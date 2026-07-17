การเงินเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 12:30 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 12:30 น.
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน

กระทรวงการคลังประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านราย เช็กขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมและรายใหม่ให้ครบก่อนเริ่มใช้สิทธิ

ประกาศผลกันแล้วเมื่อเช้าวันนี้ กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร คือ กรุงไทย ธ.ก.ส. ออมสิน ธอส. และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18.82 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์รวม 9.51 ล้านราย แบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 12.70 ล้านราย ผู้ไม่มีบัตรตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง พม. 0.74 ล้านราย และกลุ่มที่มหาดไทยสำรวจพบเพิ่มเติมระหว่างช่วงลงทะเบียนอีก 5.38 ล้านราย

จุดที่คนเก่าและคนใหม่ต้องแยกให้ชัด คือขั้นตอนหลังผ่านเกณฑ์ไม่เหมือนกัน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม รอใช้สิทธิได้เลยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ผ่านแอปเป๋าตังหรือบัตรประชาชน

ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิเป็นรายใหม่ ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ e-KYC ผ่านแอปเป๋าตัง หรือหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคารก่อน จึงจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป โดยช่วงเวลายืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังและธนาคารกรุงไทยเปิดยาวถึงวันที่ 12 มกราคม 2570 ส่วนอีก 4 ธนาคารเปิดถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569 เท่านั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิรายใหม่จึงควรรีบดำเนินการแต่เนิ่นๆ อย่ารอจนใกล้เส้นตาย

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ต้องรีบตกใจ เพราะยังมีโอกาสยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 4 ช่องทางหลักเดียวกัน หลังยื่นแล้วต้องติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 จากนั้นกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิในวันที่ 21 กันยายน 2569 และเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เช่นเดียวกับกลุ่มรายใหม่

สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นยืนยันตัวตนและใช้สิทธิแทนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถทำผ่านแอปพลิเคชันได้

สรุปสั้น ๆ ให้จำง่าย ๆ คือ คนเก่าไม่ต้องทำอะไร รอใช้สิทธิ 1 สิงหาคม คนใหม่ต้องยืนยันตัวตน ก่อนถึงจะใช้สิทธิได้ 1 ตุลาคม ส่วนใครไม่ผ่านให้รีบยื่นทบทวนสิทธิภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ อย่าปล่อยผ่านเด็ดขาด เพราะพลาดกำหนดเวลาอาจทำให้เสียสิทธิที่ควรได้รับไปฟรี ๆ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 12:30 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 12:30 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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