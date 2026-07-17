ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไหม

ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐโอนสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” ให้อัตโนมัติ
หลังจากกระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 มีผู้ผ่านเกณฑ์ราว 9.5 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 18.8 ล้านคน ทำให้เกิดคำถามจากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากว่า จะต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ใหม่หรือไม่
คำตอบคือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการเยียวยาสำรองไว้แล้ว สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ รัฐบาลจะโอนสิทธิให้เข้าร่วมมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ทันที เพื่อไม่ให้กลุ่มดังกล่าวขาดความช่วยเหลือในช่วงค่าครองชีพสูง
ไทยช่วยไทยพลัส บัตรคนจนเก่าได้กี่บาท
ผู้ที่ได้รับการโอนสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือเดือนสิงหาคมและกันยายน 2569 โดยรัฐจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท ผ่านการใช้จ่ายในรูปแบบร่วมจ่าย 60/40 ซึ่งรัฐสนับสนุน 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงดาวน์โหลดและเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน (Notification) ให้กดยืนยันเพื่อรับสิทธิและเริ่มใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารหรือกรอกเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่เคยใช้แอปเป๋าตังมาก่อน จำเป็นต้องยืนยันตัวตนและเปิดใช้งาน G-Wallet ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถกดรับสิทธิได้
รับไทยช่วยไทยพลัสแล้ว ยังยื่นอุทธรณ์ได้
การได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ตัดสิทธิการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างใด ผู้ที่เห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบไม่ถูกต้อง ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปเป๋าตัง แอปทางรัฐ หรือสาขา 5 ธนาคารรัฐ พร้อมติดต่อแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569
โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลรอบอุทธรณ์ในวันที่ 14 กันยายน 2569 หากผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ มาตรการโอนสิทธิอัตโนมัติรองรับกลุ่มที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 แล้วไม่ผ่านเกณฑ์เป็นหลัก ส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในช่วงวันที่ 25 ถึง 29 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นรอบลงทะเบียนของโครงการ จะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมใหม่ในขณะนี้ได้
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 17.30 น. หรือติดตามรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ที่เว็บไซต์ www.ไทยช่วยไทยพลัส.th
ข้อมูล: กระทรวงการคลัง
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