หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 17 กรกฎาคม 2569 เลข 6 ตัวออกอะไร ย้อนสถิติวันศุกร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 20:28 น.
หวยลาว งวด 17 ก.ค. 69

ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนางวด 17 กรกฎาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์สถิติวันศุกร์และเลขมงคลจากตำราสัตว์

คอหวยลุ้นรางวัลหวยลาวพัฒนางวดประจำวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Laolottery Live ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย เพื่อลุ้นผลรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยลาวออกวันศุกร์ และวิเคราะห์ตัวเลขจากตำราเลขสัตว์

ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 17/7/69

ผลหวยลาวพัฒนา งวด 17 กรกฎาคม 2569

  • เลข 6 ตัว : 364604
  • เลข 5 ตัว : 64604
  • เลข 4 ตัว : 4604
  • เลข 3 ตัว : 604
  • เลข 2 ตัว : 04
  • เลข 1 ตัว : 4

หวยลาวพัฒนาย้อนหลัง งวด 16/7/69

  • เลข 6 ตัว : 256395
  • เลข 5 ตัว : 56395
  • เลข 4 ตัว : 6395
  • เลข 3 ตัว : 395
  • เลข 2 ตัว : 95
  • เลข 1 ตัว : 5

สถิติหวยลาววันศุกร์

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
7/10/69 0277 277 77 7
3/7/69 0392 392 92 2
26/6/69 1577 577 77 7
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7
24/4/69 3079 079 79 9
17/4/69 5079 079 79 9
10/4/69 0389 389 89 9
3/4/69 7049 049 49 9
27/3/69 7449 449 49 9
20/3/69 4798 798 98 8
13/3/69 3786 786 86 6
6/3/69 2926 926 26 6
27/2/69 2571 571 71 1
20/2/69 1955 955 55 5
13/2/69 6668 668 68 8
6/2/69 7430 430 30 0
30/1/69 7039 039 39 9
23/1/69 8401 401 01 1
16/1/69 4182 182 82 2
9/1/69 0905 905 05 5
2/1/69 3626 626 26 6

วิเคราะห์ตัวเลขจากตำราเลขสัตว์

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : ในช่วงวันศุกร์มีกำลังของดาวศุกร์ (เลข 6) สัตว์ใหญ่ที่มีความสง่าและทรงพลัง เช่น ช้าง (เลข 5) หรือ เสือ (เลข 3) มักมีอิทธิพลสูง โดยเฉพาะเลข 53 หรือ 35
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : สำหรับสัตว์เล็กที่มีความคล่องแคล่วว่องไว เช่น นก (เลข 0) หรือ ปลา (เลข 8) มักจะเป็นเลขที่ออกบ่อยในวันศุกร์ที่มีพื้นดวงเรื่องความสดใสและความลื่นไหล โดยเฉพาะเลข 08 หรือ 80

จากการรวบรวมสถิติและแนวทางจากเลขสัตว์ข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้

  • เลขท้าย 2 ตัว : จากกำลังวันศุกร์ที่เน้นเลข 6 และเลขที่ได้จากตำราสัตว์ 5, 3, 0, 8 เลขที่มีโอกาสน่าสนใจคือ 65, 38, 50, 86
  • เลขท้าย 3 ตัว : การผสมเลขกำลังวันและเลขจากกลุ่มสัตว์ จะได้ชุดตัวเลขที่น่าสนใจคือ 653, 580, 308, 865

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดินถล่มทับบ้านเรือนเขตเผิงสุ่ย เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ข่าวต่างประเทศ

ภาพน่ากลัว! ดินถล่มทับหมู่บ้าน คนติดใต้ซากตึกทั้งเป็น ไม่รู้ชะตากรรม เร่งหาผู้สูญหาย

1 นาที ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์เลขเด่น 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เปิดเลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์เลขเด่น 2 ตัว 3 ตัว

32 นาที ที่แล้ว
หวยลาว งวด 17 ก.ค. 69 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 17 กรกฎาคม 2569 เลข 6 ตัวออกอะไร ย้อนสถิติวันศุกร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน บันเทิง

สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเงิน

จิตอาสามีรายได้ไหม? เปิดที่มาเงินองค์กรการกุศลและกู้ภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บาร์โฮสต์โคราชงานเข้า ใส่ชุดครุยทนาย รับดริ๊งก์ ล่าสุดร้านโพสต์ขอโทษ หลังทัวร์ลงหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สองผัวเมีย หลบฝนใต้ตึกร้าง โดนแจ้งจับข้อหาบุกรุก สุดท้ายศาลเมตตา รอลงอาญา ข่าว

อุทาหรณ์! สองผัวเมีย ขี่รถพ่วงข้างหาหลาน แวะหลบฝนใต้ตึกร้าง โดนเจ้าของแจ้งจับบุกรุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หวานเวอร์! “โน้ส อุดม” โชว์สวีตควง “โย อรุณี” ออกทริปมูขอลูก ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว! ปอนด์ จักรกฤษณ์ มีรายได้จากไหน หลังถูกขุด-กล่าวหาถอนเงินบุญใช้ส่วนตัว ข่าว

รู้แล้ว! ปอนด์ จักรกฤษณ์ มีรายได้จากไหน หลังถูกขุด-กล่าวหาถอนเงินบุญใช้ส่วนตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร เผย เคยถูกชวนไปกินไอติม ถ่ายคอนเทนต์ที่ร้าน โดยไม่จ่ายค่าตัว บันเทิง

ทราย สมุทร เผย เคยถูกชวนไปกินไอติม ถ่ายคอนเทนต์ที่ร้าน โดยไม่จ่ายค่าตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สารภาพกลางโหนกระแส! &quot;ปอนด์&quot; หนีทหาร 2 ปี เหตุไร้ชื่อในสมาคมกู้ภัย ข่าว

สารภาพกลางโหนกระแส! “ปอนด์” หนีทหาร 2 ปี เหตุไร้ชื่อในสมาคมกู้ภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ ข่าว

ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยืนยัน ไม่เคยถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ยืมเขามาถ่ายรูปเฉยๆ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดง GMM วัย 15 ปี บันเทิง

เปิดวาร์ป จัสติน แองกัส มอยร์ นักแสดงหน้าใหม่ วัย 15 ปี หล่อออร่าจนไวรัลข้ามคืน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมเฟรม “สีจิ้นผิง” ร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก พร้อมผู้แทนจากหลายชาติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง ข่าว

ปอนด์ จักรกฤษณ์ แจงปมไร้ชื่อในสมาคมฯ แต่โพสต์เปิดรับบริจาค แปะบัญชีตัวเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล ข่าว

น้องเพซ คว้าแชมป์โลก Coding วัย 9 ขวบ นายกฯ ปลื้มศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลระดับสากล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มะขามเปียก ของดีข้างครัว ทำได้มากกว่าแค่ปรุงต้มยำ เปิดประโยชน์ วิธีใช้ครบทุกด้าน ไลฟ์สไตล์

มะขามเปียก ของดีข้างครัว ทำได้มากกว่าแค่ต้มยำ เปิดประโยชน์ วิธีใช้ครบทุกด้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านอาหารดัง สั่งยุติใช้ผักกาดแก้วชั่วคราว หลังชาวมะกันถ่ายเหลวพุ่งพรวดนับพันราย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนประวัติ สมาคมสายธารสะพานบุญ จากส่งศพฟรีกว่า 8,000 ราย สู่คำสั่งระงับ ข่าว

ย้อนประวัติ สมาคมสายธารสะพานบุญ จากส่งศพฟรีกว่า 8,000 ราย สู่คำสั่งระงับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ขึ้นข้อความนี้คืออะไร ไม่ผ่านเกณฑ์แก้ยังไง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังสงสัย พ่อเลี้ยง-เมีย &quot;ปอนด์ จักรกฤษณ์&quot; มีตำแหน่งสำคัญในสมาคม ตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ไหม? ข่าว

เพจดังสงสัย พ่อเลี้ยง-เมีย “ปอนด์ จักรกฤษณ์” มีตำแหน่งสำคัญในสมาคม เบิกเงินบริจาคโปร่งใสหรือไม่?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
57 ชีวิต รถบัสทัศนศึกษา รร.บ้านอังกูน คว่ำที่สุรินทร์ โชคดี บาดเจ็บเล็กน้อย ข่าว

57 ชีวิต รถบัสทัศนศึกษา รร.บ้านอังกูน คว่ำที่สุรินทร์ โชคดี บาดเจ็บเล็กน้อย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผปค. ร้องเพจดัง นักเรียนแอบใช้เครื่องสักในโรงเรียน เตือนเสี่ยงติดเชื้อ HIV

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส&quot; ไหม เศรษฐกิจ

ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ไหม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กำลังพลเหยียบระเบิดฐานปฏิบัติการภูผา เจ็บ 2 นาย ไม่มีอวัยวะฉีกขาด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 20:28 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดินถล่มทับบ้านเรือนเขตเผิงสุ่ย เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน

ภาพน่ากลัว! ดินถล่มทับหมู่บ้าน คนติดใต้ซากตึกทั้งเป็น ไม่รู้ชะตากรรม เร่งหาผู้สูญหาย

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
เปิดเลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์เลขเด่น 2 ตัว 3 ตัว

เปิดเลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์เลขเด่น 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน

สิ้นแล้ว ตำนานพิธีกร MTV-นักข่าวดัง สัมภาษณ์นักร้องระดับโลกนับไม่ถ้วน

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569

จิตอาสามีรายได้ไหม? เปิดที่มาเงินองค์กรการกุศลและกู้ภัย

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
Back to top button