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“ออย แสงศิลป์” เผยครอบครัวเด็กพิเศษติดต่อขอโทษแล้ว ชี้จะขอโทษแค่ตนคนเดียวไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 13:29 น.

ออย แสงศิลป์ เผยครอบครัวเด็กพิเศษติดต่อขอโทษแล้ว ชี้จะขอโทษแค่ตนคนเดียวไม่ได้ ยังมีอีก 9 ครอบครัว รับคำขอโทษไม่ไหว เพราะไม่ใช่ครอบตนเองคนเดียว

จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และเป็นเหตุให้มีพระมรณภาพแล้ว 10 รูป โดยหนึ่งในพระที่มรณภาพคือ พระรัชตะ ทองบุราณ เตชวโร ซึ่งเป็นพ่อแท้ๆ ของออย แสงศิลป์ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่ 2 ก.ค. 69

ซึ่งในเวลาต่อมา ออย แสงศิลป์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ไม่เคยเห็นหน้าครอบครัวของเด็ก และไม่เคยได้รับคำขอโทษ พร้อมตั้งคำถามว่า คดีนี้จะจบแค่นี้จริง ๆ หรือ?”

ก่อนที่ กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และหัวหน้าพรรคไทรวมพลัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “ณ เวลานี้ เบื้องต้นครอบครัวเด็กพิเศษ11 ติดต่อมาเพื่อที่จะขอโทษครอบครัวพระที่มรณภาพแล้วครับผม” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ออย แสงศิลป์ ได้โพสต์ข้อความและคลิประบุว่า “ผลสุดท้ายทางครอบครัวก็ไม่ได้มาขอโทษ หรือพูดคุยกับญาติทั้ง 10 ครอบครัวของพระ คุณแม่จะมาขอโทษผมคนเดียวไม่ได้นะครับ ผมรู้ผมเข้าใจแต่อีก9ครอบครัว ผมตัดสินใจแทนเค้าไม่ได้ คุณแม่คุณตาต้องเข้าใจตรงนี้นะครับ อยากให้ออกมาจริงๆครับผมรับคำขอโทษไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ใช่ครอบครัวผมคนเดียวนะครับ”

พร้อมกันนี้ยังได้โพสต์คลิปพูดคุยกับคุณตาของผู้ก่อเหตุ ซึ่งระบุคร่าวว่าๆ “ตามีแต่ร่างกาย เสียใจมากเลย ตาก็มีแค่นี้ ตาไม่มีอะไร มีแต่คำว่าเสียใจด้วย”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 13:29 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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