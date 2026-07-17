การเงินเศรษฐกิจ

แนะวิธียื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ไม่ผ่านเกณฑ์ อย่าลืมแก้ข้อมูลตามนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 13:29 น.
แนะวิธียื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ไม่ผ่านเกณฑ์ อย่าลืมแก้ข้อมูลตามนี้

กระทรวงการคลังประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 แล้ววันนี้ ผ่านเกณฑ์ 9.5 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18.8 ล้านคน เช็กสิทธิได้ 4 ช่องทาง ใครไม่ผ่านอย่าเพิ่งหมดหวัง ยื่นอุทธรณ์ได้ทันทีถึง 31 กรกฎาคมนี้ พร้อมขั้นตอนที่ต้องทำต่อแบบละเอียด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยรอบนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 9.5 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิทั้งหมดราว 18.8 ล้านคน เท่ากับว่ามีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มากถึงกว่า 9 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี้ยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง

เช็กสิทธิบัตรคนจน 2569 ได้ 4 ช่องทาง

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ด้วยตนเองผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

  1. เว็บไซต์โครงการ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
  2. แอปพลิเคชันทางรัฐ
  3. แอปพลิเคชันเป๋าตัง
  4. สาขาของหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธอส. และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามวันเวลาทำการของแต่ละสาขา

หากระบบแสดงว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ถือว่าได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 แต่หากไม่ผ่าน ระบบจะระบุสาเหตุกำกับไว้ด้วย เช่น มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี มีทรัพย์สินทางการเงินเกินเกณฑ์ มีวงเงินสินเชื่อเกิน 100,000 บาท ถือบัตรเครดิต มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ หรือมีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ที่ตรวจสอบแบบรายบุคคลทั้งหมด สามารถอ่านรายละเอียดกลุ่มที่เสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์รอบนี้เพิ่มเติมได้

เว็บไซต์โครงการ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

ผ่านเกณฑ์แล้วต้องทำอะไรต่อ

ผู้ผ่านเกณฑ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เงื่อนไขต่างกันดังนี้

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม ไม่ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ซ้ำ เนื่องจากโครงการมีข้อมูลอยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569

ผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ทุกราย เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ผ่าน 2 ช่องทาง คือแอปพลิเคชันเป๋าตัง (ต้องเปิดใช้ G-Wallet) หรือที่สาขาธนาคาร โดยธนาคารกรุงไทยเปิดให้ยืนยันถึง 12 มกราคม 2570 ส่วน ธ.ก.ส. ออมสิน ธอส. และธนาคารอิสลามฯ เปิดถึง 14 ตุลาคม 2569 หากยืนยันตัวตนทันก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2569 จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันแรก แต่หากยืนยันช้ากว่านั้น จะใช้สิทธิได้หลังวันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ

มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) อยู่ในปัจจุบัน หากผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนสิทธิเดิม จึงต้องรีบยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เพราะหากไม่ยืนยันภายในกำหนด จะถูกตัดสิทธิไทยช่วยไทยพลัสไปด้วย

ยืนยันตัวตน ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดอหารแห่งรัฐ 2569

ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นอุทธรณ์ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2569

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน สามารถยื่นอุทธรณ์ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้ภายใน 15 วันนับจากวันประกาศผล คือตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

  1. เว็บไซต์โครงการ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th โดยกดปุ่ม “ยื่นขออุทธรณ์ผล” จากระบบได้ทันที
  2. แอปพลิเคชันทางรัฐ และแอปพลิเคชันเป๋าตัง กดปุ่ม “ยื่นขออุทธรณ์ผล” ได้เช่นกัน
  3. สาขาของ 5 ธนาคาร คือธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธอส. และธนาคารอิสลามฯ โดยแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ธนาคารกดยื่นอุทธรณ์ให้

จุดที่หลายคนพลาด ยื่นอุทธรณ์อย่างเดียวไม่พอ

สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำคือ การกดยื่นอุทธรณ์เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่เท่านั้น ผู้อุทธรณ์ยังต้องไปติดต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลในเรื่องที่ตนไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ด้วย ระบบจึงจะนำข้อมูลใหม่มาตรวจสอบอีกครั้งในรอบอุทธรณ์

ตัวอย่างเช่น หากไม่ผ่านเพราะระบบพบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ทั้งที่ขายไปแล้ว ต้องไปดำเนินการโอนทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อย หรือหากไม่ผ่านเพราะมีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อปิดบัญชี เป็นต้น หากยื่นอุทธรณ์แต่ไม่ได้แก้ไขข้อมูลต้นทาง ผลรอบอุทธรณ์ก็จะออกมาไม่ผ่านเช่นเดิมผ่านรอบอุทธรณ์ เริ่มใช้สิทธิ 1 ตุลาคม 2569

กรณีผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์ ผู้ที่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำ ส่วนผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน ให้ยืนยันตัวตน (e-KYC) ผ่านแอปเป๋าตังหรือสาขา 5 ธนาคาร โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป หากยืนยันตัวตนช้ากว่านั้นก็จะได้รับสิทธิเมื่อยืนยันตัวตนแล้ว

ทั้งนี้ สิทธิสวัสดิการรอบใหม่ยังคงครอบคลุมวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน ค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูล: กระทรวงการคลัง, โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 13:29 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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