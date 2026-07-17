อาลัย นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน

อาลัย “เหลียงอ้าย” นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน ปิดตำนานเจ้าของฉายา อาม่ายอดคนใช้
วงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงมากฝีมือไปอีกคน เมื่อสำนักข่าว ทีวีบี ฮ่องกง (TVB Hong Kong) รายงานว่า “เหลียงอ้าย” (Liang Ai) นักแสดงอาวุโสผู้คร่ำหวอดในวงการมายาวนานกว่า 50 ปี เจ้าของฉายา “อาม่ายอดคนใช้” ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับอ่อนมาร่วมปี ณ สถานดูแลผู้สูงอายุในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน สิริอายุ 87 ปี
เหลียงอ้าย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น มะเร็งตับอ่อน เมื่อปีที่ผ่านมา เธอเลือกที่จะไม่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด เพราะต้องการยอมรับและเผชิญหน้ากับความจริง ในช่วงท้ายของชีวิต ร่างกายของเธอซูบผอมลงอย่างเห็นได้ชัด น้ำหนักตัวลดลงเหลือเพียง 31 กิโลกรัม เธอสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเอง ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง และต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากอาการป่วยอย่างทรมาน
เพื่อนสนิทอย่าง หยางเส้าหง (Yang Shaohung) โปรดิวเซอร์ชื่อดัง ได้แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนเธอที่สถานดูแลผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งวาระสุดท้าย ซึ่งถือเป็นการปิดฉากตำนานสาวใช้ประจำจอที่ฝากผลงานไว้ในใจผู้ชมมาอย่างยาวนาน
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อ้างอิงจาก : tvb
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