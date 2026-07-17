ข่าวดาราบันเทิง

อาลัย นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 12:05 น.
อาลัย นักแสดงอาวุโส "เหลียงอ้าย" สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน

อาลัย “เหลียงอ้าย” นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน ปิดตำนานเจ้าของฉายา อาม่ายอดคนใช้

วงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงมากฝีมือไปอีกคน เมื่อสำนักข่าว ทีวีบี ฮ่องกง (TVB Hong Kong) รายงานว่า “เหลียงอ้าย” (Liang Ai) นักแสดงอาวุโสผู้คร่ำหวอดในวงการมายาวนานกว่า 50 ปี เจ้าของฉายา “อาม่ายอดคนใช้” ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับอ่อนมาร่วมปี ณ สถานดูแลผู้สูงอายุในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน สิริอายุ 87 ปี

เหลียงอ้าย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น มะเร็งตับอ่อน เมื่อปีที่ผ่านมา เธอเลือกที่จะไม่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด เพราะต้องการยอมรับและเผชิญหน้ากับความจริง ในช่วงท้ายของชีวิต ร่างกายของเธอซูบผอมลงอย่างเห็นได้ชัด น้ำหนักตัวลดลงเหลือเพียง 31 กิโลกรัม เธอสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเอง ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง และต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากอาการป่วยอย่างทรมาน

เพื่อนสนิทอย่าง หยางเส้าหง (Yang Shaohung) โปรดิวเซอร์ชื่อดัง ได้แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนเธอที่สถานดูแลผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งวาระสุดท้าย ซึ่งถือเป็นการปิดฉากตำนานสาวใช้ประจำจอที่ฝากผลงานไว้ในใจผู้ชมมาอย่างยาวนาน

อาลัย นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน-1

อาลัย นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน-5

อาลัย นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน-2

อาลัย นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน-3

อาลัย นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน-4

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : tvb

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย สุขภาพและการแพทย์

หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” แนะเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ฟ้องร้อง กทม. ต้องถามมีการเรียกส่วยหรือไม่?

8 นาที ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน แผ่นปูนคอนกรีตถล่มทับคนงาน กลางสุขุมวิท ดับ 1

55 นาที ที่แล้ว
อาลัย นักแสดงอาวุโส &quot;เหลียงอ้าย&quot; สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน บันเทิง

อาลัย นักแสดงอาวุโส สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 87 ปี หลังป่วยมะเร็งตับอ่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ นันทศัย นามสกุลเดียวกับ กบ พิมลรัตน์ เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน บันเทิง

เซอร์ไพรส์! เต้ นันทศัย นามสกุลเดียวกับ กบ พิมลรัตน์ เป็นอะไรกัน หน้าคล้ายกันมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เจ. เค. โรว์ลิง ปะทะ แอมเนสตี้ UK ปมรายงาน &quot;องค์กรต่อต้านสิทธิ&quot; ถึงขั้นเปิดกองทุนหนุนฟ้อง บันเทิง

สรุปดราม่า เจ. เค. โรว์ลิง ปะทะ แอมเนสตี้ UK ปมรายงาน “องค์กรต่อต้านสิทธิ” ถึงขั้นเปิดกองทุนหนุนฟ้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดปมระบบไฟโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใช้ไฟเพิ่มแต่ยังไม่พร้อมให้ กฟน. ตรวจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแอลจีเรีย ข่าวต่างประเทศ

สลดแอลจีเรีย! ไฟไหม้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ดับ 11 ศพ ชาวบ้านช็อกเห็นภาพคาตา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุ๊ย! คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ บุกรอหน้าช่อง 3 ข้ามคืน รอคำแจงปมที่ดิน 8 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุมมีมติ “นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” พ้นประธาน กสทช. หลังมีคุณสมบัติต้องห้าม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แผนที่การเดินทาง The Odyssey 10 ปี ไปที่ไหนบ้าง อธิบาย สปอยล์เนื้อหาหนังปี 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเตือน อย่าเผาทำลาย “สกุชชี่” เสี่ยงเจอไซยาไนด์ คล้ายไฟไหม้โรงเบียร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานสุขุมวิท 66/1 ข่าว

ด่วน แผ่นคอนกรีตยักษ์ล้มทับคน ซอยสุขุมวิท 66/1 เจ็บ 2 ราย กู้ภัยเร่งช่วยชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตเศรษฐีนีร้อยล้าน โดนโกงหมดตัว ตัดใจขายทองชิ้นสุดท้าย ช่วยต่อชีวิตหมาแมวจร 1,700 ตัวที่รับเลี้ยงไว้ ข่าว

อดีตเศรษฐีนีร้อยล้าน โดนโกงหมดตัว ตัดใจขายทองชิ้นสุดท้าย ต่อชีวิตหมาแมวจร 1,700 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ซองดูฮี&quot; จากหนุ่มยากจนสุดหมู่บ้าน สู่ยูทูบเบอร์เงินล้านคู่ปมดราม่า ปอนด์ จักรกฤษณ์ บันเทิง

เปิดประวัติ ซองดูฮี จากหนุ่มยากจนสุดหมู่บ้าน สู่ยูทูบเบอร์เงินล้านคู่ปมดราม่า ปอนด์ จักรกฤษณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ปอนด์ จักรกฤษณ์&quot; จากเด็กส่งแก๊ส สู่กู้ภัยจิตอาสา-อินฟลูฯ ผู้ติดตามหลายล้าน ข่าว

ประวัติ “ปอนด์ จักรกฤษณ์” จากเด็กส่งแก๊ส สู่กู้ภัยจิตอาสา-อินฟลูฯ ผู้ติดตามหลายล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

UNICEF ยืนยันเองรูปจริง “เมสซี่” อาบน้ำให้ทารก “ยามาล” ก่อนโคจรมาเจอกันรอบชิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซอง ดูฮี เคลื่อนไหว หลัง ปอนด์ จักรกฤษณ์ ถูกกล่าวหาเรื่องเงินสมาคม ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? ซองดูฮี คู่กรณี ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์รัว ๆ เรื่องกฎแห่งกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบไซยาไนด์ในร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สิ้นใจใน 4 นาที ข่าว

พบไซยาไนด์ในร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สิ้นใจใน 4 นาที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชมพู่&quot; พรพรรณ เปิดตัวสโมสรใหม่ ลุยลีก LOVB สหรัฐฯ ฤดูกาล 2026/27 วอลเลย์บอล

“ชมพู่” พรพรรณ เปิดตัวสโมสรใหม่ ลุยลีก LOVB สหรัฐฯ ฤดูกาล 2026/27

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯจมฝุ่น เจอฝุ่นควันไฟป่าแคนาดา เสี่ยงกระทบรอบชิงฟุตบอลโลก 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 เมื่อปี 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน ข่าว

ซ้อเปา ขุดประวัติ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคยถูกรางวัลที่ 1 เมื่อปี 2565 รับเหนาะ ๆ 24 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีทบทวนสิทธิไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เศรษฐกิจ

ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ทำอย่างไร? ยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ก.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลย้ำชัด “กัญชา” ไม่เสรี กฎหมายใช้เฉพาะการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ค. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 17 ก.ค. 2569 12:05 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย

หนุ่มนักธุรกิจ สายเฮลตี้ อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาต หมอถามประโยคเดียวรู้เลย

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569

“วิโรจน์” แนะเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ฟ้องร้อง กทม. ต้องถามมีการเรียกส่วยหรือไม่?

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ขึ้นสถานะผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ คนเก่า–คนใหม่อย่าทำสลับขั้นตอน

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569

ด่วน แผ่นปูนคอนกรีตถล่มทับคนงาน กลางสุขุมวิท ดับ 1

เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2569
Back to top button