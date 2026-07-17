ด่วน แผ่นปูนคอนกรีตถล่มทับคนงาน กลางสุขุมวิท ดับ 1
ทีมกู้ภัยพระโขนงเร่งลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบเหตุเพศชายถูกโครงสร้างขนาด 1×6 เมตรร่วงหล่นใส่ บริเวณแขวงบางนาเหนือเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเต็มที่
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.กทม.) ได้รับแจ้งเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดประมาณ 1 x 6 เมตร ล้มทับคนงานก่อสร้าง บริเวณอาคารปากซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา จึงเร่งจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุทันที
จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เขตพระโขนง เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ มีผู้เสียชีวิต 1 คน โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขที่ ขบง 58/2569 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 โดยกรุงเทพมหานครจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างละเอียด หากพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ที่มา : กรุงเทพมหานคร
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