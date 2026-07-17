การเงินเศรษฐกิจ

ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไหม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 14:00 น.
ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส" ไหม

ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐโอนสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” ให้อัตโนมัติ

หลังจากกระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 มีผู้ผ่านเกณฑ์ราว 9.5 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 18.8 ล้านคน ทำให้เกิดคำถามจากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากว่า จะต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ใหม่หรือไม่

คำตอบคือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการเยียวยาสำรองไว้แล้ว สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ รัฐบาลจะโอนสิทธิให้เข้าร่วมมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ทันที เพื่อไม่ให้กลุ่มดังกล่าวขาดความช่วยเหลือในช่วงค่าครองชีพสูง

ไทยช่วยไทยพลัส บัตรคนจนเก่าได้กี่บาท

ผู้ที่ได้รับการโอนสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือเดือนสิงหาคมและกันยายน 2569 โดยรัฐจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท ผ่านการใช้จ่ายในรูปแบบร่วมจ่าย 60/40 ซึ่งรัฐสนับสนุน 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงดาวน์โหลดและเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน (Notification) ให้กดยืนยันเพื่อรับสิทธิและเริ่มใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารหรือกรอกเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่เคยใช้แอปเป๋าตังมาก่อน จำเป็นต้องยืนยันตัวตนและเปิดใช้งาน G-Wallet ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถกดรับสิทธิได้

เงินไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เดือนกรกฎาคม 2569 เข้าแล้ว ใช้ไม่หมดทบเดือนถัดไปไม่ได้

รับไทยช่วยไทยพลัสแล้ว ยังยื่นอุทธรณ์ได้

การได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ตัดสิทธิการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างใด ผู้ที่เห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบไม่ถูกต้อง ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปเป๋าตัง แอปทางรัฐ หรือสาขา 5 ธนาคารรัฐ พร้อมติดต่อแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569

โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลรอบอุทธรณ์ในวันที่ 14 กันยายน 2569 หากผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มาตรการโอนสิทธิอัตโนมัติรองรับกลุ่มที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 แล้วไม่ผ่านเกณฑ์เป็นหลัก ส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในช่วงวันที่ 25 ถึง 29 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นรอบลงทะเบียนของโครงการ จะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมใหม่ในขณะนี้ได้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 17.30 น. หรือติดตามรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ที่เว็บไซต์ www.ไทยช่วยไทยพลัส.th

ข้อมูล: กระทรวงการคลัง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ ข่าว

ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ

11 วินาที ที่แล้ว
ประวัติ จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดง GMM วัย 15 ปี บันเทิง

เปิดวาร์ป จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดงหน้าใหม่ วัย 15 ปี หล่อออร่าจนไวรัลข้ามคืน

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมเฟรม “สีจิ้นผิง” ร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก พร้อมผู้แทนจากหลายชาติ

21 นาที ที่แล้ว
ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง ข่าว

ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง

26 นาที ที่แล้ว
น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล ข่าว

น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล

29 นาที ที่แล้ว
มะขามเปียก ของดีข้างครัว ทำได้มากกว่าแค่ปรุงต้มยำ เปิดประโยชน์ วิธีใช้ครบทุกด้าน ไลฟ์สไตล์

มะขามเปียก ของดีข้างครัว ทำได้มากกว่าแค่ต้มยำ เปิดประโยชน์ วิธีใช้ครบทุกด้าน

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านอาหารดัง สั่งยุติใช้ผักกาดแก้วชั่วคราว หลังชาวมะกันถ่ายเหลวพุ่งพรวดนับพันราย

37 นาที ที่แล้ว
ย้อนประวัติ สมาคมสายธารสะพานบุญ จากส่งศพฟรีกว่า 8,000 ราย สู่คำสั่งระงับ ข่าว

ย้อนประวัติ สมาคมสายธารสะพานบุญ จากส่งศพฟรีกว่า 8,000 ราย สู่คำสั่งระงับ

43 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขึ้นข้อความนี้คืออะไร ไม่ผ่านเกณฑ์แก้ยังไง

50 นาที ที่แล้ว
เพจดังสงสัย พ่อเลี้ยง-เมีย &quot;ปอนด์ จักรกฤษณ์&quot; มีตำแหน่งสำคัญในสมาคม ตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ไหม? ข่าว

เพจดังสงสัย พ่อเลี้ยง-เมีย “ปอนด์ จักรกฤษณ์” มีตำแหน่งสำคัญในสมาคม ตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ไหม?

57 นาที ที่แล้ว
57 ชีวิต รถบัสทัศนศึกษา รร.บ้านอังกูน คว่ำที่สุรินทร์ โชคดี บาดเจ็บเล็กน้อย ข่าว

57 ชีวิต รถบัสทัศนศึกษา รร.บ้านอังกูน คว่ำที่สุรินทร์ โชคดี บาดเจ็บเล็กน้อย

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผปค. ร้องเพจดัง นักเรียนแอบใช้เครื่องสักในโรงเรียน เตือนเสี่ยงติดเชื้อ HIV

59 นาที ที่แล้ว
ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส&quot; ไหม เศรษฐกิจ

ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กำลังพลเหยียบระเบิดฐานปฏิบัติการภูผา เจ็บ 2 นาย ไม่มีอวัยวะฉีกขาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอนด์ จักรกฤษณ์ โต้เพจแฉ โยกเงินสมาคม 200 ล้าน เข้าบช.ส่วนตัว ยันมีแค่ 70 ล้าน ข่าว

ปอนด์ จักรกฤษณ์ โต้เพจแฉ โยกเงินสมาคม 200 ล้าน เข้าบช.ส่วนตัว ยันมีแค่ 70 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะวิธียื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ไม่ผ่านเกณฑ์ อย่าลืมแก้ข้อมูลตามนี้ เศรษฐกิจ

แนะวิธียื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ไม่ผ่านเกณฑ์ อย่าลืมแก้ข้อมูลตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ออย แสงศิลป์” เผยครอบครัวเด็กพิเศษติดต่อขอโทษแล้ว ชี้จะขอโทษแค่ตนคนเดียวไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย สุขภาพและการแพทย์

หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” แนะเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ฟ้องร้อง กทม. ต้องถามมีการเรียกส่วยหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน แผ่นปูนคอนกรีตถล่มทับคนงาน กลางสุขุมวิท ดับ 1

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย นักแสดงอาวุโส &quot;เหลียงอ้าย&quot; สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน บันเทิง

อาลัย นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ นันทศัย นามสกุลเดียวกับ กบ พิมลรัตน์ เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน บันเทิง

เซอร์ไพรส์! เต้ นันทศัย นามสกุลเดียวกับ กบ พิมลรัตน์ เป็นอะไรกัน หน้าคล้ายกันมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เจ. เค. โรว์ลิง ปะทะ แอมเนสตี้ UK ปมรายงาน &quot;องค์กรต่อต้านสิทธิ&quot; ถึงขั้นเปิดกองทุนหนุนฟ้อง บันเทิง

สรุปดราม่า เจ. เค. โรว์ลิง ปะทะ แอมเนสตี้ UK ปมรายงาน “องค์กรต่อต้านสิทธิ” ถึงขั้นเปิดกองทุนหนุนฟ้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดปมระบบไฟโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใช้ไฟเพิ่มแต่ยังไม่พร้อมให้ กฟน. ตรวจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 14:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ

ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
ประวัติ จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดง GMM วัย 15 ปี

เปิดวาร์ป จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดงหน้าใหม่ วัย 15 ปี หล่อออร่าจนไวรัลข้ามคืน

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569

“อนุทิน” ร่วมเฟรม “สีจิ้นผิง” ร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก พร้อมผู้แทนจากหลายชาติ

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง

ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
Back to top button