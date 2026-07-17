เพจดังสงสัย พ่อเลี้ยง-เมีย “ปอนด์ จักรกฤษณ์” มีตำแหน่งสำคัญในสมาคม ตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ไหม?
เพจดังตั้งข้อสงสัย พ่อเลี้ยง-เมีย “ปอนด์ จักรกฤษณ์” มีตำแหน่งสำคัญในสมาคมฯ เซ็น-เบิกเงินได้ มีอะไรตรวจสอบว่าเงินบริจาคถูกใช้วัตถุประสงค์
เรียกได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมไทยกำลังจับตามองกันทั้งประเทศเกี่ยวกับกรณีที่ ปอนด์ จักรกฤษณ์ ถูกกล่าวหาว่ามีการเบิกถอนเงินสมาคมกู้ภัยเข้าบัญชีตัวเอง โดยใช้ภรรยาเป็นคนทำเรื่องเบิกเงินที่ประชาชนบริจาคให้กับทางสมาคมมาใช้กันเอง จนกระแสสังคมเริ่มลุกฮือขึ้นมารอฟังคำชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ของหนุ่มกู้ภัยและอินฟลูฯคนดัง ซึ่งในวันนี้ (17 ก.ค. 69) ปอนด์ และ ซองดูฮี รวมถึงคู่กรณีคนอื่น ๆ ได้มีการไปออกรายการ โหนกระแส เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
ช่วงหนึ่งของรายการทาง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการได้สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งภายในสมาคม หลังคู่กรณีเผยว่าตัวปอนด์ จักรกฤษณ์ ไม่ได้มีชื่ออยู่ในสมาคม กระทั่งได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายกสมาคมสายธารสะพานบุญ เป็น “พ่อเลี้ยง” ของปอนด์ รวมถึงตำแหน่งเหรัญญิกของสมาคมฯ เป็นภรรยาของปอนด์ จักรกฤษณ์
จากข้อมูลดังกล่าวทางเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ตั้งคำถามในทันทีถึงความโปร่งใสในการเบิกถอนเงินบริจาคของสมาคมโดยคนในครอบครัวปอนด์นั่งตำแหน่งสำคัญที่สุดในสมาคมนั้นมีความบริสุทธิ์ใจจริงหรือไม่? สามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้หรือไม่ว่าเงินบริจาคของประชาชนถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์จริง
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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ รายการ โหนกระแส
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