
ถ้าข้อมูลผิดต้องเริ่มใหม่ เมื่อเข้าระบบได้ให้ตรวจสอบรายละเอียด กรอกเบอร์โทรศัพท์ กดยืนยันการทบทวนสิทธิ และกดยืนยันอีกครั้งในหน้าต่างคำขอ ระบบจะบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความสำเร็จ สามารถพิมพ์หรือบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
2. แอปพลิเคชันเป๋าตัง
เข้าแอปพลิเคชันแล้วตรวจสอบผลการลงทะเบียน กดปุ่มทบทวนสิทธิ กรอกข้อมูลการติดต่อและกดยืนยันสองครั้งเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
3. แอปพลิเคชันทางรัฐ
เข้าเมนูบริการ ค้นหาคำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลือกตรวจสอบสถานะ หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้กดดูผลการตรวจสอบ กรอกหมายเลขโทรศัพท์และกดยืนยันคำขอ
4. เดินทางไปติดต่อ 5 ธนาคาร
สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. หรือ ธอท. เจ้าหน้าที่จะล็อกอินเข้าระบบ นำบัตรประชาชนไปเสียบเครื่องอ่านข้อมูล หากไม่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะกดดูเหตุผลและดำเนินการยืนยันการทบทวนสิทธิให้
หลังจากยื่นทบทวนสิทธิแล้ว ระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ประชาชนมีหน้าที่เดินทางไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์โดยตรง ต้องทำให้เสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ตามวันและเวลาทำการ
ข้อมูลจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
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