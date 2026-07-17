บันเทิง

สรุปดราม่า เจ. เค. โรว์ลิง ปะทะ แอมเนสตี้ UK ปมรายงาน “องค์กรต่อต้านสิทธิ” ถึงขั้นเปิดกองทุนหนุนฟ้อง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 11:52 น.
สรุปดราม่า เจ. เค. โรว์ลิง ปะทะ แอมเนสตี้ UK ปมรายงาน "องค์กรต่อต้านสิทธิ" ถึงขั้นเปิดกองทุนหนุนฟ้อง

เดือดข้ามสัปดาห์ แอมเนสตี้ UK เผยแพร่รายงานขึ้นบัญชีองค์กร “ต่อต้านสิทธิ” 51 แห่ง แต่ดันมีชื่อศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงทางเพศของ J.K. Rowling รวมอยู่ด้วย งานนี้นักเขียนชื่อดังไม่ยอม ประกาศเปิดกองทุนออกค่าทนายให้ทุกองค์กรที่อยากฟ้องกลับ แม้แอมเนสตี้จะถอนรายงานและออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจไปแล้วก็ตาม

จุดเริ่มต้น รายงานที่ขึ้นบัญชี 51 องค์กร

เรื่องเริ่มจากเมื่อสัปดาห์ก่อน แอมเนสตี้ UK เผยแพร่รายงานชื่อ “A growing threat: the anti-rights movement in the UK” หรือ “ภัยคุกคามที่กำลังเติบโต ขบวนการต่อต้านสิทธิในสหราชอาณาจักร” ว่าด้วยการขยายตัวของขบวนการที่องค์กรมองว่าเป็นภัยต่อสิทธิของผู้หญิงและกลุ่ม LGBT+ โดยเนื้อหาชี้ว่าสิทธิของกลุ่ม LGBT+ ในสหราชอาณาจักรถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ จากปัจจัยอย่างการไม่ปฏิรูปกฎหมายรับรองเพศสภาพ การไม่มีกฎหมายห้ามการบำบัดเปลี่ยนเพศวิถี และผลพวงจากคำตัดสินของศาลฎีกาในคดี For Women Scotland ที่วินิจฉัยให้คำว่า “ผู้หญิง” ในกฎหมายความเท่าเทียมหมายถึงเพศกำเนิด

จุดที่ทำให้เรื่องบานปลายคือ รายงานฉบับนี้เพิ่มรายชื่อองค์กร 51 แห่งเข้าไปในบัญชีองค์กร “ต่อต้านสิทธิ” (anti-rights) ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่มีจุดยืนแบบ gender critical หรือกลุ่มที่ยึดหลักว่าสิทธิและพื้นที่บางอย่างของผู้หญิงควรกำหนดตามเพศกำเนิด เช่น For Women Scotland, LGB Alliance, Sex Matters, Women’s Rights Network และที่เป็นระเบิดลูกใหญ่ที่สุดคือ Beira’s Place

Beira’s Place ศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อที่ Rowling ก่อตั้ง

Beira’s Place คือศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศและการล่วงละเมิด ตั้งอยู่ในเมืองเอดินบะระ สกอตแลนด์ ก่อตั้งโดย Rowling เมื่อปี 2022 โดยกำหนดตัวเองเป็นบริการ “สำหรับผู้หญิงเท่านั้น” ที่ไม่ให้บริการผู้ชายและหญิงข้ามเพศ ซึ่งทางศูนย์ยืนยันมาตลอดว่านโยบายนี้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายความเท่าเทียม Equality Act 2010 ของสหราชอาณาจักร

นโยบายดังกล่าวทำให้ Beira’s Place อยู่กลางวงถกเถียงเรื่องเพศสภาพในอังกฤษมาตั้งแต่ก่อตั้ง ฝ่ายหนึ่งมองว่าเหยื่อความรุนแรงทางเพศควรมีพื้นที่ปลอดภัยที่แยกตามเพศกำเนิด อีกฝ่ายมองว่าการไม่รับหญิงข้ามเพศคือการกีดกัน ดังนั้นเมื่อชื่อของศูนย์ไปปรากฏในบัญชีองค์กร “ต่อต้านสิทธิ” ของแอมเนสตี้ จึงเท่ากับราดน้ำมันลงกองไฟ เพราะในสายตาผู้สนับสนุน นี่คือการตีตราศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อว่าเป็นภัยต่อสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ถอนรายงาน อ้างหลุดขึ้นเว็บโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ

หลังกระแสตีกลับรุนแรงและมีการขู่ดำเนินคดี แอมเนสตี้ UK ตัดสินใจถอนรายงานออกจากเว็บไซต์ชั่วคราวระหว่างการตรวจสอบภายใน พร้อมออกแถลงการณ์ระบุว่า องค์กรเสียใจที่รายงานฉบับนี้ถูกอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์โดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในที่วางไว้เพื่อรับประกันความสม่ำเสมอ ความถูกต้อง และความสอดคล้องกับจุดยืนขององค์กร และการใช้ภาษาในรายงานไม่สะท้อนจุดยืนของแอมเนสตี้ UK จึงนำออกทันที

พร้อมกันนั้น แอมเนสตี้ยังยืนยันว่าองค์กรยังคงมุ่งมั่นทำงานวิจัยและรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน บนพันธกิจเรื่องความยุติธรรมทางเพศ ซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิผู้หญิง กลุ่ม LGBTQI และคนข้ามเพศ

Rowling ไม่จบ เปิดกองทุนออกค่าทนายให้ฟ้องกลับ

การถอนรายงานและคำแถลงแสดงความเสียใจไม่ได้ทำให้เรื่องยุติ เพราะองค์กรหลายแห่งที่ถูกขึ้นบัญชียังคงเรียกร้องคำขอโทษอย่างเป็นทางการและขู่ดำเนินคดี ขณะที่ Rowling เลือกยกระดับด้วยการโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ประกาศว่า องค์กรผู้หญิงใดก็ตามที่ตกเป็นเป้าในบัญชีของแอมเนสตี้ หากประสงค์จะดำเนินคดีทางกฎหมาย สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน JK Rowling Women’s Fund ได้ พร้อมเสริมว่าองค์กรของเกย์ที่มีชื่อในบัญชีก็สามารถติดต่อเธอโดยตรง แม้กองทุนจะตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้หญิง แต่เธอยินดีบริจาคช่วยค่าดำเนินคดีเช่นกัน

ข้อเสนอนี้เกิดขึ้นหลังกลุ่มเล็ก ๆ อย่าง Trans Widows’ Voices ออกมาสะท้อนว่าสื่อกระแสหลักสนใจแต่ข่าวของ Rowling และ Beira’s Place ทั้งที่กลุ่มเล็กในบัญชีไม่ได้มีอำนาจหรืออิทธิพลในการปกป้องตัวเองแบบเดียวกัน

ฝ่ายที่สนับสนุน Rowling มองว่าแอมเนสตี้ทำเกินกว่าเหตุด้วยการตีตราองค์กรช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงทางเพศว่าเป็นภัยต่อสิทธิ และคำอธิบายว่ารายงาน “หลุดขึ้นเว็บโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ” ฟังดูเป็นการแก้ตัวเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบมากกว่าการยอมรับผิดจริง

ส่วนฝ่ายที่วิจารณ์ Rowling มองว่านี่คือการใช้ทรัพยากรมหาศาลกดดันองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ถอนรายงานและยอมรับข้อผิดพลาดไปแล้ว โดยชี้ว่าระบบกฎหมายหมิ่นประมาทของสหราชอาณาจักรกำหนดให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับจำเลย ต่างจากสหรัฐอเมริกาที่ผู้ฟ้องเป็นฝ่ายต้องพิสูจน์ การเผชิญคดีจากหลายสิบองค์กรพร้อมกันจึงอาจสร้างภาระทางการเงินมหาศาลให้แอมเนสตี้ ไม่ว่าผลคดีจะออกมาอย่างไร

สถานะล่าสุด รายงานฉบับดังกล่าวยังถูกถอนออกระหว่างการตรวจสอบภายในของแอมเนสตี้ UK ยังไม่มีการยื่นฟ้องจริงต่อศาล โดยความเคลื่อนไหวหลักในขณะนี้คือการขู่ดำเนินคดีและการเปิดกองทุนสนับสนุนค่าทนายจากฝั่ง Rowling ซึ่งต้องจับตากันต่อว่าศึกครั้งนี้จะเดินหน้าสู่ห้องพิจารณาคดีจริงหรือไม่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย สุขภาพและการแพทย์

หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” แนะเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ฟ้องร้อง กทม. ต้องถามมีการเรียกส่วยหรือไม่?

7 นาที ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน แผ่นปูนคอนกรีตถล่มทับคนงาน กลางสุขุมวิท ดับ 1

55 นาที ที่แล้ว
อาลัย นักแสดงอาวุโส &quot;เหลียงอ้าย&quot; สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน บันเทิง

อาลัย นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ นันทศัย นามสกุลเดียวกับ กบ พิมลรัตน์ เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน บันเทิง

เซอร์ไพรส์! เต้ นันทศัย นามสกุลเดียวกับ กบ พิมลรัตน์ เป็นอะไรกัน หน้าคล้ายกันมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เจ. เค. โรว์ลิง ปะทะ แอมเนสตี้ UK ปมรายงาน &quot;องค์กรต่อต้านสิทธิ&quot; ถึงขั้นเปิดกองทุนหนุนฟ้อง บันเทิง

สรุปดราม่า เจ. เค. โรว์ลิง ปะทะ แอมเนสตี้ UK ปมรายงาน “องค์กรต่อต้านสิทธิ” ถึงขั้นเปิดกองทุนหนุนฟ้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดปมระบบไฟโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใช้ไฟเพิ่มแต่ยังไม่พร้อมให้ กฟน. ตรวจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแอลจีเรีย ข่าวต่างประเทศ

สลดแอลจีเรีย! ไฟไหม้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ดับ 11 ศพ ชาวบ้านช็อกเห็นภาพคาตา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุ๊ย! คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ บุกรอหน้าช่อง 3 ข้ามคืน รอคำแจงปมที่ดิน 8 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุมมีมติ “นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” พ้นประธาน กสทช. หลังมีคุณสมบัติต้องห้าม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แผนที่การเดินทาง The Odyssey 10 ปี ไปที่ไหนบ้าง อธิบาย สปอยล์เนื้อหาหนังปี 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเตือน อย่าเผาทำลาย “สกุชชี่” เสี่ยงเจอไซยาไนด์ คล้ายไฟไหม้โรงเบียร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานสุขุมวิท 66/1 ข่าว

ด่วน แผ่นคอนกรีตยักษ์ล้มทับคน ซอยสุขุมวิท 66/1 เจ็บ 2 ราย กู้ภัยเร่งช่วยชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตเศรษฐีนีร้อยล้าน โดนโกงหมดตัว ตัดใจขายทองชิ้นสุดท้าย ช่วยต่อชีวิตหมาแมวจร 1,700 ตัวที่รับเลี้ยงไว้ ข่าว

อดีตเศรษฐีนีร้อยล้าน โดนโกงหมดตัว ตัดใจขายทองชิ้นสุดท้าย ต่อชีวิตหมาแมวจร 1,700 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ซองดูฮี&quot; จากหนุ่มยากจนสุดหมู่บ้าน สู่ยูทูบเบอร์เงินล้านคู่ปมดราม่า ปอนด์ จักรกฤษณ์ บันเทิง

เปิดประวัติ ซองดูฮี จากหนุ่มยากจนสุดหมู่บ้าน สู่ยูทูบเบอร์เงินล้านคู่ปมดราม่า ปอนด์ จักรกฤษณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ปอนด์ จักรกฤษณ์&quot; จากเด็กส่งแก๊ส สู่กู้ภัยจิตอาสา-อินฟลูฯ ผู้ติดตามหลายล้าน ข่าว

ประวัติ “ปอนด์ จักรกฤษณ์” จากเด็กส่งแก๊ส สู่กู้ภัยจิตอาสา-อินฟลูฯ ผู้ติดตามหลายล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

UNICEF ยืนยันเองรูปจริง “เมสซี่” อาบน้ำให้ทารก “ยามาล” ก่อนโคจรมาเจอกันรอบชิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซอง ดูฮี เคลื่อนไหว หลัง ปอนด์ จักรกฤษณ์ ถูกกล่าวหาเรื่องเงินสมาคม ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? ซองดูฮี คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์รัว ๆ เรื่องกฎแห่งกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบไซยาไนด์ในร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สิ้นใจใน 4 นาที ข่าว

พบไซยาไนด์ในร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สิ้นใจใน 4 นาที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชมพู่&quot; พรพรรณ เปิดตัวสโมสรใหม่ ลุยลีก LOVB สหรัฐฯ ฤดูกาล 2026/27 วอลเลย์บอล

“ชมพู่” พรพรรณ เปิดตัวสโมสรใหม่ ลุยลีก LOVB สหรัฐฯ ฤดูกาล 2026/27

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯจมฝุ่น เจอฝุ่นควันไฟป่าแคนาดา เสี่ยงกระทบรอบชิงฟุตบอลโลก 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 เมื่อปี 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน ข่าว

ซ้อเปา ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 เมื่อปี 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีทบทวนสิทธิไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เศรษฐกิจ

ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ทำอย่างไร? ยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ก.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลย้ำชัด “กัญชา” ไม่เสรี กฎหมายใช้เฉพาะการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 11:52 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย

หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569

“วิโรจน์” แนะเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ฟ้องร้อง กทม. ต้องถามมีการเรียกส่วยหรือไม่?

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569

ด่วน แผ่นปูนคอนกรีตถล่มทับคนงาน กลางสุขุมวิท ดับ 1

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
Back to top button