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ปอนด์ จักรกฤษณ์ โต้เพจแฉ โยกเงินสมาคม 200 ล้าน เข้าบช.ส่วนตัว ยันมีแค่ 70 ล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 13:32 น.
ปอนด์ จักรกฤษณ์ โต้เพจแฉ โยกเงินสมาคม 200 ล้าน เข้าบช.ส่วนตัว ยันมีแค่ 70 ล้าน

ปอนด์ จักรกฤษณ์ ควงทนายบุก โหนกระแส แจงปมโยกเงินสมาคม 200 ล้าน เข้าบัญชีส่วนตัว ยืนยันมียอดแค่ 70 ล้าน

จากกรณีที่มีเพจออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารเงินบริจาคของสมาคม พร้อมพาดพิงถึงปอนด์ จักรกฤษณ์ และต่อมา ซอง ดูฮี ก็ออกมาโพสต์เช่นกัน สังคมจับตาว่าจะกลายเป็นศึกระหว่างอินฟลูเอนเซอร์หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อปอนด์ประกาศว่าพร้อมออกรายการโหนกระแส ยิ่งทำให้เป็นที่น่าติดตาม

ประเด็นนี้ไม่ได้เพิ่งเกิด แต่เป็นเรื่องต่อเนื่อง โดยเริ่มปะทุตั้งแต่กรณีเด็กชายวัย 11 ขวบขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ มีพระมรณภาพกว่า 10 รูป และมีผู้บาดเจ็บอีกหลายราย ปอนด์เข้าไปช่วยเหลือเรื่องส่งร่างพระที่มรณภาพกลับภูมิลำเนา แต่กลับถูกหลายเพจตั้งคำถามว่าทำไมไม่ใช้กู้ภัยในพื้นที่ และพาดพิงว่าไม่ตามขบวน ปอนด์จึงต้องออกมาชี้แจง

ตอนแรกซอง ดูฮี โพสต์ขอโทษ ดูเหมือนเรื่องจะจบ แต่กลับไม่จบและมีการท้าทายกันต่อ ก่อนที่เรื่องจะลามมาถึงปมเงินบริจาค โดยมีเพจพาดพิงว่ามีการนำเงินสมาคมกว่า 200 ล้านบาทโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเป็นยอดเล็ก ๆ หลักหมื่น จำนวนหลายสิบหลายร้อยครั้ง ปอนด์ออกมาโต้และยืนยันพร้อมออกรายการใดก็ได้ แต่ขอให้พาคนที่เปิดประเด็นมาด้วย

ต่อมาเปิดเผยว่าบุคคลที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลคือ คุณนัยนา ซึ่งระบุว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินที่เคยสร้างลานท้าวเวสสุวรรณที่จังหวัดระยอง แต่เกิดข้อพิพาทขึ้น โดยต่างฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ผิดสัญญา

วันนี้ (17 ก.ค.) ปอนด์ จักรกฤษณ์ พร้อมด้วยตัวแทนสมาคมและทนายความ เดินทางมาเปิดใจในรายการโหนกระแส โดยยืนยันว่าเงินบริจาคของสมาคมไม่ถึง 200 กว่าล้านตามที่มีการแชร์กัน ตัวเลขที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ 70 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนเรื่องที่ดินพร้อมที่จะชี้แจง และยืนยันพร้อมเผชิญหน้ากับคู่กรณีหากมีการเรียก

ที่มา: โหนกระแส

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 13:32 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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