“วิโรจน์” แนะเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ฟ้องร้อง กทม. ต้องถามมีการเรียกส่วยหรือไม่?
วิโรจน์ แนะเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ รวมตัวฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก กทม. เนื่องจากเจ้าหน้าที่เคยไปตรวจสอบแล้ว ต้องถามมีการเรียกส่วยหรือไม่
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 33 ศพ และได้รับบาดเจ็บหลายราย ผ่านบัญชี X (ทวิตเตอร์) ว่า “กรณีเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับ “ผู้อำนวยการเขต” และผู้เสียหายควรรวมตัวกัาฟ้องหมู่เรียกค่าเสียหายในทางแพ่งกับ กทม. เนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตจตุจักร ได้เจ้าไปตรวรสอบแล้ว แต่ไม่รู้ว่าไปได้อะไรมาหรือเปล่า ถึงไม่สั่งให้ทางร้านปรับปรุงทางหนีไฟ”
ก่อนจะเขียนต่อว่า “สำหรับสถานบริการที่อยู่นอกย่านพัฒน์พงศ์ เพชรบุรีตัดใหม่ และรัชดาภิเษก ไม่ต้องถามแล้วครับว่า มีส่วยหรือไม่ ควรถามข้ามช็อตไปว่าส่งส่วยต่อให้ใครบ้าง
จนท. จำนวนไม่น้อย เก็บส่วยรีดไถ ผู้ประกอบการนอกเขตโซนนิ่ง โดยอาศัยกฎหมายโบราณยุคจอมพลถนอม อย่าง พ.ร.บ.สถานบริการ 2509 มานานแล้วครับ”
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