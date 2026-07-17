ด่วน! กำลังพลเหยียบระเบิดฐานปฏิบัติการภูผา เจ็บ 2 นาย ไม่มีอวัยวะฉีกขาด
กำลังพลเหยียบระเบิดฐานปฏิบัติการภูผา จังหวัดศรีสะเกษ บาดเจ็บ 2 นาย ไม่มีอวัยวะฉีกขาด เนื่องจากเป็นระเบิดเก่าที่ตกค้างในพื้นที่
เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ได้รายงานว่า เกิดเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากทุ่นระเบิดเก่าที่ทำงานไม่เต็มที่ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม 2569 เวลา ประมาณ 12:00 น. กำลังพลฐานปฏิบัติการภูผาเหยียบกับระเบิดเก่าที่ตกค้างในพื้นที่ ขณะปฏิบัติงานในการเสริมความมั่นคงปรับปรุงฐานปฏิบัติในพื้นที่ เป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 2 นาย โดยรายแรกมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าและข้อเท้าบวมช้ำจากแรงระเบิด รายที่สองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสเก็ดระเบิด
ปัจจุบันนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์เพื่อรับการรักษาเรียบร้อย รายละเอียดอื่นๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า นายทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองนายปลอดภัย ถามตอบรู้เรื่อง ไม่มีส่วนไหนฉีกขาด ไม่มีอวัยวะสูญเสีย เพียงแต่มีอาการจุกแน่นจากแรงระเบิด
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