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ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 14:35 น.
ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง

ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง เผยจำเป็นต้องซื้อของด่วน ยืนยันปิดบัญชีและส่งตรวจสอบแล้ว

17 ก.ค. 2569 “ปอนด์-จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง” กู้ภัยจิตอาสาและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เข้าชี้แจงในรายการ “โหนกระแส” กรณีที่ คุณนัยนา เจ้าของที่ดินในการสร้างลานท้าวเวสสุวรรณที่ จ.ระยอง ซึ่งกำลังเป็นประเด็นในโลกโซเชียลอยู่ขณะนี้ ได้เปิดประเด็นกรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ ไม่มีชื่อในสมาคมสายธารสะพานบุญ แต่กลับโพสต์เปิดรับบริจาคในนามสมาคมฯ และมีการแนบบัญชีส่วนตัวของตัวเองไว้ด้วย

ปอนด์ จักรกฤษณ์ ชี้แจงกรณีที่ไม่มีชื่อในสมาคมฯ ว่า ขณะนั้นติดปัญหาเรื่องหนีราชการทหาร และยังมีชงักติดหลังอยู่ ทำให้ไม่สามารถมีชื่อในสมาคมได้ เนื่องจากเวลาจะเซ็นเอกสาร ทำธุรกรรมกับบัตรประชาชน หรือติดต่อกับโรงพยาบาลก็ไม่สามารถดำเนินการได้

ส่วนประเด็นการรับบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวในนามสมาคม ทางรายการได้เปิดโพสต์จากเพจเฟซบุ๊ก โครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศไทย ซึ่งโพสต์เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563 โดยมีการแนบเลขบัญชีและชื่อธนาคารของปอนด์ไว้ท้ายโพสต์ และยังมีอีกโพสต์ที่ลงเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564 ซึ่งมีการแนบเลขบัญชีและชื่อธนาคารของปอนด์ในลักษณะเดียวกัน

ด้าน ปอนด์ จักรกฤษณ์ ระบุว่า ในช่วงที่ใช้บัญชีส่วนตัวนั้น เกิดจากความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อสิ่งของบางอย่างอย่างเร่งด่วน และขณะนั้นอยู่ต่างจังหวัดจึงไม่สามารถทำเรื่องเบิกจ่ายผ่านบัญชีของสมาคมได้ทัน ยืนยันว่าบัญชีดังกล่าวปิดไปแล้ว และบัญชีทั้งหมดทั้งของสมาคมและของตัวเองทุกบัญชีได้ถูกส่งสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

โพสต์ที่มีการเปิดรับบริจาค โดยใช้บัญชี ปอนด์ จักรกฤษณ์
FB/ โครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศไทย
FB/ โครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศไทย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 14:35 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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