หวยลาว
ตรวจผลหวยลาว 17 กรกฎาคม 2569 เลข 6 ตัวออกอะไร ย้อนสถิติวันศุกร์
ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนางวด 17 กรกฎาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์สถิติวันศุกร์และเลขมงคลจากตำราสัตว์
คอหวยลุ้นรางวัลหวยลาวพัฒนางวดประจำวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Laolottery Live ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย เพื่อลุ้นผลรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยลาวออกวันศุกร์ และวิเคราะห์ตัวเลขจากตำราเลขสัตว์
ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 17/7/69
ผลหวยลาวพัฒนา งวด 17 กรกฎาคม 2569
- เลข 6 ตัว : 364604
- เลข 5 ตัว : 64604
- เลข 4 ตัว : 4604
- เลข 3 ตัว : 604
- เลข 2 ตัว : 04
- เลข 1 ตัว : 4
หวยลาวพัฒนาย้อนหลัง งวด 16/7/69
- เลข 6 ตัว : 256395
- เลข 5 ตัว : 56395
- เลข 4 ตัว : 6395
- เลข 3 ตัว : 395
- เลข 2 ตัว : 95
- เลข 1 ตัว : 5
สถิติหวยลาววันศุกร์
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|7/10/69
|0277
|277
|77
|7
|3/7/69
|0392
|392
|92
|2
|26/6/69
|1577
|577
|77
|7
|19/6/69
|4240
|240
|40
|0
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
|29/5/69
|2722
|722
|22
|2
|22/5/69
|3763
|763
|63
|3
|15/5/69
|7095
|095
|95
|5
|8/5/69
|7877
|877
|77
|7
|24/4/69
|3079
|079
|79
|9
|17/4/69
|5079
|079
|79
|9
|10/4/69
|0389
|389
|89
|9
|3/4/69
|7049
|049
|49
|9
|27/3/69
|7449
|449
|49
|9
|20/3/69
|4798
|798
|98
|8
|13/3/69
|3786
|786
|86
|6
|6/3/69
|2926
|926
|26
|6
|27/2/69
|2571
|571
|71
|1
|20/2/69
|1955
|955
|55
|5
|13/2/69
|6668
|668
|68
|8
|6/2/69
|7430
|430
|30
|0
|30/1/69
|7039
|039
|39
|9
|23/1/69
|8401
|401
|01
|1
|16/1/69
|4182
|182
|82
|2
|9/1/69
|0905
|905
|05
|5
|2/1/69
|3626
|626
|26
|6
วิเคราะห์ตัวเลขจากตำราเลขสัตว์
- สัตว์ใหญ่มาแรง : ในช่วงวันศุกร์มีกำลังของดาวศุกร์ (เลข 6) สัตว์ใหญ่ที่มีความสง่าและทรงพลัง เช่น ช้าง (เลข 5) หรือ เสือ (เลข 3) มักมีอิทธิพลสูง โดยเฉพาะเลข 53 หรือ 35
- สัตว์เล็กน่าจับตา : สำหรับสัตว์เล็กที่มีความคล่องแคล่วว่องไว เช่น นก (เลข 0) หรือ ปลา (เลข 8) มักจะเป็นเลขที่ออกบ่อยในวันศุกร์ที่มีพื้นดวงเรื่องความสดใสและความลื่นไหล โดยเฉพาะเลข 08 หรือ 80
จากการรวบรวมสถิติและแนวทางจากเลขสัตว์ข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
- เลขท้าย 2 ตัว : จากกำลังวันศุกร์ที่เน้นเลข 6 และเลขที่ได้จากตำราสัตว์ 5, 3, 0, 8 เลขที่มีโอกาสน่าสนใจคือ 65, 38, 50, 86
- เลขท้าย 3 ตัว : การผสมเลขกำลังวันและเลขจากกลุ่มสัตว์ จะได้ชุดตัวเลขที่น่าสนใจคือ 653, 580, 308, 865
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